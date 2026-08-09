Policía de Texas cae en México tras triple crimen por disputa familiar

Policía de Texas detenido en México

Enfrenta acusaciones por triple crimen

Niño quedó bajo protección oficial

Un policía de reserva de Texas fue detenido en Coahuila, México, acusado de estar relacionado con un ataque que dejó tres personas muertas y una mujer gravemente herida tras una disputa por la custodia de un niño.

El detenido fue identificado como Chad Eberle, de 35 años, quien enfrenta una orden judicial por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, de acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas.

El ataque ocurrió en julio en Saltillo, donde presuntamente comenzó una discusión porque Eberle no tenía autorización para llevarse a su hijo de tres años, según reportó el diario mexicano La Razón.

Las víctimas fueron identificadas por ese medio como Ana Laura, de 44 años; Laura Jaquelín, de 22; y Emanuel, de 44. La madre del menor, de 26 años, recibió un disparo en la cabeza y fue reportada en estado crítico.

Chad Eberle fue detenido cuando intentaba cruzar hacia Texas

La captura ocurrió cuando Eberle presuntamente intentaba regresar a Estados Unidos a través del puente internacional de Piedras Negras, ubicado frente a Eagle Pass, Texas, según información de KTXS.

Los investigadores siguieron una camioneta Chevrolet Silverado gris después de que el acusado habría salido con su hijo, provocando un operativo para localizar el vehículo antes de que alcanzara territorio estadounidense.

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Las autoridades lograron interceptarlo antes de cruzar la frontera. El niño de tres años no sufrió lesiones y posteriormente fue colocado bajo protección de las autoridades de bienestar infantil de Coahuila.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, confirmó el ingreso del detenido a prisión: “Chad ‘N’ fue admitido al centro penitenciario masculino de Saltillo en cumplimiento de una orden de arresto”.