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Portugal aplasta a Uzbekistán con doblete de Cristiano
Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo y gran actuación de Bruno Fernandes en el Mundial 2026.
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Portugal aplasta a Uzbekistán con doblete de Cristiano

Publicado el23/06/2026 a las 10:28

Portugal firmó una actuación contundente en Houston y goleó 5-0 a Uzbekistán en un partido que terminó convertido en exhibición.

Cristiano Ronaldo fue protagonista con un doblete, pero el gran mensaje del encuentro fue otro: el equipo de Roberto Martínez funciona como un bloque sólido, con Bruno Fernandes como director absoluto del juego.

Cristiano Ronaldo, protagonista y decisivo

Foto: EFE. Portugal aplasta a Uzbekistán con doblete de Cristiano.

El capitán portugués respondió desde el inicio.

Ronaldo abrió el marcador apenas en los primeros minutos y volvió a aparecer en el complemento para firmar su segundo tanto tras una asistencia de Bruno Fernandes.

Además, generó constantes movimientos, presión alta y asociaciones que desarmaron a la defensa rival.

Incluso tuvo opciones para un hat-trick, pero el marcador ya estaba encaminado cuando Portugal bajó el ritmo en el tramo final.

Bruno Fernandes, el cerebro del equipo

Foto: EFE. Portugal aplasta a Uzbekistán con doblete de Cristiano.

Más allá del resultado, el control del partido pasó por sus pies.

Fernandes fue el eje del juego ofensivo, conectando líneas, filtrando pases y participando directamente en la jugada del tercer gol de Ronaldo.

Su influencia fue constante, incluso cuando Portugal aceleró o administró el ritmo del encuentro.

El mediocampo portugués funcionó con claridad, fluidez y precisión.

Goleada construida desde el sistema

Foto: EFE

Portugal no dependió solo de su estrella.

Nuno Mendes amplió la ventaja con un gol de tiro libre, mientras que un autogol y la aparición de Rafael Leão sellaron el 5-0 definitivo.

El equipo mostró variantes, profundidad por bandas y eficacia en el área.

El dominio fue total frente a una Uzbekistán que no logró sostener el ritmo ni reaccionar tras el segundo gol.

Uzbekistán, sin respuestas

Mundial - Portugal - Cristiano
Foto: EFE

El equipo asiático sufrió desde el inicio.

Un gol anulado por VAR fue su única ilusión real, pero la presión alta portuguesa y los errores defensivos terminaron por derrumbar cualquier intento de competencia sostenida.

Una Portugal cada vez más sólida

Mundial
Foto: EFE

El resultado refuerza la candidatura portuguesa.

Con Cristiano Ronaldo como líder ofensivo y un sistema colectivo en crecimiento, el equipo de Roberto Martínez deja buenas sensaciones de cara a la siguiente fase.

Goleada clara, actuación dominante y una selección que empieza a mostrar equilibrio entre figuras y funcionamiento.

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