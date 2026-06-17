Portugal decepciona y empata con Congo en su debut mundialista

La selección de Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 con una inesperada igualdad 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un resultado que representa una de las primeras sorpresas del torneo.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez parecía tener el encuentro bajo control tras adelantarse muy temprano en el marcador, pero los africanos reaccionaron antes del descanso y lograron rescatar un valioso punto.

Portugal golpeó primero

Los lusitanos apenas necesitaron seis minutos para abrir el marcador.

Pedro Neto desbordó por la banda izquierda y envió un preciso centro al área que encontró a João Neves, quien conectó un cabezazo para vencer al arquero congoleño y poner el 1-0.

El tanto parecía encaminar una victoria cómoda para una de las selecciones señaladas como candidata a avanzar sin problemas en el Grupo K.

Congo respondió antes del descanso

Cuando Portugal parecía controlar el partido, llegó la reacción africana.