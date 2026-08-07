Muere Tommy Detamore a los 70 años: el country despide al músico detrás de décadas de grandes canciones
Publicado el07/08/2026 a las 07:30
- Muere el músico Tommy Detamore
- Su esposa confirmó su muerte
- Dejó décadas de música
La música country perdió a una de sus figuras más respetadas detrás y delante de los controles de grabación: Tommy Detamore murió el miércoles 5 de agosto de 2026 a los 70 años.
Su esposa, Sandra Detamore, confirmó el fallecimiento y destacó el legado de un artista que construyó una extensa trayectoria como guitarrista de pedal steel, productor, ingeniero y colaborador.
Durante décadas, Detamore participó en proyectos junto a nombres como Ray Price, Johnny Bush, Sunny Sweeney y Robert Earl Keen, dejando su sello en diferentes generaciones del género.
Uno de sus trabajos más recientes fue como ingeniero principal de “The Select”, el álbum de Ty Myers lanzado en 2025, demostrando que permaneció activo hasta los últimos años de su vida.
Sandra Detamore confirma la muerte del músico
“Con el corazón roto, comparto que mi esposo de 41 años, Tommy Detamore, partió a la presencia del Señor ayer, miércoles 5 de agosto de 2026”, escribió Sandra en Facebook.
En su mensaje recordó que Tommy fue “un músico, productor, colaborador, mentor y fuerza creativa respetado en la música country”, además de describirlo como el amor de su vida.
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Sandra aseguró que el trabajo de su esposo dejó una “huella imborrable” en la comunidad country y recordó algunos de los sobrenombres que recibió: “Dr. Tom”, “Sir Punchalot”, “Drama Papa” y “El Hombre”.
También reveló que recientemente habían celebrado otro proyecto producido y tocado por Detamore que alcanzó el disco de platino, un logro que ahora forma parte de su legado profesional.
La familia prepara una despedida para Tommy Detamore
Sandra explicó que tanto ella como su hijo, Thomas Detamore, encuentran consuelo al pensar que el músico descansa en paz y que sus grabaciones permanecerán como testimonio de su carrera.
“Por favor, sigan orando por mí, por mi familia y por el personal de Drama Kids mientras buscamos la manera de honrar a mi querido ‘Steelman’”, pidió en su publicación.
La esposa del músico indicó que desea organizar una celebración junto con familiares, amigos y miembros de la comunidad para que puedan despedirse después de una muerte que calificó como repentina.
“Gracias, Señor Jesús, por permitirme amar a Tommy y ser amada por él. Sé dónde está y te doy gracias”, expresó Sandra al cerrar su emotivo mensaje.
Tommy Detamore left his fingerprints on so much great country music.https://t.co/q4Ys895hyd
— Saving Country Music (@KyleCoroneos) August 6, 2026
De Virginia a los escenarios del country en Texas
La historia musical de Detamore comenzó durante sus años de instituto en Charlottesville, Virginia, cuando empezó tocando la guitarra antes de descubrir su interés por la pedal steel durante la universidad.
Su carrera dio un giro importante en 1981, año en el que se trasladó a Texas y se integró a la banda de Darrell McCall como guitarrista de steel guitar.
Apenas un año después llegó otra oportunidad determinante: Detamore se convirtió en el principal guitarrista de pedal steel de Moe Bandy, consolidando su presencia dentro de la escena country.
La relación profesional se extendió durante los siguientes siete años de giras, una etapa que ayudó a convertirlo en un músico reconocido y abrió paso a una carrera de varias décadas.
Country musician Tommy Detamore dead at 70 as wife mourns ‘sudden’ loss https://t.co/zhUS9zwXZS
— The US Sun (@TheSunUS) August 7, 2026
Tommy Detamore deja una huella que seguirá sonando
Con el tiempo, Detamore amplió su trabajo más allá de los escenarios y encontró en la producción y la ingeniería musical nuevas maneras de contribuir al sonido de otros artistas.
Su capacidad para moverse entre interpretación, grabación y producción le permitió colaborar tanto con figuras veteranas del country como con músicos pertenecientes a generaciones más recientes.
Sandra resumió esa influencia al señalar que su “don divino para tocar y producir música le permitió inspirar a otros y ayudar a compartir el sonido de la música country que escuchamos hoy”.
A los 70 años, Tommy Detamore deja una trayectoria construida durante décadas entre giras, estudios y colaboraciones, mientras su familia busca ahora la manera de celebrar la vida de su querido “Steelman”, apuntó ‘Times of India‘.