Batalla campal entre aficionados de Argentina y Argelia en Times Square
Publicado el16/06/2026 a las 06:36
La fiesta mundialista vivió su primer episodio de tensión en Estados Unidos luego de que aficionados de Argentina y Argelia protagonizaran un enfrentamiento en las inmediaciones de Times Square, en Nueva York, horas antes del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.
El incidente ocurrió durante la noche del lunes en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y obligó a la intervención de la policía local para evitar que la situación escalara.
Golpes y tensión en pleno Times Square
¡Inaceptable!
Fans de Argentina y de Argelia se enfrentaron a golpes en Nueva York; es la primera pelea entre aficionados que se registra. Por el momento se desconoce la causa y si hubo detenidos. pic.twitter.com/i4yP3YsMmu
— Indigo FAN (@IndigoFAN_) June 16, 2026
Videos captados por testigos muestran a grupos de aficionados intercambiando golpes, empujones y patadas mientras otros intentaban detener la pelea.
Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y varios medios internacionales calificaron el incidente como la primera gran polémica del Mundial 2026.
A pesar de la magnitud de la confrontación, las autoridades confirmaron que no hubo personas arrestadas.
La Policía intervino rápidamente
Según reportes de medios locales, agentes de la policía de Nueva York llegaron al lugar para separar a los involucrados y controlar la situación.
El incidente ocurrió apenas unas horas antes del encuentro entre Argentina national football team y Algeria national football team correspondiente a la primera jornada del Grupo J.
El otro lado de la pasión argentina
Mientras en Nueva York se registraban los incidentes, en Kansas City cientos de aficionados argentinos participaron de un multitudinario banderazo para apoyar a la Albiceleste.
Familiares de varios jugadores también estuvieron presentes en la concentración de aficionados, incluyendo allegados de Emiliano Martínez, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Messi envía mensaje de unidad
Horas antes del debut mundialista, Lionel Messi publicó una imagen del plantel reunido durante un entrenamiento acompañada de una sola palabra: «Juntos».
El mensaje fue interpretado por los aficionados como una muestra de unidad y concentración antes del inicio de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.
Argentina debutará frente a Argelia en Kansas City con la ilusión de comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo y revalidar el campeonato obtenido hace cuatro años.