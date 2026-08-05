¿Qué pasó con Perez Hilton? esto revelan los audios del 911
Publicado el05/08/2026 a las 15:46
- Audios revelan operativo del 911
- Perez Hilton fue hospitalizado
- Familia confirma atención médica
Las grabaciones de audio de los servicios de emergencia del condado de Miami-Dade revelan nuevos detalles sobre la respuesta desplegada en la casa del bloguero Perez Hilton tras un presunto episodio de autolesión durante una transmisión en vivo de TikTok.
Por qué importa: Los audios muestran cómo se desarrolló la atención de emergencia durante varias horas y confirman que las autoridades trataron el caso como una posible crisis de salud mental antes del traslado del presentador al hospital.
Audios del 911 revelan cómo comenzó la emergencia
Celebrity gossip journalist Perez Hilton was taken to a hospital in Miami on Tuesday night after livestreaming «acts of self-harm» on social media, police said: https://t.co/7xeIr0I7PX pic.twitter.com/x07BQnOoH6
— CBS LA (@CBSLosAngeles) August 5, 2026
USA TODAY revisó varias horas de audio de los operadores del servicio de emergencias de Miami-Dade.
En las comunicaciones, los despachadores advirtieron que el hombre posiblemente estaba armado y que necesitaba recibir tratamiento por sus heridas.
Las primeras llamadas al 911 fueron recibidas antes de las 7 de la tarde.
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Los reportes comenzaron después de que el conocido bloguero, de 48 años, fuera visto aparentemente autolesionándose durante una transmisión en vivo de TikTok.
Esa misma noche, el 4 de agosto, los operadores enviaron personal de emergencia a la vivienda de la estrella.
La casa se encuentra en el vecindario de Westchester, en Miami, aproximadamente a 16 kilómetros al oeste del centro de la ciudad.
La llamada permaneció activa durante casi cuatro horas
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De acuerdo con los registros revisados por USA TODAY, los equipos de emergencia brindaron soporte vital básico.
Ese nivel de atención se encuentra por debajo del soporte vital avanzado utilizado en emergencias como ataques cardíacos.
La llamada fue clasificada como un «posible suicidio».
Posteriormente, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade hicieron que los equipos de emergencia permanecieran cerca de la vivienda.
Los servicios médicos esperaron mientras las autoridades manejaban la situación.
El audio de la central de emergencias muestra que la llamada permaneció activa durante casi cuatro horas.
También indica que los servicios de emergencia regresaron a la vivienda poco antes de las 11 de la noche.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó el procedimiento aplicado durante el incidente.
«En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación», señaló la dependencia en un comunicado.
Perez Hilton fue trasladado al hospital y su familia pidió privacidad
Alrededor de las 22:40, los servicios de emergencia fueron enviados nuevamente a la vivienda.
Cerca de las 23:00 informaron que trabajaban junto con la policía para ingresar al domicilio y atender a Hilton.
Finalmente, el presentador del pódcast fue trasladado al hospital para recibir atención médica.
Un día después del incidente, el 5 de agosto, la familia de Perez Hilton emitió un comunicado público.
En el mensaje agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse lo ocurrido.
«Muchos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros para expresar su preocupación por Pérez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de cariño, apoyo y oraciones», escribió la familia.
El comunicado también confirmó que el bloguero permanecía bajo atención médica.
«Podemos confirmar que Pérez está recibiendo atención médica, y en este momento nuestra prioridad es su bienestar», agregó la familia.