Ruferos caen de techo tras brutal pelea viral en Detroit
Publicado el03/07/2026 a las 12:21
- Pelea termina en caída
- Video causa impacto viral
- Sin causa confirmada
Un video grabado en Detroit, Michigan, se ha viralizado en redes sociales tras mostrar una pelea entre varios trabajadores hispanos dedicados al roofing mientras realizaban labores sobre el techo de una vivienda.
Las imágenes captaron un enfrentamiento físico que terminó con dos de los trabajadores cayendo desde el techo, aunque ambos lograron ponerse de pie y continuaron peleando tras el impacto.
El incidente ha generado miles de reacciones por el riesgo que representó la caída y por la manera en que la discusión escaló mientras los trabajadores permanecían en una superficie elevada.
Pelea entre ruferos termina con una impactante caída
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El video comienza mostrando a varios trabajadores intercambiando golpes sobre el techo de una casa.
En medio del enfrentamiento, dos de ellos pierden el equilibrio y caen al suelo desde varios metros de altura.
Pese al fuerte impacto, ambos se incorporan casi de inmediato y continúan con la pelea frente a quienes observaban la escena.
Las imágenes también muestran que otros trabajadores intentan intervenir para detener el altercado mientras la tensión continúa.
Un grito en español intenta detener el altercado
Durante la grabación se escucha a una persona lanzar un llamado para calmar la situación.
«¡Los blancos van a llamar a la policía si ustedes no se calman!», se escucha decir en español mientras intenta frenar la pelea.
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El comentario quedó registrado en el video y rápidamente llamó la atención de quienes compartieron las imágenes en distintas plataformas.
La grabación no muestra si finalmente el enfrentamiento fue controlado o cómo terminó la discusión entre los involucrados.
No hay información oficial sobre las causas del enfrentamiento
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué originó la pelea entre los trabajadores.
Tampoco se ha dado a conocer si alguno de los involucrados sufrió lesiones de consideración tras la caída.
Las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas relacionadas con este incidente.
Mientras tanto, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde ha generado comentarios por la caída de los trabajadores y por el desarrollo del enfrentamiento en plena jornada laboral.