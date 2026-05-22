Arbeloa deja Real Madrid y descarta trabajar con Mourinho

Álvaro Arbeloa confirmó que dejará el Real Madrid al final de la temporada y que no formará parte del cuerpo técnico de José Mourinho, quien apunta a regresar al banquillo del club.

El técnico dirigirá su último partido este fin de semana.

La salida de Arbeloa marca un cambio en el proyecto deportivo del Real Madrid, justo en medio del posible regreso de Mourinho.

Confirma su salida del club

Arbeloa anunció que no continuará como entrenador.

Su despedida llegará tras el partido ante el Athletic.