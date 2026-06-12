Pochettino lanza advertencia antes del debut de Estados Unidos en el Mundial
Publicado el11/06/2026 a las 19:05
La cuenta regresiva terminó para la selección de Estados Unidos. A menos de 24 horas de su debut en el Mundial 2026, el técnico Mauricio Pochettino aseguró que el equipo está preparado para afrontar el desafío ante Paraguay en el inicio de la fase de grupos.
El conjunto estadounidense abrirá su participación como anfitrión del torneo con la misión de arrancar con una victoria frente a su afición.
Pochettino transmite confianza
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino destacó el estado anímico del grupo y la ilusión que existe dentro del plantel.
«Estamos muy motivados y muy ilusionados de que llegue el momento. Estamos preparados», afirmó Pochettino.
El estratega también señaló que la clave será convertir toda la expectativa que rodea al equipo en una herramienta positiva dentro del terreno de juego.
El apoyo de la afición será fundamental
Pochettino destacó el respaldo que ha recibido la selección estadounidense en los partidos recientes y espera una atmósfera similar durante el Mundial.
«Nuestros hinchas van a estar con nosotros. Ya lo vivimos en los últimos partidos y así será en Los Ángeles», comentó.
El encuentro se disputará en el estadio de Inglewood, California, ante más de 70 mil aficionados.
Duelo argentino en los banquillos
El partido también tendrá un atractivo especial fuera del campo.
Pochettino se enfrentará a su compatriota Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay.
Ambos entrenadores representan filosofías muy diferentes. Mientras el seleccionador estadounidense apuesta por una propuesta ofensiva y dinámica, Alfaro se caracteriza por equipos sólidos defensivamente y efectivos en el contragolpe.
Grupo complicado
Estados Unidos comparte el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía, una zona que promete una intensa pelea por los boletos a la siguiente ronda.
Con el respaldo de su gente y la presión de ser anfitrión, el equipo de Mauricio Pochettino buscará comenzar con el pie derecho su camino en el Mundial 2026.
«Tenemos que disfrutar el partido. Tenemos que dar lo mejor y la mejor forma de hacerlo es sentirse libre», concluyó el técnico argentino.
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