Periodistas mexicanos sepultan a Alejandra Jaramillo: «No le creo nada, es falso su arrepentimiento»

Periodistas no creen en su arrepentimiento.

Acusan desprecio hacia el público mexicano.

Señalan estrategia de puro control daños.

Alejandra Jaramillo se arrepiente. La ola de indignación en contra de la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo parece no tener fin en territorio azteca. Luego de que la conductora del programa ¡Siéntese quien pueda! publicara un video en redes sociales intentando disculparse por haberse burlado de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la prensa de espectáculos en México ha reaccionado de forma contundente.

Lejos de suavizar la situación, los principales comunicadores del país han calificado su mensaje como una burda estrategia de relaciones públicas y una total falta de respeto a la audiencia que le ha dado de comer.

Durante la más reciente emisión del programa de televisión De Primera Mano, el ambiente se tornó tenso al analizar las imágenes de la ecuatoriana.

Los periodistas coincidieron en que el video, grabado desde la intimidad de su habitación, sin maquillaje y recurriendo a discursos religiosos, carece por completo de honestidad y solo busca proteger su puesto de trabajo en la televisión estadounidense ante la campaña masiva que exige su inmediato despido.

Gustavo Adolfo Infante explota contra la conductora: «Te manchaste con México»: Alejandra Jaramillo se arrepiente



El reconocido y polémico periodista Gustavo Adolfo Infante fue el primero en alzar la voz de manera implacable.

Para el titular de la emisión de Imagen Televisión, las actitudes previas de Jaramillo en las plataformas digitales mostraron una soberbia desmedida que no se borra con un video supuestamente espontáneo.

Infante recordó el tono de burla con el que la presentadora celebró la caída del conjunto tricolor frente a Inglaterra, sentenciando que sus palabras actuales no tienen validez ni sustento.

«Yo no le entendí nada y no le creo nada, porque lo que demostró con sus mensajes en redes sociales fue lo más prepotente, lo más sobrado. Y al decir ‘ni con hombres menos, ni así pudieron’ y brincaba de felicidad… no brincaba porque fuera familia inglesa, estaba tan feliz porque se fregaron a México. Que no me venga a decir ‘me ganó la hinchada’. Pero todas las payasadas que dijo de Dios… no le creo, y te manchaste con México, no hay vuelta atrás», sentenció de forma tajante el periodista.