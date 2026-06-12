Polémica arbitral en el México vs. Sudáfrica: Tres rojas bajo la lupa

El debut de México en el Mundial 2026 no solo dejó goles y victoria, también abrió un intenso debate arbitral por las tres tarjetas rojas mostradas por el brasileño Wilton Sampaio durante el partido.

Las decisiones arbitrales en un partido inaugural pueden marcar el tono del torneo, especialmente en un contexto donde el VAR tiene un papel clave en cada jugada polémica.

La primera roja a Sudáfrica fue clara

La primera expulsión llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Wilton Sampaio sancionó con tarjeta roja a Sphephelo Sithole por impedir una ocasión manifiesta de gol.

El mediocampista mexicano Brian Gutiérrez avanzaba solo hacia la portería cuando fue derribado, lo que llevó al árbitro a tomar una decisión inmediata.

Tras la revisión del VAR, la decisión fue confirmada como correcta, al considerar que la jugada cumplía con los criterios de una oportunidad clara de gol.

Este fue el fallo menos discutido del encuentro.

La expulsión de Zwane genera dudas