Ruferos caen de techo tras brutal pelea viral en Detroit

Pelea termina en caída

Video causa impacto viral

Sin causa confirmada

Un video grabado en Detroit, Michigan, se ha viralizado en redes sociales tras mostrar una pelea entre varios trabajadores hispanos dedicados al roofing mientras realizaban labores sobre el techo de una vivienda.

Las imágenes captaron un enfrentamiento físico que terminó con dos de los trabajadores cayendo desde el techo, aunque ambos lograron ponerse de pie y continuaron peleando tras el impacto.

El incidente ha generado miles de reacciones por el riesgo que representó la caída y por la manera en que la discusión escaló mientras los trabajadores permanecían en una superficie elevada.

Pelea entre ruferos termina con una impactante caída

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El video comienza mostrando a varios trabajadores intercambiando golpes sobre el techo de una casa.

En medio del enfrentamiento, dos de ellos pierden el equilibrio y caen al suelo desde varios metros de altura.

Pese al fuerte impacto, ambos se incorporan casi de inmediato y continúan con la pelea frente a quienes observaban la escena.

Las imágenes también muestran que otros trabajadores intentan intervenir para detener el altercado mientras la tensión continúa.