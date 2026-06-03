Guardiola rompe el silencio sobre la oferta de Inter Miami
Publicado el02/06/2026 a las 17:45
Tras cerrar una histórica etapa de diez temporadas al frente del Manchester City, el futuro de Pep Guardiola comienza a generar especulación en el mundo del fútbol.
De acuerdo con información del Daily Mirror, David Beckham intentó convencer al entrenador español para asumir el banquillo de Inter Miami CF, un movimiento que habría significado su esperado reencuentro con Lionel Messi.
Beckham soñaba con juntar a Guardiola y Messi
Según el reporte, la directiva del conjunto de Florida estaba interesada en presentar una importante oferta económica para atraer al técnico catalán una vez finalizara su ciclo en Inglaterra.
La posibilidad de reunir nuevamente a Guardiola y Messi generaba ilusión dentro del club, recordando la exitosa etapa que ambos compartieron en el FC Barcelona.
Guardiola tiene otros planes
Sin embargo, el entrenador habría descartado la propuesta de Inter Miami.
De acuerdo con la publicación británica, Guardiola pretende tomarse un periodo de descanso tras su salida del Manchester City y posteriormente analizar ofertas para dirigir una selección nacional.
«Guardiola ha dejado claro a Beckham que está perdiendo el tiempo intentando convencerlo de regresar al fútbol inmediatamente», señala el medio.
El Mundial 2026 también quedó descartado
El informe añade que los directivos de Inter Miami tenían previsto acercarse nuevamente al técnico durante el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
No obstante, esa posibilidad también parece complicada, ya que Guardiola no tendría previsto asistir a la Copa del Mundo.
Por ahora, el futuro del estratega español permanece abierto, aunque todo apunta a que su próximo desafío podría estar en el fútbol de selecciones y no en la MLS.
Te puede interesar: Mundial 2026 no llena estadios y boletos comienzan a caer