Piqué y Clara Chía reaparecen en Venecia mientras Shakira vuelve al Mundial con “Dai Dai”
Publicado el20/05/2026 a las 12:47
- Piqué y Clara Chía en Venecia
- Paseo romántico en Italia
- Coincide con nuevo tema
Gerard Piqué y Clara Chía volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública tras ser captados disfrutando de un viaje romántico en Venecia.
La pareja fue fotografiada recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana, mostrando cercanía y tranquilidad ante las cámaras.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios recordaron la polémica que rodeó el inicio de su relación.
Su aparición ocurre días después del lanzamiento de “Dai Dai”, la nueva canción de Shakira para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
Un paseo romántico por el Gran Canal
De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el empresario español, de 39 años, recorrió Venecia acompañado de su novia.
En algunas de las fotografías se observa a Clara Chía tomando imágenes de Piqué mientras paseaban en bote por el Gran Canal.
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Ambos lucieron relajados y sonrientes durante el recorrido, sin ocultar su complicidad ante turistas y curiosos.
Las postales reforzaron la imagen de estabilidad que han proyectado desde que hicieron pública su relación.
El inicio de un romance mediático
La historia entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzó en 2021, cuando se conocieron en el bar La traviesa.
A finales de ese año empezaron a salir, mientras el exjugador del F.C. Barcelona aún mantenía una relación con Shakira.
El 4 de junio de 2022, la cantante y el exfutbolista anunciaron su separación tras 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha.
En agosto de ese mismo año se filtraron las primeras fotografías de Piqué y Clara Chía asistiendo a una boda, lo que confirmó públicamente el romance.
La sombra de la polémica
Tras la ruptura, surgieron versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad como detonante del final de la relación entre Piqué y Shakira.
La exposición mediática convirtió a Clara Chía en uno de los nombres más buscados en internet durante ese periodo.
Desde entonces, cada aparición pública de la pareja ha sido analizada por seguidores y medios.
Su reciente viaje a Venecia no fue la excepción, especialmente por coincidir con un nuevo éxito musical de la cantante colombiana.
Gerard Piqué y Clara Chía Martí fueron vistos nuevamente disfrutando de una romántica escapada en Venecia.
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— Trending+News (@tmasnews) May 20, 2026
Shakira y su vínculo con el Mundial
La difusión de las imágenes ocurrió poco después de que Shakira presentara “Dai Dai”, tema oficial rumbo al Mundial de 2026.
Además, la artista se mantiene como tendencia por ser la cuarta ocasión en que participa musicalmente en la justa mundialista.
Anteriormente lo hizo con “Hips Don’t Lie” en 2006, “Waka Waka” en 2010 y “La la la” en 2014.
Mientras la cantante celebra un nuevo hito profesional, Piqué y Clara Chía muestran su amor desde Europa, en medio de una historia que sigue generando interés global.