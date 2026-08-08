Galilea Montijo rompe el silencio sobre el cambio en su rostro: “Yo no soy esta”
Publicado el08/08/2026 a las 09:37
- Galilea Montijo tras cirugía en rostro
- Sufrió complicaciones estéticas
- Continúa recibiendo terapias
Galilea Montijo decidió contar qué ocurrió detrás del cambio en su rostro que meses atrás provocó comentarios y críticas sobre su apariencia en redes sociales.
La conductora explicó que las modificaciones físicas no correspondieron al resultado que esperaba, sino a complicaciones surgidas después de someterse a un procedimiento estético.
Durante una entrevista con la doctora María del Mar Guerra, Montijo relató que el episodio llegó a convertirse en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.
Después de más de tres décadas trabajando en televisión, la presentadora incluso llegó a imaginar que los problemas en su rostro podían significar el final de su carrera frente a las cámaras.
Un procedimiento estético terminó con complicaciones
Montijo explicó que inicialmente buscaba levantar ligeramente una ceja y mejorar la apariencia de su cuello, por lo que decidió aprovechar una misma intervención para realizar ambos procedimientos.
“Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello”, explicó la conductora al recordar las razones que la llevaron a tomar esa decisión.
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“Entonces dije, bueno, aprovechamos porque pues aprovechemos, o sea, si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble”, agregó sobre sus expectativas iniciales.
Sin embargo, lo que comenzó como un procedimiento para realizar algunos cambios específicos en su apariencia terminó dando paso a una recuperación mucho más complicada de lo que había anticipado.
Galilea Montijo perdió control de parte del rostro
Los problemas aparecieron durante su recuperación, cuando Montijo tomó un líquido para disminuir la inflamación y posteriormente comenzó a experimentar una intensa sensación de quemadura.
La presentadora explicó que esa situación terminó provocándole una contractura y afectó el control de una parte de su rostro, generando cambios que resultaron especialmente visibles.
Entre las consecuencias que enfrentó estuvo una asimetría en el labio, además de un colapso en el sistema linfático de uno de sus ojos que requirió rehabilitación.
Las secuelas hicieron necesario iniciar diferentes tratamientos para recuperar progresivamente la movilidad y mejorar la apariencia de las zonas afectadas después de la intervención estética.
“Me cambió la cara”: el impacto emocional
Más allá de las complicaciones físicas, Montijo reconoció que atravesó un momento emocional especialmente complicado al observar que su expresión facial ya no era la misma.
“Porque también psicológicamente yo dije, ya no voy a trabajar en la televisión. Me cambió la cara”, confesó sobre el temor que experimentó mientras enfrentaba las secuelas.
“Llegó un punto que dije, ‘me cambió la mirada, ¿qué me hizo? Yo no soy esta’”, recordó la presentadora al describir cómo llegó a sentirse frente al espejo.
Montijo también reconoció que siempre había tenido temor de modificar demasiado sus expresiones y asumió la responsabilidad de haberse sometido al procedimiento: “Yo estaba tristísima, dije bueno, fue mi decisión”.
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Galilea continúa trabajando en su recuperación
Después de las complicaciones, la conductora comenzó a recibir atención de la doctora María del Mar Guerra como parte del proceso para enfrentar las secuelas que habían quedado.
Montijo también recurrió a tratamiento psicológico, debido al impacto emocional provocado por los cambios físicos y por el temor de que su carrera televisiva estuviera en riesgo.
Aunque el proceso ha sido prolongado, continúa realizando terapias destinadas a mejorar las consecuencias del procedimiento y recuperar gradualmente la normalidad en su expresión facial.
Actualmente, Galilea asegura que la mejoría es considerable y observa lo ocurrido como una experiencia que le dejó una importante lección después de meses de incertidumbre.