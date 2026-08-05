¿Qué pasó con Perez Hilton? esto revelan los audios del 911

Audios revelan operativo del 911

Perez Hilton fue hospitalizado

Familia confirma atención médica

Las grabaciones de audio de los servicios de emergencia del condado de Miami-Dade revelan nuevos detalles sobre la respuesta desplegada en la casa del bloguero Perez Hilton tras un presunto episodio de autolesión durante una transmisión en vivo de TikTok.

Por qué importa: Los audios muestran cómo se desarrolló la atención de emergencia durante varias horas y confirman que las autoridades trataron el caso como una posible crisis de salud mental antes del traslado del presentador al hospital.

Audios del 911 revelan cómo comenzó la emergencia

Celebrity gossip journalist Perez Hilton was taken to a hospital in Miami on Tuesday night after livestreaming «acts of self-harm» on social media, police said: https://t.co/7xeIr0I7PX pic.twitter.com/x07BQnOoH6 — CBS LA (@CBSLosAngeles) August 5, 2026

USA TODAY revisó varias horas de audio de los operadores del servicio de emergencias de Miami-Dade.

En las comunicaciones, los despachadores advirtieron que el hombre posiblemente estaba armado y que necesitaba recibir tratamiento por sus heridas.

Las primeras llamadas al 911 fueron recibidas antes de las 7 de la tarde.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán ( Video)

Los reportes comenzaron después de que el conocido bloguero, de 48 años, fuera visto aparentemente autolesionándose durante una transmisión en vivo de TikTok.

Esa misma noche, el 4 de agosto, los operadores enviaron personal de emergencia a la vivienda de la estrella.

La casa se encuentra en el vecindario de Westchester, en Miami, aproximadamente a 16 kilómetros al oeste del centro de la ciudad.