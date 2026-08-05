Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán ( Video)
Publicado el05/08/2026 a las 05:49
El influencer y creador de contenido César Gastélum fue asesinado la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al vehículo donde se encontraba el influencer y uno de ellos le disparó en la cabeza antes de escapar del lugar.
El ataque quedó grabado en video
🇲🇽 El influencer y streamer César Gastélum, de 25 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, México.
⚠️ Imágenes sensibles. pic.twitter.com/EJcf6syi0U
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2026
El atentado ocurrió alrededor de las 8:15 p.m. sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Gastélum realizaba una transmisión en vivo acompañado por dos colaboradores, quienes resultaron ilesos, aunque sufrieron una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el ataque.
Las cámaras utilizadas para grabar el contenido, así como los sistemas de videovigilancia del establecimiento, captaron el momento del crimen.
Sicarios escaparon en motocicleta
Según la información difundida por las autoridades, los agresores viajaban en una motocicleta Honda tipo doble propósito de color blanco con rojo y negro.
Ambos portaban casco y, tras disparar contra el influencer, huyeron del lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación y continúa recabando evidencias para esclarecer el homicidio.
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Minutos antes ya habían sido vistos
Otro video difundido posteriormente muestra que la motocicleta de los presuntos responsables había pasado por el lugar minutos antes del ataque.
En la propia transmisión se escucha a uno de los acompañantes advertir sobre la presencia de los motociclistas y expresar preocupación, aunque el grupo permaneció en el sitio.
¿Quién era César Gastélum?
César Gastélum era un creador de contenido muy activo en redes sociales.
- En TikTok acumulaba más de 577 mil seguidores y más de 22 millones de «Me gusta».
- En Instagram contaba con más de 116 mil seguidores.
- También generaba contenido en YouTube y realizaba transmisiones en la plataforma Kick.
Su contenido incluía sketches de comedia, videos de entretenimiento, videojuegos, reacciones, música y blogs sobre actividades cotidianas.
Se suma a otros casos en Sinaloa
Con el asesinato de César Gastélum, ya son al menos 10 influencers y creadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos años, según el recuento citado por medios locales.
Las autoridades no han informado oficialmente el móvil del crimen ni han dado a conocer una línea de investigación específica.