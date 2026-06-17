Tormenta tropical en el Golfo podría convertirse en “Arthur” mientras crecen las alertas por inundaciones
Publicado el17/06/2026 a las 10:12
- Posible tormenta tropical Arthur
- Lluvias causan inundaciones
- Tormenta amenaza el Golfo
La amenaza de un nuevo fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia a las costas de Texas y Luisiana, donde un sistema en formación podría convertirse en la tormenta tropical Arthur en las próximas horas.
El llamado Ciclón Tropical Potencial Uno aún no alcanza una estructura definida, pero ya provoca condiciones adversas con lluvias intensas y ráfagas de viento que han impactado zonas costeras.
Desde el miércoles por la mañana, se han registrado vientos superiores a los 64 km/h, aunque el sistema todavía no muestra una circulación clara que confirme su evolución inmediata.
A pesar de esta incertidumbre, las autoridades mantienen activas las alertas ante el riesgo de que el fenómeno se fortalezca al desplazarse hacia aguas más abiertas del Golfo.
Lluvias intensas elevan el riesgo de emergencia
Más allá de si el sistema logra consolidarse como tormenta, el principal peligro ya se siente en forma de precipitaciones intensas que amenazan con provocar inundaciones graves.
El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre lluvias extremadamente fuertes y posibles inundaciones repentinas que podrían poner en riesgo a comunidades enteras.
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Las previsiones indican acumulaciones de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia, con zonas aisladas que podrían alcanzar cifras cercanas a las 20 pulgadas antes del viernes.
Estas condiciones ya han tenido consecuencias, incluyendo una muerte reportada en el condado de Montgomery, lo que refuerza la urgencia de las advertencias.
Condiciones mixtas para su fortalecimiento
El desarrollo del sistema depende de factores ambientales que presentan señales mixtas, lo que mantiene la incertidumbre sobre su intensidad final.
Por un lado, las aguas cálidas cercanas a los 29 grados favorecen la formación del fenómeno, mientras que otros elementos podrían limitar su crecimiento.
La cizalladura del viento y el poco tiempo que el sistema permanecería sobre aguas abiertas son factores que podrían impedir que alcance mayor fuerza.
Incluso existe la posibilidad de que nunca se convierta en tormenta formal, aunque las condiciones actuales justifican la vigilancia constante en toda la región.
Amplia zona bajo vigilancia hasta el fin de semana
Las alertas por tormenta tropical se extienden desde Texas hasta Luisiana, incluyendo puntos clave como Sabine Pass y Morgan City, donde se espera el mayor impacto.
También se mantienen avisos preventivos en varias regiones del sur, mientras el sistema avanza lentamente hacia tierra firme entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Las ráfagas más intensas podrían concentrarse entre la bahía de Galveston y el centro de Luisiana, aumentando el riesgo de inundaciones costeras.
Aunque el nombre Arthur aún depende de su evolución, el impacto del sistema ya es una realidad para millones de personas en la costa del Golfo señaló ‘Fox Weather‘.