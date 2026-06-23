Portugal aplasta a Uzbekistán con doblete de Cristiano
Publicado el23/06/2026 a las 10:28
Portugal firmó una actuación contundente en Houston y goleó 5-0 a Uzbekistán en un partido que terminó convertido en exhibición.
Cristiano Ronaldo fue protagonista con un doblete, pero el gran mensaje del encuentro fue otro: el equipo de Roberto Martínez funciona como un bloque sólido, con Bruno Fernandes como director absoluto del juego.
Cristiano Ronaldo, protagonista y decisivo
El capitán portugués respondió desde el inicio.
Ronaldo abrió el marcador apenas en los primeros minutos y volvió a aparecer en el complemento para firmar su segundo tanto tras una asistencia de Bruno Fernandes.
Además, generó constantes movimientos, presión alta y asociaciones que desarmaron a la defensa rival.
Incluso tuvo opciones para un hat-trick, pero el marcador ya estaba encaminado cuando Portugal bajó el ritmo en el tramo final.
Bruno Fernandes, el cerebro del equipo
Más allá del resultado, el control del partido pasó por sus pies.
Fernandes fue el eje del juego ofensivo, conectando líneas, filtrando pases y participando directamente en la jugada del tercer gol de Ronaldo.
Su influencia fue constante, incluso cuando Portugal aceleró o administró el ritmo del encuentro.
El mediocampo portugués funcionó con claridad, fluidez y precisión.
Goleada construida desde el sistema
Portugal no dependió solo de su estrella.
Nuno Mendes amplió la ventaja con un gol de tiro libre, mientras que un autogol y la aparición de Rafael Leão sellaron el 5-0 definitivo.
El equipo mostró variantes, profundidad por bandas y eficacia en el área.
El dominio fue total frente a una Uzbekistán que no logró sostener el ritmo ni reaccionar tras el segundo gol.
Uzbekistán, sin respuestas
El equipo asiático sufrió desde el inicio.
Un gol anulado por VAR fue su única ilusión real, pero la presión alta portuguesa y los errores defensivos terminaron por derrumbar cualquier intento de competencia sostenida.
Una Portugal cada vez más sólida
El resultado refuerza la candidatura portuguesa.
Con Cristiano Ronaldo como líder ofensivo y un sistema colectivo en crecimiento, el equipo de Roberto Martínez deja buenas sensaciones de cara a la siguiente fase.
Goleada clara, actuación dominante y una selección que empieza a mostrar equilibrio entre figuras y funcionamiento.
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