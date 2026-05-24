Chef Yisus regresa a la TV: la razón personal detrás de su nuevo reto en reality

Chef Yisus regresa a la TV

Homenaje a su madre

Se prepara con pilates

Chef Yisus vuelve a la pantalla con un desafío muy distinto a la cocina y al baile que lo hicieron popular.

El empresario venezolano será parte de “Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales”, el nuevo reality de competencia de TelevisaUnivision.

El programa se estrenará en vivo el martes 2 de junio a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

Además, contará con galas dominicales por Univision a partir del 7 de junio y estará disponible en la plataforma ViX.

Una competencia con significado especial

Aunque será su primera experiencia en un formato que exige resistencia física y mental, Yisus no es ajeno a los realities.

En 2021 participó y ganó “Mira Quién Baila Univision All Stars”, consolidándose como figura competitiva.

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“Me gusta mucho la competencia y sé que me puedo disfrutar un show como este”, aseguró en entrevista.

Pero más allá del reto, reveló que el nombre del programa tiene un valor emocional profundo para él.