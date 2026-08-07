Muere Tommy Detamore a los 70 años: el country despide al músico detrás de décadas de grandes canciones

Muere el músico Tommy Detamore

Su esposa confirmó su muerte

Dejó décadas de música

La música country perdió a una de sus figuras más respetadas detrás y delante de los controles de grabación: Tommy Detamore murió el miércoles 5 de agosto de 2026 a los 70 años.

Su esposa, Sandra Detamore, confirmó el fallecimiento y destacó el legado de un artista que construyó una extensa trayectoria como guitarrista de pedal steel, productor, ingeniero y colaborador.

Durante décadas, Detamore participó en proyectos junto a nombres como Ray Price, Johnny Bush, Sunny Sweeney y Robert Earl Keen, dejando su sello en diferentes generaciones del género.

Uno de sus trabajos más recientes fue como ingeniero principal de “The Select”, el álbum de Ty Myers lanzado en 2025, demostrando que permaneció activo hasta los últimos años de su vida.

Sandra Detamore confirma la muerte del músico

“Con el corazón roto, comparto que mi esposo de 41 años, Tommy Detamore, partió a la presencia del Señor ayer, miércoles 5 de agosto de 2026”, escribió Sandra en Facebook.

En su mensaje recordó que Tommy fue “un músico, productor, colaborador, mentor y fuerza creativa respetado en la música country”, además de describirlo como el amor de su vida.

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Sandra aseguró que el trabajo de su esposo dejó una “huella imborrable” en la comunidad country y recordó algunos de los sobrenombres que recibió: “Dr. Tom”, “Sir Punchalot”, “Drama Papa” y “El Hombre”.

También reveló que recientemente habían celebrado otro proyecto producido y tocado por Detamore que alcanzó el disco de platino, un logro que ahora forma parte de su legado profesional.