Piqué aparece en La Casita de Bad Bunny y desata ola de reacciones en redes

Piqué en La Casita de Bad Bunny

Reacciones en redes

Rumores con Shakira

Bad Bunny volvió a convertir Barcelona en epicentro del reguetón con su gira “Debí tirar más fotos”, que este fin de semana llenó el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Como parte de su ya tradicional espacio VIP llamado “La Casita”, el artista reunió a figuras del deporte, el entretenimiento y las redes sociales.

Entre los invitados destacó Gerard Piqué, quien asistió acompañado de su pareja, Clara Chía.

La presencia del exfutbolista no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Piqué, protagonista en “La Casita”

Videos difundidos en plataformas digitales mostraron a Piqué bailando y sonriendo durante el concierto del sábado 23 de mayo.

En las imágenes se le observa compartiendo el momento con otras personalidades, entre ellas el futbolista Richi Puig.

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El ambiente relajado y festivo contrastó con la polémica que aún rodea al exjugador tras su ruptura con Shakira.

Su aparición en el evento generó comentarios inmediatos entre usuarios que analizaron cada gesto.