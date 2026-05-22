Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City
Publicado el22/05/2026 a las 09:16
Pep Guardiola confirmó que dejará el Manchester City al final de la temporada y que no tiene planes de entrenar en el corto plazo, poniendo fin a una etapa histórica en el club inglés.
El técnico español cerrará un ciclo de casi una década lleno de éxitos.
La salida de Guardiola marca el fin de una de las eras más dominantes en la historia reciente del futbol europeo.
Guardiola se va tras diez años
El entrenador anunció que abandonará el club al final de la temporada.
Su etapa en el Manchester City se extiende por casi diez años.
Durante ese periodo logró múltiples títulos y consolidó al equipo como potencia europea.
No entrenará por un tiempo
Guardiola fue claro sobre su futuro inmediato.
Aseguró que su siguiente paso será descansar.
“No tengo planes de entrenar por un tiempo”, declaró en conferencia.
Una decisión que venía madurando
El técnico explicó que no se trata de una decisión repentina.
Se trata de un proceso que ha sentido desde hace tiempo.
Considera que el club necesita una nueva energía para iniciar otro ciclo.
Balance positivo de su etapa
Guardiola se mostró satisfecho con lo logrado.
Afirmó sentirse feliz y orgulloso de su paso por el club.
También destacó el vínculo construido con jugadores y entorno.
Una era de títulos y dominio
Durante su gestión, el City conquistó numerosos trofeos.
Entre ellos destacan seis Premier League y una Champions League.
Su legado lo posiciona como uno de los técnicos más influyentes del club.
Comparaciones con otros técnicos
Su decisión ha sido comparada con la de Jürgen Klopp.
Ambos entrenadores han señalado desgaste tras años de alta exigencia.
Guardiola reconoció la falta de energía para seguir al mismo nivel competitivo.
Reconocimiento del club
El Manchester City prepara homenajes para su entrenador.
Entre ellos, una tribuna con su nombre y una estatua.
Se trata de un reconocimiento a su impacto en la institución.
El Manchester City iniciará una nueva etapa mientras Guardiola se toma un descanso antes de definir su futuro en el futbol.