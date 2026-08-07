La revancha de Chef Yisus tras ser despedido de Despierta América
Publicado el07/08/2026 a las 06:40
- Chef Yisus entra Telemundo y firma con la cadena
- Tras despido, inicia revancha en televisión.
- Coanfitrionará el programa En casa con Telemundo
Chef Yisus entra Telemundo. El popular chef venezolano Jesús Díaz, conocido artísticamente como Chef Yisus, ha dado un giro radical a su carrera televisiva. Tras ser despedido a finales de 2024 del matutino Despierta América de Univision, la figura pública cobra venganza profesional al unirse oficialmente a la cadena rival, Telemundo.
Fue a inicios de diciembre de 2024 cuando el carismático cocinero recibió la noticia de que su ciclo de siete años en el show de Univision había llegado a su fin. Dicha desvinculación formó parte de un severo recorte de personal y reestructuración interna impulsados por la empresa.
En declaraciones para el medio People en Español, el venezolano confesó el impacto emocional que le provocó dicha decisión. “Haber salido claro que es una experiencia que nadie quiere vivir, un golpe bajo, como le ha pasado a muchos”, se sinceró en su momento.
El conductor también compartió sus sensaciones inmediatas tras confirmarse la reestructuración corporativa. “Después de 7 años como chef en Despierta América, hoy me toca despedirme de este hermoso capítulo de mi vida. Han sido años llenos de aprendizaje, risas, retos y momentos inolvidables junto a un equipo que se convirtió en mi familia”, declaró en la misma publicación.
Chef Yisus entra Telemundo: El esperado anuncio de su llegada a Telemundo
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La incorporación de Díaz a la pantalla de la cadena hispana se confirmó este miércoles a través de las plataformas digitales del programa vespertino En casa con Telemundo. La producción del espacio celebró la contratación del presentador mediante un mensaje institucional directo a su audiencia.
“¡Es oficial! El Chef Yisus se une a nuestra familia y, desde mañana, estará en vivo con nosotros”, se anunció desde el perfil oficial de Instagram del show. “¡Démosle la gran bienvenida al talentoso y carismático venezolano! Esto apenas comienza”, añadieron en la red social.
Algunos medios aseguran que la encomienda específica que asumirá la figura pública a partir de esta semana.
De acuerdo con el portal Las Top News el venezolano ingresa como colaborador y coanfitrión en el formato que conducen Carlos Adyan, Aleyda Ortiz, Chiky Bombom y Gabriel Coronel. El programa se transmite de 1 a 3 p. m., hora del Este.
De un reality accidentado al cumplimiento de un sueño profesional
El fichaje por la cadena Telemundo ocurre poco después de que el conductor tuviera que abandonar abruptamente la pantalla de TelevisaUnivision. El chef participaba como concursante en el reality show de competencia física Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, transmitido por UniMas y Univision.
Lamentablemente, una lesión muscular en la pierna izquierda le impidió continuar en la competencia. Un ultrasonido médico confirmó un desgarro ubicado a cuatro centímetros de la inserción del tendón calcáneo, obligándolo a retirarse del programa dominical.
“Yo lamentablemente me voy a tener que despedir de la competencia”, anunció el chef entre lágrimas durante su última emisión en el reality. El participante explicó que su cuerpo le exigió frenar ante la alta demanda física de las pruebas competitivas.
A pesar de este contratiempo en la competencia, la firma con su nuevo canal representa el cumplimiento de una meta personal que el propio artista había expresado anteriormente. En una entrevista concedida en julio de 2026, Díaz confesó públicamente sus deseos de integrarse a la oferta de contenido de Telemundo.
Siguiendo los pasos de sus excompañeros de Univision
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Con esta contratación, Yisus Díaz se suma a una lista de talentos que migran entre ambas cadenas hispanas tras finalizar sus contratos en Despierta América. Tal es el caso del conductor Carlos Calderón, actual presentador del matutino Hoy día, y de Ana Patricia Gámez, colaboradora del formato La mesa caliente.
La llegada del chef generó una ola de reacciones entre los televidentes y seguidores del programa vespertino en plataformas digitales. Varios usuarios expresaron su entusiasmo por la incorporación del presentador a la alineación del show.
“Fantástico, ahora sí vuelvo a ver este show”, comentó una espectadora en la publicación oficial de Instagram. Otro seguidor de la emisión añadió de forma contundente: “¡Qué maravilla!”, celebrando la bienvenida del talento venezolano.
El movimiento estratégico no solo marca su regreso formal a la televisión diaria tras casi dos años de ausencia, sino que también le permitirá desarrollar proyectos gastronómicos y de entretenimiento dentro de la parrilla de programación de la cadena Telemundo.