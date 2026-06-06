Portugal derrota a Chile y afina detalles para el Mundial 2026

Portugal continúa afinando detalles para el Mundial 2026 y este fin de semana derrotó 2-1 a Chile en su penúltimo amistoso antes de viajar a Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó gran parte del encuentro disputado en Lisboa, donde Cristiano Ronaldo arrancó como titular y disputó los primeros 45 minutos.

Cristiano tuvo gol anulado

El máximo goleador de Portugal estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso, pero su anotación fue invalidada por el árbitro.

La primera mitad también estuvo marcada por una pelea entre jugadores que terminó con las expulsiones de Iván Román y Rafael Leao.

Portugal resolvió en el complemento

Tras varias modificaciones, los portugueses encontraron la ventaja gracias a Gonçalo Guedes al minuto 58.

Más tarde, Bruno Fernandes amplió la diferencia al 72′ para encaminar la victoria lusitana.

Chile descontó en tiempo agregado mediante Lucas Cepeda, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota.