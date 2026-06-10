Pete Hegseth viajará a Guantánamo mientras Washington endurece su postura hacia Cuba

Hegseth visitará Guantánamo

Reunión con tropas estadounidenses

Viajará después a Florida

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base militar y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La visita ocurre en un contexto marcado por tensiones internacionales, nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba y un aumento de la actividad militar de Washington en distintas regiones.

El viaje forma parte de una gira de supervisión militar

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Según informó el Pentágono, el desplazamiento de Hegseth forma parte de una gira destinada a supervisar operaciones militares y mantener contacto directo con las fuerzas desplegadas.

La agenda contempla reuniones con personal militar destacado en la base de Guantánamo.

También incluye encuentros con mandos vinculados al CENTCOM.

Segun EFE, el Pentágono indicó que la visita se enmarca dentro de las actividades habituales de supervisión realizadas por el secretario de Guerra.

Este tipo de recorridos buscan mantener una comunicación directa con los efectivos y con los responsables de las operaciones militares.

De acuerdo con la información disponible, no consta que Hegseth haya visitado previamente la base de Guantánamo desde que asumió el cargo en 2025.

La instalación militar ubicada en la Bahía de Guantánamo es uno de los principales enclaves estratégicos de Estados Unidos en el Caribe.

La visita se produce en un momento en el que Washington mantiene una presencia reforzada tanto en el Caribe como en Oriente Medio.