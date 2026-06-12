¡México desata la fiesta! Miles celebran triunfo histórico en el arranque del Mundial 2026
Publicado el11/06/2026 a las 18:44
La euforia mundialista se apoderó de la Ciudad de México luego de que la Selección Mexicana derrotara 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar un triunfo histórico que permitió al Tri romper una larga maldición y comenzar con el pie derecho la Copa del Mundo disputada en casa.
El Ángel se convirtió en el epicentro de la fiesta
Minutos después del silbatazo final, centenares de aficionados vestidos de verde comenzaron a reunirse alrededor del Ángel de la Independencia para festejar la victoria del equipo dirigido por Javier Aguirre.
Entre cánticos, banderas, humo tricolor y música, la emblemática avenida Paseo de la Reforma se transformó en una auténtica fiesta mundialista.
Ni siquiera la intensa lluvia que cayó sobre la capital mexicana logró detener las celebraciones.
México rompe una histórica maldición
Además de los tres puntos, el triunfo tuvo un significado especial para la afición mexicana.
Por primera vez en su historia, México logró ganar un partido inaugural de una Copa del Mundo después de siete intentos fallidos.
El resultado alimentó la ilusión de millones de aficionados que sueñan con que el equipo pueda realizar la mejor actuación mundialista de su historia.
Quiñones y Jiménez hicieron vibrar al país
Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron suficientes para que México dominara a Sudáfrica durante gran parte del encuentro y arrancara el torneo con autoridad.
La actuación del equipo generó optimismo entre los seguidores, quienes ya comienzan a imaginar una destacada participación en el torneo.
Ahora viene Corea del Sur
La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo jueves cuando enfrente a South Korea en Guadalajara.
Con la confianza por las nubes y el respaldo de toda una nación, el Tri buscará dar otro paso hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.
La fiesta apenas comienza y México ya vive intensamente su Copa del Mundo.