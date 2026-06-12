Polémica arbitral en el México vs. Sudáfrica: Tres rojas bajo la lupa
Publicado el12/06/2026 a las 07:39
El debut de México en el Mundial 2026 no solo dejó goles y victoria, también abrió un intenso debate arbitral por las tres tarjetas rojas mostradas por el brasileño Wilton Sampaio durante el partido.
Las decisiones arbitrales en un partido inaugural pueden marcar el tono del torneo, especialmente en un contexto donde el VAR tiene un papel clave en cada jugada polémica.
La primera roja a Sudáfrica fue clara
La primera expulsión llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Wilton Sampaio sancionó con tarjeta roja a Sphephelo Sithole por impedir una ocasión manifiesta de gol.
El mediocampista mexicano Brian Gutiérrez avanzaba solo hacia la portería cuando fue derribado, lo que llevó al árbitro a tomar una decisión inmediata.
Tras la revisión del VAR, la decisión fue confirmada como correcta, al considerar que la jugada cumplía con los criterios de una oportunidad clara de gol.
Este fue el fallo menos discutido del encuentro.
La expulsión de Zwane genera dudas
La segunda tarjeta roja, también mostrada por Sampaio a Sudáfrica, fue la más polémica del partido.
Themba Zwane fue expulsado tras un contacto con el rostro de Roberto Alvarado. En primera instancia, el árbitro no sancionó con roja, pero cambió su decisión tras revisar la jugada en el monitor.
La acción fue catalogada como conducta violenta, aunque el criterio ha sido considerado riguroso por el tipo de contacto.
Aun así, la intervención del VAR terminó inclinando la decisión final del árbitro brasileño.
La roja a Montes también divide opiniones
La tercera expulsión llegó en el tiempo añadido, cuando Sampaio mostró tarjeta roja a César Montes por cortar un contraataque sudafricano.
El árbitro interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y mantuvo su decisión tras la revisión.
Sin embargo, el análisis posterior apunta a que la jugada no cumplía completamente con los requisitos, ya que el atacante aún debía definir su siguiente acción.
Esto convierte la decisión en una de las más discutidas del encuentro.
Las actuaciones arbitrales, especialmente las de figuras como Wilton Sampaio, seguirán bajo la lupa en el Mundial 2026, en un torneo donde el VAR será determinante.
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