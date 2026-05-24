Policía suiza investiga asalto ligado a Alain Prost

La policía del cantón de Vaud investiga un asalto ocurrido en una vivienda de Nyon, Suiza, en el que una familia fue amenazada dentro de su casa y uno de sus integrantes sufrió una lesión leve en la cabeza.

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente a las víctimas, varios medios suizos y reportes internacionales vinculan el caso con Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

El caso ha generado impacto por la violencia del operativo descrito por la fiscalía: varios intrusos encapuchados ingresaron cuando la familia estaba dentro, obligaron a uno de sus miembros a abrir una caja fuerte y escaparon con bienes robados.

Hasta ahora no hay detenidos.

El episodio pone bajo foco la seguridad en una de las zonas residenciales más exclusivas de Suiza y vuelve a colocar a una figura histórica del automovilismo en el centro de la atención pública por un hecho ajeno al deporte.

El asalto ocurrió con la familia dentro de la casa

De acuerdo con el comunicado citado por medios suizos, el robo ocurrió el martes por la mañana, alrededor de las 08:30, cuando varios hombres con pasamontañas irrumpieron en la residencia.

Una vez dentro, amenazaron a los ocupantes y forzaron a un integrante de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir con el botín.

Las autoridades también confirmaron que una persona de la familia resultó lesionada en la cabeza, aunque describieron la herida como leve y señalaron que las circunstancias exactas de esa agresión todavía están bajo investigación.