Piqué y Clara Chía reaparecen en Venecia mientras Shakira vuelve al Mundial con “Dai Dai”

Piqué y Clara Chía en Venecia

Paseo romántico en Italia

Coincide con nuevo tema

Gerard Piqué y Clara Chía volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública tras ser captados disfrutando de un viaje romántico en Venecia.

La pareja fue fotografiada recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana, mostrando cercanía y tranquilidad ante las cámaras.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios recordaron la polémica que rodeó el inicio de su relación.

Su aparición ocurre días después del lanzamiento de “Dai Dai”, la nueva canción de Shakira para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Un paseo romántico por el Gran Canal

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el empresario español, de 39 años, recorrió Venecia acompañado de su novia.