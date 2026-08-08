Adamari López vuelve a ilusionarse: un misterioso hombre viajará a Miami para verla
Publicado el08/08/2026 a las 09:58
- ¿Adamari López vuelve al amor?
- Misterioso hombre viajará pronto
- Podrían encontrarse en Miami
Adamari López sorprendió al revelar que, después de mucho tiempo sin sentirse atraída por alguien, un misterioso hombre que conoció durante su reciente viaje a Uruguay despertó su interés.
La presentadora puertorriqueña pasó dos meses en ese país trabajando en las grabaciones del game show ¿Quién caerá?, programa que se transmite por UniMas.
De regreso en Miami, la también actriz decidió compartir en Ada y Chiqui de show, su programa de YouTube, que durante esta estancia ocurrió algo inesperado en su vida personal.
“Les voy a contar una cosa que pasó en este viaje que no se los he contado. No lo llegué a conocer [en persona], pero me escribieron, hicimos un contacto”, reveló.
Adamari López admite que alguien llamó su atención
La confesión sorprendió incluso a Chiquibaby, quien aparentemente desconocía que su amiga había comenzado a intercambiar mensajes con alguien durante su estancia laboral en Uruguay.
“¿Alguien que es reconocido en Uruguay?”, preguntó Chiquibaby durante la conversación, tratando de obtener algunas pistas sobre la identidad del misterioso hombre.
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“Sí”, respondió Adamari sin ofrecer mayores detalles, dejando claro que se trata de una persona conocida en ese país y aumentando la curiosidad sobre este posible romance.
Aunque hubo interés, ambos no consiguieron verse personalmente durante el viaje, algo que la propia conductora atribuyó a las decisiones que tomó antes de abandonar Uruguay.
“Me puse muchas excusas”, reconoce la conductora
Cuando Chiquibaby quiso saber por qué nunca ocurrió un encuentro, Adamari reconoció sin rodeos cuál había sido uno de los principales obstáculos: “Me puse muchas excusas”.
Su amiga entonces le preguntó si finalmente se había quedado con ganas de conocerlo, una pregunta que llevó a la puertorriqueña a hablar abiertamente de sus sentimientos.
“Te voy a decir que sí. Por primera vez siento que me quedé como con las ganas de darme la oportunidad de salir con alguien”, confesó Adamari.
La conductora contó que hubo un momento en el que finalmente decidió aceptar la posibilidad de salir, pero el encuentro tampoco pudo concretarse porque él estaba con su hijo.
El misterioso hombre viajará pronto a Miami
La historia podría tener un nuevo capítulo, ya que Adamari adelantó que este hombre tiene previsto viajar próximamente a Miami, donde ella reside junto a su hija Alaïa.
“Viene en un mes a Miami”, reveló la presentadora, aunque evitó anticipar qué podría ocurrir cuando finalmente tengan la posibilidad de encontrarse personalmente.
“No sé si se dará o no se dará”, reconoció Adamari, dejando abierta la posibilidad de una cita sin asegurar que el vínculo avance hacia una relación sentimental.
Por ahora, solamente reveló algunas pistas: es un hombre reconocido en Uruguay y tiene “varios hijos”, pero decidió mantener completamente en secreto su nombre.
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Adamari podría darse otra oportunidad sentimental
La confesión resulta especialmente significativa porque Adamari permanece sin pareja desde 2021, cuando terminó su relación con Toni Costa, padre de su hija Alaïa.
Desde entonces, la presentadora ha mantenido su vida sentimental alejada de una nueva relación pública, mientras continúa concentrada en su familia y sus proyectos profesionales.
Esta vez, sin embargo, reconoció que alguien consiguió despertar nuevamente su curiosidad y, sobre todo, las ganas de permitirse conocer a una persona desde otra perspectiva.
La llegada del misterioso hombre a Miami podría determinar qué sucede entre ambos, pero Adamari ya dio un paso inesperado al admitir públicamente: “Por primera vez siento” que quiere darse esa oportunidad.