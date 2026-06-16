Batalla campal entre aficionados de Argentina y Argelia en Times Square

La fiesta mundialista vivió su primer episodio de tensión en Estados Unidos luego de que aficionados de Argentina y Argelia protagonizaran un enfrentamiento en las inmediaciones de Times Square, en Nueva York, horas antes del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

El incidente ocurrió durante la noche del lunes en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y obligó a la intervención de la policía local para evitar que la situación escalara.

Golpes y tensión en pleno Times Square

¡Inaceptable!

Fans de Argentina y de Argelia se enfrentaron a golpes en Nueva York; es la primera pelea entre aficionados que se registra. Por el momento se desconoce la causa y si hubo detenidos. pic.twitter.com/i4yP3YsMmu — Indigo FAN (@IndigoFAN_) June 16, 2026

Videos captados por testigos muestran a grupos de aficionados intercambiando golpes, empujones y patadas mientras otros intentaban detener la pelea.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y varios medios internacionales calificaron el incidente como la primera gran polémica del Mundial 2026.

A pesar de la magnitud de la confrontación, las autoridades confirmaron que no hubo personas arrestadas.

La Policía intervino rápidamente