Pilar Montenegro: aclaran cómo se encuentra realmente en medio de rumores de salud

Pilar Montenegro estado de salud

Niegan enfermedad grave

Vive lejos del espectáculo

El nombre de Pilar Montenegro volvió a generar conversación tras versiones que señalaban un deterioro en su estado de salud. Las especulaciones apuntaban a una enfermedad neurológica que habría afectado su movilidad en los últimos años.

Ante esto, su excompañera en Garibaldi, Luisa Fernanda Lozano, decidió hablar públicamente sobre la situación actual de la cantante. Sus declaraciones ofrecieron una visión distinta a la que circulaba en redes y medios.

La presentadora aseguró que recientemente tuvo contacto con Montenegro y que la encontró en buen estado. “Acabo de hablar con ella porque fue su cumpleaños… andaba ahí muy festejosa”, compartió.

Además, destacó que la artista se mantiene tranquila y enfocada en su vida personal lejos del espectáculo. Según dijo, incluso tenía planes de viaje tras celebrar su cumpleaños.

Niegan que su salud esté deteriorada

Luisa Fernanda Lozano fue clara al señalar que no tiene conocimiento de problemas graves de salud en su excompañera. “Que yo sepa no ha estado mal de nada… nada, tranquila”, afirmó durante la entrevista.

La conductora reiteró que Montenegro se encuentra disfrutando de su vida con normalidad. También mencionó que su decisión de alejarse del medio no responde necesariamente a una enfermedad.

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Según explicó, la cantante optó por priorizar su bienestar emocional tras años de exposición pública. Esto habría influido directamente en su retiro de los escenarios.

“Ella lo único que quería al retirarse de todo es vivir una vida tranquila”, señaló. Con esto, dejó claro que su ausencia responde a una decisión personal.