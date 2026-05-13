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Aguirre sacude al Tri: sin Lozano y con sorpresas en la prelista

La Selección Mexicana dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria marcada por ausencias y nuevas caras. Aguirre define su primer corte El técnico Javier Aguirre presentó la lista inicial de futbolistas que competirán por un lugar en la Copa del Mundo. Cada selección deberá reducir este grupo […]

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Aguirre sacude al Tri: sin Lozano y con sorpresas en la prelista
Foto: EFE

Publicado el13/05/2026 a las 05:06

La Selección Mexicana dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria marcada por ausencias y nuevas caras.

Aguirre define su primer corte

El técnico Javier Aguirre presentó la lista inicial de futbolistas que competirán por un lugar en la Copa del Mundo.

Cada selección deberá reducir este grupo a 26 jugadores antes del torneo.

La gran ausencia

El nombre que más llamó la atención fue el de Hirving Lozano, quien quedó fuera por temas disciplinarios y falta de actividad.

Tampoco aparece Rodrigo Huescas, debido a una lesión de ligamento cruzado.

Mezcla de experiencia y juventud

México, Selección mexicana, mundial
Foto: EFE

La convocatoria incluye figuras consolidadas como:

  • Guillermo Ochoa
  • Edson Álvarez
  • Raúl Jiménez
  • Santiago Giménez

Además de jóvenes talentos y jugadores de Liga MX y Europa.

También habrá sparrings

A la lista se sumaron ocho futbolistas adicionales que servirán como sparring para la preparación del equipo.

Cuenta regresiva al Mundial

Foto:EFE

México deberá presentar su lista final antes del 1 de junio.

El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Banorte.

El reto del Tri

Con el Mundial en casa, la presión es máxima para una selección que busca ser protagonista.

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