¡Pide perdón a mexicanos! En un video Alejandra Jaramillo se disculpa por haber celebrado derrota de México
Publicado el09/07/2026 a las 09:10
- Alejandra Jaramillo pide disculpas públicas.
- Reafirma su profundo respeto a México.
- Redes sociales se dividen ante video.
Alejandra Jaramillo se disculpa con México tras polémica en el Mundial: «Si cometí un error, no lo quiero justificar». En un inesperado giro que ha sacudido las plataformas digitales, la carismática presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ha decidido romper el silencio.
Tras verse envuelta en una intensa ola de críticas por celebrar la reciente eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026, «La Caramelo» recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un emotivo video.
A pesar de haber manifestado inicialmente que mantendría su postura de apoyar libremente a cualquier equipo, la comunicadora optó por la vía de la reconciliación y la diplomacia frente a su amplia audiencia hispana.
Un mensaje desde el corazón para la audiencia mexicana
View this post on Instagram
El video, que rápidamente superó las miles de interacciones y reproducciones, muestra a una Alejandra Jaramillo serena y dispuesta a aclarar los malentendidos surgidos al calor de la pasión futbolística.
La panelista de Univision inició su discurso con palabras directas de arrepentimiento: «Espero que se encuentren bien. Estoy aquí porque quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el mundial».
Para la conductora, quien se ha ganado un espacio destacado en la televisión de Estados Unidos, era fundamental dejar en claro el enorme cariño que siente por el país azteca, descartando cualquier tipo de xenofobia o mala fe.
«Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Tengo amigos mexicanos, estoy en EE.UU. hace cuatro años y medio cumpliendo un sueño de trabajar como comunicadora en la empresa hispana más importante que tiene este país que es Univision», enfatizó Jaramillo, recordando el peso de la empresa TelevisaUnivision en su crecimiento profesional.
El agradecimiento tras el éxito en la televisión hispana
Durante su pronunciamiento, Alejandra también hizo hincapié en el reciente respaldo que el público le brindó en los proyectos de la cadena, haciendo alusión al cariño recibido de la comunidad mexicana e internacional en el ámbito de los contenidos de telerrealidad.
«Este año pude cumplir lo que es otro sueño: que mi historia de amor haya sido elegida por ustedes como la ganadora del reality ¿Apostarías por mí?. Ha sido el reality más ambicioso que lanzó EE.UU. y fue gracias a ustedes, a la audiencia, y eso se respeta, se ama. Yo solo tengo gratitud», expresó conmovida.
Reconociendo el impacto de sus acciones como figura pública, añadió con firmeza: «Si cometí un error no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón mis disculpas sinceras».
La pasión del fútbol y los límites de la pantalla: Alejandra Jaramillo pide perdón
View this post on Instagram
Al explicar la naturaleza de su eufórica celebración, la presentadora ecuatoriana la atribuyó a la intensa rivalidad deportiva surgida en la cancha, especialmente tras el encuentro donde México eliminó a la selección de su propio país.
«En el fútbol pasan muchas cosas, hay mucha algarabía, mucha pasión. Yo, como buena hincha que soy de mis raíces ecuatorianas, al igual que la hinchada mexicana… todos nos unimos desde nuestra trinchera. Y cuando México eliminó a mi país, Ecuador, en el mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir, porque así es en el deporte: se gana y se pierde», detalló.
Admitió que la situación escaló a niveles insospechados en las plataformas digitales, pero fue enfática al defender su integridad:
«Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado y la verdad es que se salió de control, se pudo malinterpretar; pero les soy honesta: nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia México como nación».
Fanáticos reaccionan con opiniones divididas: Alejandra Jaramillo pide perdón
View this post on Instagram
La publicación provocó una avalancha de interacciones de manera inmediata. Gran parte de sus seguidores y colegas aplaudieron su nobleza, destacando comentarios como «responder con luz y humildad en los momentos oscuros solo muestra esa persona tan bonita que eres».
Sin embargo, otros internautas especularon sobre posibles presiones de los ejecutivos del canal debido a la fuerte base de audiencia mexicana, mientras que algunos usuarios aztecas prefirieron dar vuelta a la página señalando que el fútbol es solo un juego.
Jaramillo concluyó su intervención reafirmando su esencia conciliadora: »
Siempre he tenido la bandera del amor y del respeto hacia todas las personas… De verdad, con ustedes, lo cortés no te quita lo valiente. Mis disculpas sinceras si alguien se sintió ofendido».