La revancha de Chef Yisus tras ser despedido de Despierta América

Chef Yisus entra Telemundo y firma con la cadena

Tras despido, inicia revancha en televisión.

Coanfitrionará el programa En casa con Telemundo

Chef Yisus entra Telemundo. El popular chef venezolano Jesús Díaz, conocido artísticamente como Chef Yisus, ha dado un giro radical a su carrera televisiva. Tras ser despedido a finales de 2024 del matutino Despierta América de Univision, la figura pública cobra venganza profesional al unirse oficialmente a la cadena rival, Telemundo.

Fue a inicios de diciembre de 2024 cuando el carismático cocinero recibió la noticia de que su ciclo de siete años en el show de Univision había llegado a su fin. Dicha desvinculación formó parte de un severo recorte de personal y reestructuración interna impulsados por la empresa.

En declaraciones para el medio People en Español, el venezolano confesó el impacto emocional que le provocó dicha decisión. “Haber salido claro que es una experiencia que nadie quiere vivir, un golpe bajo, como le ha pasado a muchos”, se sinceró en su momento.

El conductor también compartió sus sensaciones inmediatas tras confirmarse la reestructuración corporativa. “Después de 7 años como chef en Despierta América, hoy me toca despedirme de este hermoso capítulo de mi vida. Han sido años llenos de aprendizaje, risas, retos y momentos inolvidables junto a un equipo que se convirtió en mi familia”, declaró en la misma publicación.

Chef Yisus entra Telemundo: El esperado anuncio de su llegada a Telemundo

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La incorporación de Díaz a la pantalla de la cadena hispana se confirmó este miércoles a través de las plataformas digitales del programa vespertino En casa con Telemundo. La producción del espacio celebró la contratación del presentador mediante un mensaje institucional directo a su audiencia.

“¡Es oficial! El Chef Yisus se une a nuestra familia y, desde mañana, estará en vivo con nosotros”, se anunció desde el perfil oficial de Instagram del show. “¡Démosle la gran bienvenida al talentoso y carismático venezolano! Esto apenas comienza”, añadieron en la red social.

Algunos medios aseguran que la encomienda específica que asumirá la figura pública a partir de esta semana.

De acuerdo con el portal Las Top News el venezolano ingresa como colaborador y coanfitrión en el formato que conducen Carlos Adyan, Aleyda Ortiz, Chiky Bombom y Gabriel Coronel. El programa se transmite de 1 a 3 p. m., hora del Este.