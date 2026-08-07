¿Quiere novela? El encuentro de Alejandra Jaramillo y Bárbara Mori que da de qué hablar (FOTOS)
Publicado el07/08/2026 a las 07:10
- Alejandra Jaramillo posa junto a Mori.
- Beta Mejía propone colaboración profesional juntos.
- Fans divididos: apoyo contra duras críticas.
Alejandra Jaramillo Bárbara Mori. La presentadora Alejandra Jaramillo ha generado un auténtico revuelo digital tras compartir una serie de fotografías junto a la icónica actriz Bárbara Mori.
Aprovechando el encuentro, su pareja, Beta Mejía, lanzó una propuesta al aire: «¿Se imaginan una serie o novela de la ‘Bebita’ con ellas?», desatando una oleada de reacciones encontradas en la sección de comentarios.
Mientras un sector de sus seguidores celebró la posibilidad de verla en pantalla junto a una figura de talla internacional, otros usuarios fueron tajantes.
Las críticas recordaron los polémicos episodios que llevaron a Jaramillo a salir de Univision, donde fue cuestionada tras sus comentarios sobre México y su selección nacional. «No, ni al caso. Hay niveles», sentenció uno de los detractores, dejando claro que, para parte de la audiencia, la herida sigue abierta.
Un encuentro entre luces y sombras
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Lejos de la polémica, el motivo real del encuentro fue la promoción de la segunda temporada de Las Azules, serie de Apple TV+ protagonizada por Mori. Jaramillo, quien asistió como invitada a un evento de Vogue Magazine, destacó la calidad de la producción: «La historia que cuenta vivencias alrededor de 4 mujeres policías mexicanas en los años 70. Inspirador», compartió la comunicadora en su publicación.
La presencia de Jaramillo junto a Mori fue, para muchos de sus defensores, una prueba de que su carrera sigue en ascenso fuera de la televisión tradicional.
«Es mi idea o la injusticia que te pasó terminó siendo una bendición? Veo que las puertas se te abren más que nunca», comentó una seguidora, sintetizando el sentir de quienes consideran que su salida de Univision fue, irónicamente, el impulso que necesitaba para conectar con proyectos de mayor envergadura.
La batalla en los comentarios: Alejandra Jaramillo Bárbara Mori
Como era de esperarse, la publicación se convirtió en un campo de batalla. Los mensajes de apoyo, cargados de orgullo ecuatoriano y frases como «Ganando como siempre», contrastaron con duras arremetidas que cuestionaban su ética profesional.
Algunos usuarios incluso señalaron que la presentadora busca validación tras haber sido, según ellos, «funada» en México.
La interacción no se limitó a Jaramillo y Mori; el propio Beta Mejía se vio involucrado en cruces directos con usuarios que atacaron la trayectoria de su pareja.
«Tu comentario sigue siendo inválido», respondió el creador de contenido ante los cuestionamientos hacia la ecuatoriana, manteniendo una actitud defensiva frente a los detractores que le recordaron a Jaramillo su pasado reciente en la cadena hispana.
¿Un futuro en la actuación? Alejandra Jaramillo Bárbara Mori
A pesar del ruido mediático, el encuentro destaca una faceta más aspiracional de Jaramillo. Al rodearse de figuras como Bárbara Mori, la comunicadora busca posicionarse en una esfera de entretenimiento más internacional.
Si el público está listo para verla en un papel dramático es una pregunta que, por ahora, solo el tiempo y los productores podrán responder. Y es que los mexicanos aún no la perdonan.
Por el momento, la realidad es que Alejandra Jaramillo sigue navegando entre el éxito de sus nuevas plataformas digitales y el peso de su historia reciente con la audiencia mexicana.
Lo que comenzó como una postal de admiración junto a la eterna «Rubí», terminó evidenciando que, aunque las puertas se abran, el juicio del espectador digital no perdona ni olvida fácilmente.