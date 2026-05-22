Arbeloa deja Real Madrid y descarta trabajar con Mourinho
Publicado el22/05/2026 a las 07:41
Álvaro Arbeloa confirmó que dejará el Real Madrid al final de la temporada y que no formará parte del cuerpo técnico de José Mourinho, quien apunta a regresar al banquillo del club.
El técnico dirigirá su último partido este fin de semana.
La salida de Arbeloa marca un cambio en el proyecto deportivo del Real Madrid, justo en medio del posible regreso de Mourinho.
Confirma su salida del club
Arbeloa anunció que no continuará como entrenador.
Su despedida llegará tras el partido ante el Athletic.
Con esto, cierra una etapa al frente del equipo en un momento clave.
Descarta trabajar con Mourinho
El entrenador fue claro sobre su futuro inmediato.
Aseguró que no existe ninguna posibilidad de integrarse al cuerpo técnico del portugués.
También destacó que Mourinho cuenta con su propio equipo de trabajo.
Balance de su etapa en el banquillo
Arbeloa hizo una evaluación de su gestión.
Reconoció las dificultades que enfrentó desde su llegada.
Afirmó que intentó tomar las mejores decisiones pensando en el club.
Relación con el vestuario
Durante su paso, vivió momentos de tensión con algunos jugadores.
Sin embargo, aseguró que las diferencias se resolvieron con respeto.
Destacó el compromiso del grupo en un contexto complicado.
Mensaje sobre su futuro
El técnico dejó claro que está listo para nuevos retos.
Indicó que, tras centrarse en el club, ahora es momento de pensar en su carrera.
No descartó nuevas oportunidades fuera del Real Madrid.
Despedida emotiva del club
Arbeloa expresó su vínculo con la institución.
Recordó sus más de 20 años ligados al Real Madrid.
Señaló que considera al club como su casa.
Último partido con significado especial
El encuentro ante el Athletic marcará su despedida.
El técnico buscará cerrar su etapa con una victoria.
También será una oportunidad para despedirse de la afición.
El Real Madrid se prepara para una nueva etapa mientras Arbeloa define su próximo destino profesional.