Tormenta tropical en el Golfo podría convertirse en “Arthur” mientras crecen las alertas por inundaciones

Posible tormenta tropical Arthur

Lluvias causan inundaciones

Tormenta amenaza el Golfo

La amenaza de un nuevo fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia a las costas de Texas y Luisiana, donde un sistema en formación podría convertirse en la tormenta tropical Arthur en las próximas horas.

El llamado Ciclón Tropical Potencial Uno aún no alcanza una estructura definida, pero ya provoca condiciones adversas con lluvias intensas y ráfagas de viento que han impactado zonas costeras.

Desde el miércoles por la mañana, se han registrado vientos superiores a los 64 km/h, aunque el sistema todavía no muestra una circulación clara que confirme su evolución inmediata.

A pesar de esta incertidumbre, las autoridades mantienen activas las alertas ante el riesgo de que el fenómeno se fortalezca al desplazarse hacia aguas más abiertas del Golfo.

Lluvias intensas elevan el riesgo de emergencia

Más allá de si el sistema logra consolidarse como tormenta, el principal peligro ya se siente en forma de precipitaciones intensas que amenazan con provocar inundaciones graves.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre lluvias extremadamente fuertes y posibles inundaciones repentinas que podrían poner en riesgo a comunidades enteras.

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Las previsiones indican acumulaciones de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia, con zonas aisladas que podrían alcanzar cifras cercanas a las 20 pulgadas antes del viernes.

Estas condiciones ya han tenido consecuencias, incluyendo una muerte reportada en el condado de Montgomery, lo que refuerza la urgencia de las advertencias.