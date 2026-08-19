Costco lanzará planes de Medicare: quién podrá acceder y qué se sabe hasta ahora

Costco prepara su entrada al mercado de Medicare mediante una alianza con SCAN Health Plan que llevará nuevos planes de salud para adultos mayores inicialmente a solo tres estados.

La propuesta podría incorporar servicios que muchos clientes ya encuentran dentro de sus tiendas, como farmacia, visión y audición.

Por qué importa: La llegada de una marca como Costco amplía las opciones para quienes deben elegir su cobertura de Medicare. Sin embargo, el lanzamiento será limitado y todavía depende de la aprobación de los reguladores.

Costco se asocia con SCAN para entrar a Medicare

Costco se unió a SCAN Health Plan, una organización sin fines de lucro especializada en la atención de adultos mayores, para desarrollar una nueva línea de productos de seguros de salud.

De acuerdo con la información reportada por Fox Business, la alianza contempla inicialmente planes Medicare Advantage en dos estados y un plan suplementario de Medicare, conocido como Medigap, en un tercer estado.

Las compañías todavía no han revelado cuáles serán esos tres estados ni exactamente cuándo comenzarán a ofrecerse los planes.

La iniciativa continúa bajo revisión regulatoria, por lo que los detalles finales pueden depender de las aprobaciones correspondientes.

Costco is officially bringing Medicare plans to its warehouse aisles. 🩺 The mega retailer is launching the Kirkland-branded healthcare plans in three states, pending regulatory approval. https://t.co/OcKt8ld3Ft pic.twitter.com/XQibgYiG99 — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 19, 2026

Farmacia, visión y audición podrían formar parte del plan