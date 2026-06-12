¡México desata la fiesta! Miles celebran triunfo histórico en el arranque del Mundial 2026

La euforia mundialista se apoderó de la Ciudad de México luego de que la Selección Mexicana derrotara 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar un triunfo histórico que permitió al Tri romper una larga maldición y comenzar con el pie derecho la Copa del Mundo disputada en casa.

El Ángel se convirtió en el epicentro de la fiesta

Minutos después del silbatazo final, centenares de aficionados vestidos de verde comenzaron a reunirse alrededor del Ángel de la Independencia para festejar la victoria del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Entre cánticos, banderas, humo tricolor y música, la emblemática avenida Paseo de la Reforma se transformó en una auténtica fiesta mundialista.

Ni siquiera la intensa lluvia que cayó sobre la capital mexicana logró detener las celebraciones.

México rompe una histórica maldición

Además de los tres puntos, el triunfo tuvo un significado especial para la afición mexicana.