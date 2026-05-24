Policía suiza investiga asalto ligado a Alain Prost
Publicado el23/05/2026 a las 22:52
La policía del cantón de Vaud investiga un asalto ocurrido en una vivienda de Nyon, Suiza, en el que una familia fue amenazada dentro de su casa y uno de sus integrantes sufrió una lesión leve en la cabeza.
Aunque las autoridades no identificaron oficialmente a las víctimas, varios medios suizos y reportes internacionales vinculan el caso con Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.
El caso ha generado impacto por la violencia del operativo descrito por la fiscalía: varios intrusos encapuchados ingresaron cuando la familia estaba dentro, obligaron a uno de sus miembros a abrir una caja fuerte y escaparon con bienes robados.
Hasta ahora no hay detenidos.
El episodio pone bajo foco la seguridad en una de las zonas residenciales más exclusivas de Suiza y vuelve a colocar a una figura histórica del automovilismo en el centro de la atención pública por un hecho ajeno al deporte.
El asalto ocurrió con la familia dentro de la casa
De acuerdo con el comunicado citado por medios suizos, el robo ocurrió el martes por la mañana, alrededor de las 08:30, cuando varios hombres con pasamontañas irrumpieron en la residencia.
Una vez dentro, amenazaron a los ocupantes y forzaron a un integrante de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir con el botín.
Las autoridades también confirmaron que una persona de la familia resultó lesionada en la cabeza, aunque describieron la herida como leve y señalaron que las circunstancias exactas de esa agresión todavía están bajo investigación.
La identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente
La fiscalía y la policía no mencionaron por nombre al afectado. Sin embargo, medios suizos y publicaciones internacionales señalaron que la familia afectada sería la de Alain Prost, ex piloto francés de 71 años y campeón del mundo en cuatro ocasiones.
Ese matiz es clave: lo que está confirmado oficialmente es el asalto, la presencia de los ocupantes en la vivienda, la lesión leve y la apertura forzada de la caja fuerte.
La vinculación directa con Prost procede de reportes de prensa, no de un comunicado nominativo de las autoridades.
No hay detenidos y el botín sigue sin cuantificarse
La policía cantonal desplegó un operativo de búsqueda inmediatamente después del robo, pero hasta ahora los responsables siguen prófugos.
El Ministerio Público abrió una investigación penal y continúa trabajando para identificar e interceptar a los autores.
Tampoco se ha detallado el valor de lo sustraído. Los reportes indican que el inventario de los objetos robados todavía está en proceso de elaboración.
El caso sacude al entorno de una leyenda de la F1
Prost es una de las figuras más importantes en la historia de la Fórmula 1 y sigue siendo una referencia del automovilismo mundial.
Por eso, aunque su nombre no aparezca en el parte oficial, la posibilidad de que él y su familia hayan sido las víctimas ha elevado de inmediato la dimensión mediática del caso.
La investigación seguirá centrada en localizar a los responsables y aclarar cómo se produjo exactamente la agresión dentro de la vivienda, mientras persiste la incógnita sobre el alcance total del robo.
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