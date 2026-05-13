Aguirre sacude al Tri: sin Lozano y con sorpresas en la prelista
La Selección Mexicana dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria marcada por ausencias y nuevas caras. Aguirre define su primer corte El técnico Javier Aguirre presentó la lista inicial de futbolistas que competirán por un lugar en la Copa del Mundo. Cada selección deberá reducir este grupo […]
Publicado el13/05/2026 a las 05:06
La Selección Mexicana dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria marcada por ausencias y nuevas caras.
Aguirre define su primer corte
El técnico Javier Aguirre presentó la lista inicial de futbolistas que competirán por un lugar en la Copa del Mundo.
Cada selección deberá reducir este grupo a 26 jugadores antes del torneo.
La gran ausencia
El nombre que más llamó la atención fue el de Hirving Lozano, quien quedó fuera por temas disciplinarios y falta de actividad.
Tampoco aparece Rodrigo Huescas, debido a una lesión de ligamento cruzado.
Mezcla de experiencia y juventud
La convocatoria incluye figuras consolidadas como:
- Guillermo Ochoa
- Edson Álvarez
- Raúl Jiménez
- Santiago Giménez
Además de jóvenes talentos y jugadores de Liga MX y Europa.
También habrá sparrings
A la lista se sumaron ocho futbolistas adicionales que servirán como sparring para la preparación del equipo.
Cuenta regresiva al Mundial
México deberá presentar su lista final antes del 1 de junio.
El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Banorte.
El reto del Tri
Con el Mundial en casa, la presión es máxima para una selección que busca ser protagonista.
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