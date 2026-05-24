Chef Yisus regresa a la TV: la razón personal detrás de su nuevo reto en reality
Publicado el24/05/2026 a las 09:39
- Chef Yisus regresa a la TV
- Homenaje a su madre
- Se prepara con pilates
Chef Yisus vuelve a la pantalla con un desafío muy distinto a la cocina y al baile que lo hicieron popular.
El empresario venezolano será parte de “Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales”, el nuevo reality de competencia de TelevisaUnivision.
El programa se estrenará en vivo el martes 2 de junio a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.
Además, contará con galas dominicales por Univision a partir del 7 de junio y estará disponible en la plataforma ViX.
Una competencia con significado especial
Aunque será su primera experiencia en un formato que exige resistencia física y mental, Yisus no es ajeno a los realities.
En 2021 participó y ganó “Mira Quién Baila Univision All Stars”, consolidándose como figura competitiva.
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“Me gusta mucho la competencia y sé que me puedo disfrutar un show como este”, aseguró en entrevista.
Pero más allá del reto, reveló que el nombre del programa tiene un valor emocional profundo para él.
El recuerdo de su madre lo impulsa
“El nombre del show es maravilloso porque mi madre, que en paz descanse, cuando estuvo pasando por su época de enfermedad, le decíamos la guerrera”, compartió.
Recordó que su madre luchó durante cuatro años contra un cáncer agresivo.
“Para nosotros fue la guerrera porque pasó cuatro años batallando un cáncer muy fuerte”, añadió.
“El hecho de que el show se llame Guerreros también me emocionó mucho, siento que hay una conexión muy especial ahí”, expresó.
Un formato que le permitió decir sí
A diferencia de otros realities de convivencia total, este programa no exige aislamiento permanente.
Esa característica fue determinante para que aceptara participar.
“No es interno del todo completamente. Sí es a diario”, explicó.
Detalló que el show se transmitirá de lunes a viernes por UniMas y los domingos por Univision, con emisiones en vivo.
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La familia como prioridad
El chef dejó claro que no habría aceptado si el formato lo obligaba a desconectarse por completo del exterior.
Su prioridad sigue siendo mantener cercanía con sus hijas Anbella y Silvana.
En cuanto a posibles conflictos dentro del reality, tiene clara su estrategia.
“Mi plan es quedarme siempre enfocado en lo que es la competencia, mejorar y tratar de mantenerme en ella, obviamente”, afirmó.
Preparación física y disciplina
Consciente de que enfrentará a participantes con experiencia deportiva, decidió prepararse con anticipación.
“He hecho intentos cuidando sobre todo las partes que sé que pueden tener debilidad”, comentó.
Explicó que ha trabajado en la flexibilidad y el cuidado de la espalda.
“Comencé a hacer pilates, que no había hecho nunca… y la dieta también, cuidando quizás comer un poquito más sano. Espero que sea suficiente (ríe)”, confesó.
Con motivación personal y entrenamiento previo, Chef Yisus inicia esta nueva etapa dispuesto a demostrar que su espíritu competitivo sigue intacto, señaló ‘La Vibra‘.