Portugal aplasta a Uzbekistán con doblete de Cristiano

Portugal firmó una actuación contundente en Houston y goleó 5-0 a Uzbekistán en un partido que terminó convertido en exhibición.

Cristiano Ronaldo fue protagonista con un doblete, pero el gran mensaje del encuentro fue otro: el equipo de Roberto Martínez funciona como un bloque sólido, con Bruno Fernandes como director absoluto del juego.

Cristiano Ronaldo, protagonista y decisivo

El capitán portugués respondió desde el inicio.

Ronaldo abrió el marcador apenas en los primeros minutos y volvió a aparecer en el complemento para firmar su segundo tanto tras una asistencia de Bruno Fernandes.

Además, generó constantes movimientos, presión alta y asociaciones que desarmaron a la defensa rival.

Incluso tuvo opciones para un hat-trick, pero el marcador ya estaba encaminado cuando Portugal bajó el ritmo en el tramo final.

Bruno Fernandes, el cerebro del equipo