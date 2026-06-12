Por qué en EE.UU. dicen “soccer” y no fútbol
Publicado el12/06/2026 a las 14:11
Durante años, el debate ha sido constante: ¿por qué en Estados Unidos le llaman “soccer” al fútbol? La respuesta, lejos de lo que muchos creen, no tiene origen estadounidense, sino británico.
El término “soccer” suele generar críticas y confusión, pero su historia revela una evolución lingüística que conecta directamente con el nacimiento del deporte moderno.
El origen está en Inglaterra, no en Estados Unidos
La palabra “soccer” surgió en Inglaterra a finales del siglo XIX, cuando el deporte comenzaba a formalizarse bajo reglas claras.
En ese momento coexistían dos variantes: el “rugby football” y el “association football”. Para diferenciarlos, los estudiantes de universidades como Oxford comenzaron a abreviar palabras y añadirles el sufijo “-er”.
De “association” tomaron “soc” y lo transformaron en “soccer”, mientras que al rugby lo llamaban “rugger”.
Una palabra que fue común durante décadas
Contrario a la creencia popular, “soccer” fue una palabra ampliamente utilizada en Reino Unido durante buena parte del siglo XX.
Incluso en periódicos y publicaciones británicas era común encontrar ambos términos, aunque “football” terminó imponiéndose con el tiempo.
El cambio no fue inmediato, sino gradual, y estuvo influenciado por factores culturales y sociales que llevaron a que “soccer” perdiera popularidad en su país de origen.
Por qué Estados Unidos mantuvo el término
En Estados Unidos, el término “soccer” se mantuvo por una razón práctica: evitar confusión con el fútbol americano.
En ese país, cuando alguien dice “football”, se refiere automáticamente al deporte de la NFL, por lo que conservar la palabra “soccer” permite distinguir claramente ambos deportes.
Este fenómeno también se repite en otros países donde existen variantes locales del fútbol, como Australia, Canadá o Irlanda.
Un debate más cultural que lingüístico
Hoy, el uso de “soccer” sigue generando debate, especialmente en Europa, donde algunos lo consideran incorrecto o innecesario.
Sin embargo, especialistas coinciden en que no hay una forma “equivocada”, ya que ambas palabras comparten un mismo origen histórico.
Con el crecimiento del fútbol en Estados Unidos y el Mundial 2026 como impulso, el término “soccer” seguirá vigente, recordando que su raíz está más cerca de Inglaterra de lo que muchos imaginan.
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