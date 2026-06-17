Portugal decepciona y empata con Congo en su debut mundialista
Publicado el17/06/2026 a las 10:29
La selección de Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 con una inesperada igualdad 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un resultado que representa una de las primeras sorpresas del torneo.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez parecía tener el encuentro bajo control tras adelantarse muy temprano en el marcador, pero los africanos reaccionaron antes del descanso y lograron rescatar un valioso punto.
Portugal golpeó primero
Los lusitanos apenas necesitaron seis minutos para abrir el marcador.
Pedro Neto desbordó por la banda izquierda y envió un preciso centro al área que encontró a João Neves, quien conectó un cabezazo para vencer al arquero congoleño y poner el 1-0.
El tanto parecía encaminar una victoria cómoda para una de las selecciones señaladas como candidata a avanzar sin problemas en el Grupo K.
Congo respondió antes del descanso
Cuando Portugal parecía controlar el partido, llegó la reacción africana.
En el tiempo agregado de la primera mitad, una jugada preparada terminó con un centro al segundo poste que encontró completamente solo a Yoane Wissa, quien remató de cabeza dentro del área chica para establecer el empate 1-1.
El gol cambió el panorama del encuentro y llenó de confianza a los congoleños.
El VAR frustró a Portugal
En la segunda parte, Portugal creyó haber recuperado la ventaja gracias a una espectacular definición de João Cancelo.
El lateral conectó una especie de chilena dentro del área y mandó el balón al fondo de la red, pero la revisión del VAR confirmó un fuera de juego milimétrico, anulando la anotación.
A partir de ese momento, Congo resistió los intentos portugueses y aseguró un empate histórico en su estreno mundialista.
Lo que viene en el Grupo K
La selección de Cristiano Ronaldo buscará recuperarse el próximo 23 de junio cuando enfrente a Uzbekistán en Houston.
Por su parte, Democratic Republic of the Congo intentará dar otro golpe en el grupo cuando se mida ante Colombia.
El empate deja abierto el Grupo K y aumenta la presión sobre Portugal, que arrancó el Mundial 2026 muy lejos de las expectativas generadas
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