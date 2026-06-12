Pochettino lanza advertencia antes del debut de Estados Unidos en el Mundial

La cuenta regresiva terminó para la selección de Estados Unidos. A menos de 24 horas de su debut en el Mundial 2026, el técnico Mauricio Pochettino aseguró que el equipo está preparado para afrontar el desafío ante Paraguay en el inicio de la fase de grupos.

El conjunto estadounidense abrirá su participación como anfitrión del torneo con la misión de arrancar con una victoria frente a su afición.

Pochettino transmite confianza

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino destacó el estado anímico del grupo y la ilusión que existe dentro del plantel.

«Estamos muy motivados y muy ilusionados de que llegue el momento. Estamos preparados», afirmó Pochettino.

El estratega también señaló que la clave será convertir toda la expectativa que rodea al equipo en una herramienta positiva dentro del terreno de juego.

El apoyo de la afición será fundamental

Pochettino destacó el respaldo que ha recibido la selección estadounidense en los partidos recientes y espera una atmósfera similar durante el Mundial.