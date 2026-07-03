Portugal elimina a Croacia en polémica Mundial

Portugal consiguió una clasificación sufrida a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Croacia en Toronto, en un partido marcado por la polémica del VAR en la última jugada.

El duelo terminó envuelto en controversia, con decisiones arbitrales clave y un final que dejó a Croacia con sensación de injusticia.

Croacia golpea primero con Perisic

El inicio del segundo tiempo cambió el partido.

Ivan Perisic aprovechó una desatención defensiva y definió con calidad ante Diogo Costa para poner el 1-0 y encender el encuentro.

Portugal quedó obligado a reaccionar.

Cristiano empata desde el punto penal

La respuesta llegó con tensión.