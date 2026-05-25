Piqué aparece en La Casita de Bad Bunny y desata ola de reacciones en redes
Publicado el25/05/2026 a las 13:02
- Piqué en La Casita de Bad Bunny
- Reacciones en redes
- Rumores con Shakira
Bad Bunny volvió a convertir Barcelona en epicentro del reguetón con su gira “Debí tirar más fotos”, que este fin de semana llenó el Estadi Olímpic Lluís Companys.
Como parte de su ya tradicional espacio VIP llamado “La Casita”, el artista reunió a figuras del deporte, el entretenimiento y las redes sociales.
Entre los invitados destacó Gerard Piqué, quien asistió acompañado de su pareja, Clara Chía.
La presencia del exfutbolista no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
Piqué, protagonista en “La Casita”
Videos difundidos en plataformas digitales mostraron a Piqué bailando y sonriendo durante el concierto del sábado 23 de mayo.
En las imágenes se le observa compartiendo el momento con otras personalidades, entre ellas el futbolista Richi Puig.
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El ambiente relajado y festivo contrastó con la polémica que aún rodea al exjugador tras su ruptura con Shakira.
Su aparición en el evento generó comentarios inmediatos entre usuarios que analizaron cada gesto.
Reacciones divididas en redes
Las redes sociales se inundaron de opiniones sobre la actitud del exdefensor del Barcelona.
“Uyyyy sí divertidísimo y muy ‘sonriente’ como siempre”, escribió un usuario con tono irónico.
Otros comentarios como “El alma de fiesta” o “De flojera” reflejaron la división entre quienes celebran su presencia y quienes lo critican.
La escena reavivó el interés mediático en la vida pública de Piqué y en su actual relación con Clara Chía.
Rumores que resurgen
La aparición del exfutbolista también alimentó especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre Bad Bunny y Shakira.
En redes se ha interpretado el tema “Los Pits”, lanzado en 2023, como una posible respuesta indirecta a la canción de la colombiana junto a Bizarrap.
La frase “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar” fue señalada por algunos internautas como un guiño polémico.
Aunque no existe confirmación oficial de un conflicto, los rumores siguen circulando.
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El antecedente del Super Bowl
Las especulaciones aumentaron tras el show de medio tiempo del Super Bowl LX.
En ese contexto, usuarios señalaron que Shakira habría dejado de seguir a Bad Bunny en redes sociales.
Según versiones difundidas en línea, la decisión habría estado relacionada con una supuesta falta de invitación al escenario.
Este antecedente se suma ahora a la presencia de Piqué en el concierto del artista puertorriqueño.
Una noche de música y controversia
Más allá de los rumores, el concierto fue otro éxito en la gira europea de Bad Bunny.
El cantante reafirmó su convocatoria internacional con un estadio lleno y un espectáculo de alto impacto.
Sin embargo, la imagen de Gerard Piqué en “La Casita” terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.
Entre música, baile y especulaciones, la noche dejó claro que cualquier movimiento de estas figuras sigue generando titulares y debate digital.