Pilar Montenegro: aclaran cómo se encuentra realmente en medio de rumores de salud
Publicado el12/06/2026 a las 12:01
- Pilar Montenegro estado de salud
- Niegan enfermedad grave
- Vive lejos del espectáculo
El nombre de Pilar Montenegro volvió a generar conversación tras versiones que señalaban un deterioro en su estado de salud. Las especulaciones apuntaban a una enfermedad neurológica que habría afectado su movilidad en los últimos años.
Ante esto, su excompañera en Garibaldi, Luisa Fernanda Lozano, decidió hablar públicamente sobre la situación actual de la cantante. Sus declaraciones ofrecieron una visión distinta a la que circulaba en redes y medios.
La presentadora aseguró que recientemente tuvo contacto con Montenegro y que la encontró en buen estado. “Acabo de hablar con ella porque fue su cumpleaños… andaba ahí muy festejosa”, compartió.
Además, destacó que la artista se mantiene tranquila y enfocada en su vida personal lejos del espectáculo. Según dijo, incluso tenía planes de viaje tras celebrar su cumpleaños.
Niegan que su salud esté deteriorada
Luisa Fernanda Lozano fue clara al señalar que no tiene conocimiento de problemas graves de salud en su excompañera. “Que yo sepa no ha estado mal de nada… nada, tranquila”, afirmó durante la entrevista.
La conductora reiteró que Montenegro se encuentra disfrutando de su vida con normalidad. También mencionó que su decisión de alejarse del medio no responde necesariamente a una enfermedad.
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Según explicó, la cantante optó por priorizar su bienestar emocional tras años de exposición pública. Esto habría influido directamente en su retiro de los escenarios.
“Ella lo único que quería al retirarse de todo es vivir una vida tranquila”, señaló. Con esto, dejó claro que su ausencia responde a una decisión personal.
La presión mediática marcó su retiro
De acuerdo con Lozano, el entorno mediático fue un factor determinante en la decisión de Pilar Montenegro. La presión constante y el escrutinio público habrían afectado su calidad de vida.
“Hay personas que no pueden lidiar con la presión de los medios… es difícil”, explicó. Este contexto habría llevado a la artista a buscar un cambio de ritmo.
La también presentadora pidió respeto hacia la decisión de su excompañera de mantenerse alejada. Consideró que se trata de un derecho personal que debe ser comprendido por el público.
“Está en todo su derecho de no querer… esto es muy estresante”, expresó. Aun así, aseguró que la comunicación entre ambas se mantiene cercana.
Antecedentes de salud y versiones pasadas
El retiro de Pilar Montenegro en 2013 estuvo rodeado de incertidumbre sobre su estado físico. En años posteriores, surgieron versiones sobre una posible condición neurológica.
En 2015, la propia cantante habló sobre problemas relacionados con estrés y síntomas físicos. “Tengo estrés severo… empecé con vértigo, marearme, cansancio”, declaró en su momento.
También explicó que los médicos le recomendaron evitar situaciones que aumentaran su estrés. “Prefiero estar tranquila, que estresada y ganando dinero”, afirmó entonces.
En 2025, Montenegro reapareció brevemente para aclarar rumores sobre su salud. “Ya no estoy en el medio… Estoy muy bien”, dijo, reafirmando su decisión de mantenerse alejada.
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