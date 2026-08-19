Costco lanzará planes de Medicare: quién podrá acceder y qué se sabe hasta ahora
Publicado el19/08/2026 a las 06:59
Costco prepara su entrada al mercado de Medicare mediante una alianza con SCAN Health Plan que llevará nuevos planes de salud para adultos mayores inicialmente a solo tres estados.
- La propuesta podría incorporar servicios que muchos clientes ya encuentran dentro de sus tiendas, como farmacia, visión y audición.
Por qué importa: La llegada de una marca como Costco amplía las opciones para quienes deben elegir su cobertura de Medicare. Sin embargo, el lanzamiento será limitado y todavía depende de la aprobación de los reguladores.
Costco se asocia con SCAN para entrar a Medicare
Costco se unió a SCAN Health Plan, una organización sin fines de lucro especializada en la atención de adultos mayores, para desarrollar una nueva línea de productos de seguros de salud.
De acuerdo con la información reportada por Fox Business, la alianza contempla inicialmente planes Medicare Advantage en dos estados y un plan suplementario de Medicare, conocido como Medigap, en un tercer estado.
- Las compañías todavía no han revelado cuáles serán esos tres estados ni exactamente cuándo comenzarán a ofrecerse los planes.
- La iniciativa continúa bajo revisión regulatoria, por lo que los detalles finales pueden depender de las aprobaciones correspondientes.
Costco is officially bringing Medicare plans to its warehouse aisles. 🩺
The mega retailer is launching the Kirkland-branded healthcare plans in three states, pending regulatory approval. https://t.co/OcKt8ld3Ft pic.twitter.com/XQibgYiG99
— Yahoo Finance (@YahooFinance) August 19, 2026
Farmacia, visión y audición podrían formar parte del plan
Uno de los elementos más llamativos de la alianza es la posibilidad de conectar la cobertura médica con servicios que Costco ya ofrece.
- La propuesta podría incluir una experiencia renovada de farmacia, beneficios de medicamentos de venta libre mediante Medflex y cobertura para servicios de visión, audición y otros beneficios enfocados en adultos mayores.
Según informó primeramente The Wall Street Journal, los planes se ofrecerían en tiendas Costco, pero también estarían disponibles a través de agentes de seguros y sitios web, según la información divulgada hasta ahora.
La alianza apunta a facilitar la atención de adultos mayores
SCAN explicó que el proyecto busca reducir la experiencia fragmentada que pueden enfrentar los adultos mayores cuando necesitan acceder a servicios médicos y utilizar los beneficios de sus seguros.
El CEO de Costco, Ron Vachris, señaló que la colaboración amplía una relación existente entre ambas organizaciones y forma parte del objetivo de la compañía de ofrecer valor a sus miembros.
SCAN actualmente presta servicios a afiliados en 33 condados de California, Arizona, Nevada, Texas, Nuevo México y Washington, aunque esto no significa que esos sean necesariamente los estados seleccionados para el nuevo lanzamiento de Costco.
Aún faltan detalles importantes de los nuevos planes
Por ahora, no se han anunciado públicamente los costos, primas, redes médicas ni condiciones específicas de los productos.
Lo que viene: La aprobación regulatoria será el próximo paso clave. Una vez que Costco y SCAN revelen los estados, precios y beneficios definitivos, los beneficiarios podrán comparar si estos nuevos planes realmente representan una alternativa conveniente frente a otras opciones de Medicare disponibles.