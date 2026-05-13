La Selección Mexicana dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria marcada por ausencias y nuevas caras.

Aguirre define su primer corte

El técnico Javier Aguirre presentó la lista inicial de futbolistas que competirán por un lugar en la Copa del Mundo.

Cada selección deberá reducir este grupo a 26 jugadores antes del torneo.

La gran ausencia

El nombre que más llamó la atención fue el de Hirving Lozano, quien quedó fuera por temas disciplinarios y falta de actividad.

Tampoco aparece Rodrigo Huescas, debido a una lesión de ligamento cruzado.