¡Pide perdón a mexicanos! En un video Alejandra Jaramillo se disculpa por haber celebrado derrota de México

Alejandra Jaramillo pide disculpas públicas.

Reafirma su profundo respeto a México.

Redes sociales se dividen ante video.

Alejandra Jaramillo se disculpa con México tras polémica en el Mundial: «Si cometí un error, no lo quiero justificar». En un inesperado giro que ha sacudido las plataformas digitales, la carismática presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ha decidido romper el silencio.

Tras verse envuelta en una intensa ola de críticas por celebrar la reciente eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026, «La Caramelo» recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un emotivo video.

A pesar de haber manifestado inicialmente que mantendría su postura de apoyar libremente a cualquier equipo, la comunicadora optó por la vía de la reconciliación y la diplomacia frente a su amplia audiencia hispana.

Un mensaje desde el corazón para la audiencia mexicana

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El video, que rápidamente superó las miles de interacciones y reproducciones, muestra a una Alejandra Jaramillo serena y dispuesta a aclarar los malentendidos surgidos al calor de la pasión futbolística.

La panelista de Univision inició su discurso con palabras directas de arrepentimiento: «Espero que se encuentren bien. Estoy aquí porque quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el mundial».

Para la conductora, quien se ha ganado un espacio destacado en la televisión de Estados Unidos, era fundamental dejar en claro el enorme cariño que siente por el país azteca, descartando cualquier tipo de xenofobia o mala fe.

«Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Tengo amigos mexicanos, estoy en EE.UU. hace cuatro años y medio cumpliendo un sueño de trabajar como comunicadora en la empresa hispana más importante que tiene este país que es Univision», enfatizó Jaramillo, recordando el peso de la empresa TelevisaUnivision en su crecimiento profesional.