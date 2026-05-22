Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Pep Guardiola confirmó que dejará el Manchester City al final de la temporada y que no tiene planes de entrenar en el corto plazo, poniendo fin a una etapa histórica en el club inglés.

El técnico español cerrará un ciclo de casi una década lleno de éxitos.

La salida de Guardiola marca el fin de una de las eras más dominantes en la historia reciente del futbol europeo.

Guardiola se va tras diez años

El entrenador anunció que abandonará el club al final de la temporada.

Su etapa en el Manchester City se extiende por casi diez años.