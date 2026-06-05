Mujeres exponen comportamiento “perturbador” del candidato demócrata Graham Platner

Platner enfrenta nuevas acusaciones de exparejas que revelan detalles poco conocidos de su pasado. Descubre qué dijeron y cómo ha impactado.

Exparejas denuncian conductas tóxicas.

Crece presión sobre Platner.

Polémica sacude campaña demócrata. La campaña de Graham Platner, candidato demócrata al Senado por Maine, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos luego de que varias mujeres que mantuvieron relaciones sentimentales con él describieran experiencias que califican como perturbadoras, tóxicas y emocionalmente desgastantes. La controversia surge en un momento clave para el Partido Demócrata, que considera el escaño de Maine fundamental en sus aspiraciones de recuperar el control del Senado. Nuevas revelaciones ponen presión sobre la campaña de Platner Ver este video en su propia página → El martes por la noche, tras una intensa jornada política en Washington, Platner regresó apresuradamente a su hogar mientras crecían los rumores sobre su vida personal. La situación se agravó después de que trascendiera que había intercambiado mensajes de contenido sexual con mujeres mientras estaba casado. Las versiones provocaron preguntas de senadores demócratas y una creciente atención mediática en torno al candidato. En medio de la crisis, Platner se comunicó con antiguas parejas sentimentales con la esperanza de que algunas hablaran públicamente sobre aspectos positivos de su personalidad. Varias de ellas efectivamente lo hicieron. En entrevistas concedidas a The New York Times, algunas mujeres lo describieron como una persona divertida, amable y considerada. Incluso señalaron que continúan manteniendo amistad con él años después de terminadas sus relaciones. Sin embargo, otras exparejas ofrecieron una visión completamente distinta.

Exparejas describen relaciones “volátiles” y “tóxicas” Durante conversaciones realizadas durante los últimos dos meses, tres mujeres que mantuvieron relaciones prolongadas con Platner relataron experiencias marcadas por conflictos emocionales y comportamientos que consideraron preocupantes. Según sus testimonios, el político podía mostrarse encantador y carismático en determinados momentos. No obstante, afirmaron que también era despectivo con las mujeres y que, en al menos una ocasión, llegó a resultar físicamente amenazante. Las entrevistadas también señalaron que el consumo excesivo de alcohol formaba parte habitual de su comportamiento durante esos años. Además, sostuvieron que la infidelidad era una constante dentro de sus relaciones. Estos relatos ofrecen una mirada más amplia sobre una etapa de la vida de Platner que él mismo ha descrito como especialmente complicada. El pasado de Platner vuelve al centro del debate político Platner, de 41 años y veterano de combate, ha hablado públicamente sobre sus problemas de trastorno de estrés postraumático, depresión y abuso del alcohol. El candidato ha vinculado estas dificultades a su experiencia militar. En los últimos meses también han resurgido antiguas publicaciones en internet que incluyen comentarios ofensivos sobre las mujeres y observaciones polémicas relacionadas con la violación. A ello se suma la controversia generada por un tatuaje que diversos grupos identifican como un símbolo asociado al nazismo. Frente a estas críticas, Platner ha insistido en que esas acciones no representan a la persona que es actualmente. El candidato ha pedido a los votantes que no lo juzguen por lo que definió como “la peor cosa que dije en internet en mi peor día hace 14 años”.

Testimonios cuestionan la credibilidad del candidato GRAHAM PLATNER IS «JUST A SCUMBAG»: FOUND ON DATING APPS «We find out he has profiles…on dating apps…essentially a sexual exploration app. He is married. His wife has now come out and defended him.» @AndrewKolvet pic.twitter.com/M14HlK1T86 — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) June 1, 2026 Lyndsey Fifield, quien mantuvo una relación con Platner entre 2013 y 2015, ofreció uno de los testimonios más duros. La exnovia recordó al candidato como alguien “despreocupadamente despreciativo de las emociones de las mujeres, de nuestra ‘debilidad’”. También aseguró que las publicaciones ofensivas que salieron a la luz recientemente le recordaron “cuánto odiaba a las mujeres”. Por su parte, Jenny Racicot, una demócrata de Maine que afirmó haber tenido una relación intermitente con Platner entre 2019 y 2021, señaló que los comentarios antiguos publicados en internet reforzaron sus dudas sobre el respeto del candidato hacia las mujeres. “Cuando vi los antiguos comentarios que hizo en internet”, afirmó, “reconocí una versión de él que yo misma experimenté”. Otra controversia gira en torno al tatuaje cuestionado. Fifield aseguró que Platner conocía perfectamente el significado del símbolo mucho antes de que se convirtiera en un problema político. Según relató, él mismo se refería al tatuaje como “mi Totenkopf”. La campaña negó categóricamente esa versión.