Polémica por apuestas de tarjetas amarillas en el Mundial
Publicado el06/06/2026 a las 06:41
Las tarjetas amarillas se han convertido en uno de los mercados más polémicos de apuestas de cara al Mundial 2026, debido a su facilidad para ser manipuladas y su creciente popularidad entre los apostadores.
A diferencia de otros mercados, una sola acción individual puede definir el resultado de la apuesta, lo que aumenta el riesgo de manipulación en un evento global como la Copa del Mundo.
Un mercado fácil de manipular
Las alertas sobre integridad en el fútbol apuntan a un mismo problema.
Las tarjetas amarillas han estado en el centro de múltiples investigaciones en ligas de Europa, Estados Unidos y Australia, algunas de las cuales terminaron en sanciones de por vida o cargos penales.
Expertos en apuestas consideran que es el mercado más vulnerable, ya que un jugador puede provocar una tarjeta de forma intencional sin alterar el resultado del partido.
Además, este tipo de apuestas forma parte de los llamados “mercados secundarios”, que incluyen eventos específicos como saques de esquina o faltas.
El impacto económico detrás de estas apuestas
El volumen de dinero es enorme.
Se estima que durante el Mundial se apostarán cerca de 60,000 millones de dólares a nivel global, de los cuales alrededor del 10% corresponderá a mercados que no dependen del resultado final, como las tarjetas amarillas.
Estos mercados han ganado popularidad en los últimos años, alcanzando cifras cercanas a 70,000 millones de dólares en apuestas en 2024.
Sin embargo, su crecimiento también ha incrementado las preocupaciones sobre la integridad del deporte.
Casos reales que encendieron las alarmas
Los antecedentes recientes refuerzan las dudas.
En Australia, tres jugadores admitieron haber provocado tarjetas amarillas deliberadamente a cambio de dinero en una red vinculada a apuestas ilegales.
En Estados Unidos, la MLS también sancionó a jugadores por apostar en este tipo de mercados, mientras que en Inglaterra un caso de alto perfil involucró a Lucas Paquetá, quien fue investigado durante dos años antes de ser absuelto.
Estos episodios han llevado a que más de dos docenas de jurisdicciones prohíban este tipo de apuestas.
Regulación dividida rumbo al Mundial
No hay consenso global.
Algunos estados de Estados Unidos permitirán apuestas sobre tarjetas amarillas durante el Mundial, mientras que países como Alemania, Portugal y Suecia ya las han prohibido.
Las autoridades continúan debatiendo si regular o eliminar estos mercados, especialmente ante la dificultad de controlar apuestas realizadas fuera de cada jurisdicción.
Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, el debate sigue abierto y expertos anticipan que este tipo de apuestas podría generar nuevas polémicas durante el torneo.
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