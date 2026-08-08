Galilea Montijo rompe el silencio sobre el cambio en su rostro: “Yo no soy esta”

Galilea Montijo tras cirugía en rostro

Sufrió complicaciones estéticas

Continúa recibiendo terapias

Galilea Montijo decidió contar qué ocurrió detrás del cambio en su rostro que meses atrás provocó comentarios y críticas sobre su apariencia en redes sociales.

La conductora explicó que las modificaciones físicas no correspondieron al resultado que esperaba, sino a complicaciones surgidas después de someterse a un procedimiento estético.

Durante una entrevista con la doctora María del Mar Guerra, Montijo relató que el episodio llegó a convertirse en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.

Después de más de tres décadas trabajando en televisión, la presentadora incluso llegó a imaginar que los problemas en su rostro podían significar el final de su carrera frente a las cámaras.

Un procedimiento estético terminó con complicaciones

Montijo explicó que inicialmente buscaba levantar ligeramente una ceja y mejorar la apariencia de su cuello, por lo que decidió aprovechar una misma intervención para realizar ambos procedimientos.

“Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello”, explicó la conductora al recordar las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

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“Entonces dije, bueno, aprovechamos porque pues aprovechemos, o sea, si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble”, agregó sobre sus expectativas iniciales.

Sin embargo, lo que comenzó como un procedimiento para realizar algunos cambios específicos en su apariencia terminó dando paso a una recuperación mucho más complicada de lo que había anticipado.