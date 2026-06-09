Estados Unidos responde con ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar

EE.UU. responde militarmente

Irán promete represalias

Tensión aumenta en Ormuz

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero militar estadounidense ocurrido el lunes en el estrecho de Ormuz.

La acción militar marca una nueva escalada en las tensiones entre Washington y Teherán en medio de los enfrentamientos que sacuden la región y de las advertencias emitidas por ambas partes.

Washington responde al derribo del helicóptero

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026



Segun EFE, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques comenzaron a las 17:00 horas de Washington (21:00 GMT).

Según el organismo militar, la operación fue iniciada como una medida de autodefensa.

En un comunicado, el Centcom explicó que la ofensiva fue ejecutada “en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.”.

La institución señaló además que la misión constituye una respuesta proporcional a lo que calificó como una agresión iraní injustificada.

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Sin embargo, las autoridades estadounidenses no revelaron cuáles fueron los objetivos alcanzados durante los ataques.

Horas antes, el presidente Donald Trump había advertido que Estados Unidos respondería al incidente ocurrido el lunes.

A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que su país debía reaccionar ante el derribo del helicóptero.

“Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió Trump.

La advertencia se produjo pese a que el incidente no dejó víctimas mortales.