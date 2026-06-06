Polémica por apuestas de tarjetas amarillas en el Mundial

Las tarjetas amarillas se han convertido en uno de los mercados más polémicos de apuestas de cara al Mundial 2026, debido a su facilidad para ser manipuladas y su creciente popularidad entre los apostadores.

A diferencia de otros mercados, una sola acción individual puede definir el resultado de la apuesta, lo que aumenta el riesgo de manipulación en un evento global como la Copa del Mundo.

Un mercado fácil de manipular

Las alertas sobre integridad en el fútbol apuntan a un mismo problema.

Las tarjetas amarillas han estado en el centro de múltiples investigaciones en ligas de Europa, Estados Unidos y Australia, algunas de las cuales terminaron en sanciones de por vida o cargos penales.

Expertos en apuestas consideran que es el mercado más vulnerable, ya que un jugador puede provocar una tarjeta de forma intencional sin alterar el resultado del partido.

Además, este tipo de apuestas forma parte de los llamados “mercados secundarios”, que incluyen eventos específicos como saques de esquina o faltas.

El impacto económico detrás de estas apuestas