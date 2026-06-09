Estados Unidos responde con ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar
Publicado el09/06/2026 a las 14:29
- EE.UU. responde militarmente
- Irán promete represalias
- Tensión aumenta en Ormuz
Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero militar estadounidense ocurrido el lunes en el estrecho de Ormuz.
La acción militar marca una nueva escalada en las tensiones entre Washington y Teherán en medio de los enfrentamientos que sacuden la región y de las advertencias emitidas por ambas partes.
Washington responde al derribo del helicóptero
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
Segun EFE, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques comenzaron a las 17:00 horas de Washington (21:00 GMT).
Según el organismo militar, la operación fue iniciada como una medida de autodefensa.
En un comunicado, el Centcom explicó que la ofensiva fue ejecutada “en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.”.
La institución señaló además que la misión constituye una respuesta proporcional a lo que calificó como una agresión iraní injustificada.
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Sin embargo, las autoridades estadounidenses no revelaron cuáles fueron los objetivos alcanzados durante los ataques.
Horas antes, el presidente Donald Trump había advertido que Estados Unidos respondería al incidente ocurrido el lunes.
A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que su país debía reaccionar ante el derribo del helicóptero.
“Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió Trump.
La advertencia se produjo pese a que el incidente no dejó víctimas mortales.
Los tripulantes sobrevivieron al incidente
El helicóptero AH-64 Apache cayó cerca de la costa de Omán.
De acuerdo con el Centcom, los dos soldados que se encontraban a bordo sobrevivieron al incidente.
Las fuerzas estadounidenses lograron rescatar a ambos tripulantes a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33 GMT del lunes).
El derribo ocurrió en una zona estratégica para el comercio y la navegación internacional.
También el lunes, en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó contra un buque petrolero.
Según la información oficial, la embarcación habría violado el bloqueo impuesto por Washington desde el pasado 13 de abril.
Ese bloqueo afecta a los barcos que salen o llegan a puertos iraníes.
Estos acontecimientos se producen en medio de una nueva etapa de tensión en Oriente Medio.
Durante los últimos días, Irán e Israel han intercambiado ataques.
La situación llevó a Trump a exigir el lunes el cese inmediato de los disparos.
El llamado incluyó también a Israel, aliado de Estados Unidos.
Irán promete responder a cualquier amenaza
Mientras Washington ejecutaba sus ataques, las autoridades iraníes emitieron nuevas advertencias.
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó durante la madrugada del miércoles que su país responderá a cualquier agresión.
“Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta”, escribió en un mensaje publicado en X.
El funcionario sostuvo además que Estados Unidos está poniendo a prueba la determinación de Teherán.
Araqchí aseguró que esa actitud se produce pese a lo que describió como derrotas estadounidenses en el campo de batalla.
En su mensaje también lanzó una advertencia dirigida a Washington.
“Dejen nuestra región si quieren estar a salvo”, afirmó.
Las declaraciones se producen mientras continúan las tensiones entre ambos países y después de que Trump señalara durante la madrugada del martes que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán en un plazo de dos o tres días.
La respuesta iraní y los efectos de los ataques estadounidenses podrían definir el próximo capítulo de una crisis que continúa desarrollándose en una de las regiones más sensibles del mundo.