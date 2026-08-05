Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán ( Video)

El influencer y creador de contenido César Gastélum fue asesinado la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al vehículo donde se encontraba el influencer y uno de ellos le disparó en la cabeza antes de escapar del lugar.

El ataque quedó grabado en video

🇲🇽 El influencer y streamer César Gastélum, de 25 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, México. ⚠️ Imágenes sensibles. pic.twitter.com/EJcf6syi0U — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2026

El atentado ocurrió alrededor de las 8:15 p.m. sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gastélum realizaba una transmisión en vivo acompañado por dos colaboradores, quienes resultaron ilesos, aunque sufrieron una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el ataque.

Las cámaras utilizadas para grabar el contenido, así como los sistemas de videovigilancia del establecimiento, captaron el momento del crimen.

Sicarios escaparon en motocicleta