Pete Hegseth viajará a Guantánamo mientras Washington endurece su postura hacia Cuba
Publicado el09/06/2026 a las 15:02
- Hegseth visitará Guantánamo
- Reunión con tropas estadounidenses
- Viajará después a Florida
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base militar y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
La visita ocurre en un contexto marcado por tensiones internacionales, nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba y un aumento de la actividad militar de Washington en distintas regiones.
El viaje forma parte de una gira de supervisión militar
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Según informó el Pentágono, el desplazamiento de Hegseth forma parte de una gira destinada a supervisar operaciones militares y mantener contacto directo con las fuerzas desplegadas.
La agenda contempla reuniones con personal militar destacado en la base de Guantánamo.
También incluye encuentros con mandos vinculados al CENTCOM.
Segun EFE, el Pentágono indicó que la visita se enmarca dentro de las actividades habituales de supervisión realizadas por el secretario de Guerra.
Este tipo de recorridos buscan mantener una comunicación directa con los efectivos y con los responsables de las operaciones militares.
De acuerdo con la información disponible, no consta que Hegseth haya visitado previamente la base de Guantánamo desde que asumió el cargo en 2025.
La instalación militar ubicada en la Bahía de Guantánamo es uno de los principales enclaves estratégicos de Estados Unidos en el Caribe.
La visita se produce en un momento en el que Washington mantiene una presencia reforzada tanto en el Caribe como en Oriente Medio.
Después de Guantánamo viajará a Florida
Una vez concluida su agenda en Cuba, Hegseth se trasladará a Florida.
Allí sostendrá reuniones con altos mandos del CENTCOM.
Los encuentros tendrán lugar en medio de una nueva serie de intercambios de fuego con Irán en Oriente Medio.
Las reuniones forman parte de las actividades de supervisión y coordinación que desarrolla el secretario de Guerra con las estructuras militares estadounidenses.
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El CENTCOM es uno de los comandos estratégicos más importantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
La visita a Florida se desarrollará en paralelo a un escenario internacional marcado por múltiples focos de tensión.
El Pentágono no informó detalles adicionales sobre los temas específicos que serán abordados durante los encuentros.
Sin embargo, confirmó que las reuniones forman parte de la gira programada por el funcionario.
La visita llega tras nuevas sanciones contra Cuba
El viaje a Guantánamo ocurre una semana después de que la Administración estadounidense anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Las medidas también alcanzan a otros altos funcionarios del Gobierno de La Habana.
Según la información proporcionada, las sanciones fueron impuestas en respuesta a la situación de los derechos humanos en la isla.
Desde el inicio del año, el presidente Donald Trump ha endurecido la política estadounidense hacia Cuba.
Ese endurecimiento ha incluido nuevas restricciones económicas y diplomáticas.
Asimismo, Washington ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano.
Entre las medidas mencionadas figura un bloqueo petrolero.
De acuerdo con la información disponible, esta acción comenzó después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas el pasado 3 de enero.
La visita de Hegseth se produce en medio de este contexto de tensiones y cambios en la política exterior estadounidense hacia la región.
El secretario de Guerra completará su recorrido por Guantánamo y posteriormente continuará su agenda en Florida con reuniones junto a mandos militares del CENTCOM.