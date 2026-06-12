Por qué en EE.UU. dicen “soccer” y no fútbol

Durante años, el debate ha sido constante: ¿por qué en Estados Unidos le llaman “soccer” al fútbol? La respuesta, lejos de lo que muchos creen, no tiene origen estadounidense, sino británico.

El término “soccer” suele generar críticas y confusión, pero su historia revela una evolución lingüística que conecta directamente con el nacimiento del deporte moderno.

El origen está en Inglaterra, no en Estados Unidos

La palabra “soccer” surgió en Inglaterra a finales del siglo XIX, cuando el deporte comenzaba a formalizarse bajo reglas claras.

En ese momento coexistían dos variantes: el “rugby football” y el “association football”. Para diferenciarlos, los estudiantes de universidades como Oxford comenzaron a abreviar palabras y añadirles el sufijo “-er”.

De “association” tomaron “soc” y lo transformaron en “soccer”, mientras que al rugby lo llamaban “rugger”.

Una palabra que fue común durante décadas

Contrario a la creencia popular, “soccer” fue una palabra ampliamente utilizada en Reino Unido durante buena parte del siglo XX.