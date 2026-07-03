Portugal elimina a Croacia en polémica Mundial
Publicado el02/07/2026 a las 17:48
Portugal consiguió una clasificación sufrida a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Croacia en Toronto, en un partido marcado por la polémica del VAR en la última jugada.
El duelo terminó envuelto en controversia, con decisiones arbitrales clave y un final que dejó a Croacia con sensación de injusticia.
Croacia golpea primero con Perisic
El inicio del segundo tiempo cambió el partido.
Ivan Perisic aprovechó una desatención defensiva y definió con calidad ante Diogo Costa para poner el 1-0 y encender el encuentro.
Portugal quedó obligado a reaccionar.
Cristiano empata desde el punto penal
La respuesta llegó con tensión.
Cristiano Ronaldo había celebrado un gol que fue anulado por fuera de juego, pero minutos después tuvo revancha desde el punto penal tras una falta revisada por el VAR.
El 1-1 devolvió a Portugal al partido.
Croacia insiste, pero no concreta
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El equipo balcánico dominó tramos importantes.
Croacia generó varias situaciones claras e incluso tuvo tres goles anulados por posición adelantada, manteniendo la presión constante sobre la defensa portuguesa.
Pero la eficacia no apareció.
El golpe de Ramos en el cierre
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Cuando el partido parecía ir al alargue, llegó el golpe.
Un centro preciso de Rafael Leão encontró a Gonçalo Ramos, que de cabeza marcó el 2-1 en el tiempo de descuento y desató la locura portuguesa.
El estadio estalló.
El VAR protagoniza el final polémico
El drama no terminó ahí.
En la última jugada, Josko Gvardiol anotó lo que parecía el empate agónico, pero el VAR anuló el gol por una interferencia previa en la acción ofensiva.
Croacia explotó de indignación.
Portugal avanza entre tensión y controversia
El pitazo final cerró un partido caliente.
Portugal selló su pase a octavos, pero lo hizo en medio de protestas, revisiones y un desenlace que seguirá generando debate.
El cruce con España ya está servido.
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