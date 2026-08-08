Adamari López vuelve a ilusionarse: un misterioso hombre viajará a Miami para verla

¿Adamari López vuelve al amor?

Misterioso hombre viajará pronto

Podrían encontrarse en Miami

Adamari López sorprendió al revelar que, después de mucho tiempo sin sentirse atraída por alguien, un misterioso hombre que conoció durante su reciente viaje a Uruguay despertó su interés.

La presentadora puertorriqueña pasó dos meses en ese país trabajando en las grabaciones del game show ¿Quién caerá?, programa que se transmite por UniMas.

De regreso en Miami, la también actriz decidió compartir en Ada y Chiqui de show, su programa de YouTube, que durante esta estancia ocurrió algo inesperado en su vida personal.

“Les voy a contar una cosa que pasó en este viaje que no se los he contado. No lo llegué a conocer [en persona], pero me escribieron, hicimos un contacto”, reveló.

Adamari López admite que alguien llamó su atención

La confesión sorprendió incluso a Chiquibaby, quien aparentemente desconocía que su amiga había comenzado a intercambiar mensajes con alguien durante su estancia laboral en Uruguay.

“¿Alguien que es reconocido en Uruguay?”, preguntó Chiquibaby durante la conversación, tratando de obtener algunas pistas sobre la identidad del misterioso hombre.

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“Sí”, respondió Adamari sin ofrecer mayores detalles, dejando claro que se trata de una persona conocida en ese país y aumentando la curiosidad sobre este posible romance.

Aunque hubo interés, ambos no consiguieron verse personalmente durante el viaje, algo que la propia conductora atribuyó a las decisiones que tomó antes de abandonar Uruguay.