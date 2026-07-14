Posible sistema tropical en el Golfo mantiene en alerta a meteorólogos

Posible sistema tropical

Condiciones aún desfavorables

Monitoreo activo de expertos

Meteorólogos siguen de cerca una posible amenaza tropical en el Golfo. Modelos comienzan a mostrar señales de desarrollo en los próximos días.

El sistema aún no está formado, pero hay condiciones que podrían cambiar. Además, el monitoreo se intensifica conforme avanza el fin de semana.

El Centro de Pronósticos de FOX advierte que es demasiado pronto. No se puede definir aún trayectoria, intensidad ni impacto.

Sin embargo, la posibilidad existe y mantiene la atención activa. La ventana clave se ubica a inicios de la próxima semana.

Condiciones del océano favorecen, pero la atmósfera no

Para que un sistema sea tropical necesita organización definida. Debe girar sobre aguas cálidas con tormentas bien estructuradas.

En el Golfo, la temperatura del agua está por encima del promedio. Esto representa un factor que podría alimentar el desarrollo.

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Pero la atmósfera presenta condiciones poco favorables. El aire seco y la cizalladura siguen dominando la región.

Además, el polvo sahariano limita la formación en el Atlántico. Esto ha mantenido una temporada tranquila hasta ahora.