Posible sistema tropical en el Golfo mantiene en alerta a meteorólogos
Publicado el14/07/2026 a las 10:41
- Posible sistema tropical
- Condiciones aún desfavorables
- Monitoreo activo de expertos
Meteorólogos siguen de cerca una posible amenaza tropical en el Golfo. Modelos comienzan a mostrar señales de desarrollo en los próximos días.
El sistema aún no está formado, pero hay condiciones que podrían cambiar. Además, el monitoreo se intensifica conforme avanza el fin de semana.
El Centro de Pronósticos de FOX advierte que es demasiado pronto. No se puede definir aún trayectoria, intensidad ni impacto.
Sin embargo, la posibilidad existe y mantiene la atención activa. La ventana clave se ubica a inicios de la próxima semana.
Condiciones del océano favorecen, pero la atmósfera no
Para que un sistema sea tropical necesita organización definida. Debe girar sobre aguas cálidas con tormentas bien estructuradas.
En el Golfo, la temperatura del agua está por encima del promedio. Esto representa un factor que podría alimentar el desarrollo.
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Pero la atmósfera presenta condiciones poco favorables. El aire seco y la cizalladura siguen dominando la región.
Además, el polvo sahariano limita la formación en el Atlántico. Esto ha mantenido una temporada tranquila hasta ahora.
Un patrón típico de julio con desarrollo cercano a tierra
Los expertos señalan que este tipo de sistemas no es raro. Suelen aparecer durante el mes de julio en esta zona.
“Muy común para esta época del año”, explicó Britta Merwin. La meteoróloga destacó la recurrencia de estos escenarios.
Muchos de estos sistemas se forman cerca de la costa. Por eso se les conoce como amenazas autóctonas.
La cercanía a tierra puede influir en su evolución final. También en el alcance de sus posibles efectos.
Factores que podrían activar o frenar la tormenta
Un frente frío debilitado podría detonar el proceso. Al interactuar con las aguas cálidas del Golfo. Esto favorecería la formación de una baja presión amplia. Y aumentaría la actividad de tormentas en la zona.
Pero la cizalladura del viento sigue siendo un obstáculo. Podría impedir que el sistema se fortalezca.
“No hay motivo de preocupación inmediata”, indicaron expertos. El monitoreo continuará durante los próximos días.
De desarrollarse, la siguiente tormenta recibiría el nombre Bertha. Sería apenas la segunda con nombre en la temporada 2026, señaló ‘Fox Weather‘.