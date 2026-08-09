Policía de Texas cae en México tras triple crimen por disputa familiar
Publicado el09/08/2026 a las 07:52
- Policía de Texas detenido en México
- Enfrenta acusaciones por triple crimen
- Niño quedó bajo protección oficial
Un policía de reserva de Texas fue detenido en Coahuila, México, acusado de estar relacionado con un ataque que dejó tres personas muertas y una mujer gravemente herida tras una disputa por la custodia de un niño.
El detenido fue identificado como Chad Eberle, de 35 años, quien enfrenta una orden judicial por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, de acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas.
El ataque ocurrió en julio en Saltillo, donde presuntamente comenzó una discusión porque Eberle no tenía autorización para llevarse a su hijo de tres años, según reportó el diario mexicano La Razón.
Las víctimas fueron identificadas por ese medio como Ana Laura, de 44 años; Laura Jaquelín, de 22; y Emanuel, de 44. La madre del menor, de 26 años, recibió un disparo en la cabeza y fue reportada en estado crítico.
Chad Eberle fue detenido cuando intentaba cruzar hacia Texas
La captura ocurrió cuando Eberle presuntamente intentaba regresar a Estados Unidos a través del puente internacional de Piedras Negras, ubicado frente a Eagle Pass, Texas, según información de KTXS.
Los investigadores siguieron una camioneta Chevrolet Silverado gris después de que el acusado habría salido con su hijo, provocando un operativo para localizar el vehículo antes de que alcanzara territorio estadounidense.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Las autoridades lograron interceptarlo antes de cruzar la frontera. El niño de tres años no sufrió lesiones y posteriormente fue colocado bajo protección de las autoridades de bienestar infantil de Coahuila.
El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, confirmó el ingreso del detenido a prisión: “Chad ‘N’ fue admitido al centro penitenciario masculino de Saltillo en cumplimiento de una orden de arresto”.
Autoridades de Coahuila confirman que el niño está protegido
Fernández también informó sobre la situación del menor: “Asimismo, el menor ya se encuentra en la ciudad de Saltillo, bajo la custodia y cuidado de la Fiscalía para Niños, Niñas y Familia (Pronnif)”.
El funcionario explicó que la medida busca “garantizar la protección integral de sus derechos”, mientras el caso contra Eberle continúa ahora ante las autoridades judiciales correspondientes en México.
Eberle fue identificado por el San Antonio Express-News como agente de reserva de la policía de Santa Anna, Texas. Anteriormente trabajó como ayudante del alguacil del condado de Bexar y como policía del distrito escolar independiente de Northside.
También ocupó puestos policiales en varias comunidades de Texas, entre ellas Somerset, Marble Falls, Gregory, Lockney y Bangs. Una publicación del Departamento de Policía de Lockney de 2022 también lo describía como veterano del Ejército.
Policía de Santa Anna reacciona al arresto de su agente
Funcionarios de Santa Anna señalaron a Coleman Today que Eberle era “uno de nuestros oficiales de reserva” y que se encontraba de baja personal hasta diciembre cuando trascendió la investigación en México.
La ciudad precisó además que era “un agente de policía de reserva no remunerado contratado en noviembre de 2025” y que prestaba servicio aproximadamente un fin de semana cada mes.
“El departamento de policía de Santa Anna se ha puesto en contacto con el consulado de Estados Unidos en México”, indicó la declaración difundida por las autoridades municipales tras conocerse el caso.
La ciudad adelantó que no ofrecerá más declaraciones debido a la investigación en curso. Eberle permanece a disposición de la justicia mexicana mientras avanza el procedimiento por las graves acusaciones en su contra, detalló ‘The Guardian‘.