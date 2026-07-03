Operativo migratorio en gasolinera prende alertas en Maryland

Arresto captado en video

Aumentan operativos de ICE

Crece preocupación migratoria

Un hombre fue arrestado durante una detención migratoria en una gasolinera de Laurel, Maryland, en un operativo captado en video.

Por qué importa: El caso se suma a una serie de reportes sobre un aumento de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maryland, Virginia y Washington DC durante las últimas semanas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales mientras organizaciones proinmigrantes mantienen la atención sobre el incremento de operativos en el área metropolitana de Washington.

Un hombre fue detenido durante un operativo migratorio en una gasolinera ubicada en Laurel, Maryland.

La intervención quedó registrada en un video que comenzó a difundirse en redes sociales.

Video muestra arresto durante operativo de ICE en Maryland

En las imágenes se observa la participación de cuatro agentes federales.

Los agentes sujetan al hombre, lo esposan y posteriormente lo suben a una camioneta SUV.

El material audiovisual ha generado nuevas reacciones sobre las operaciones migratorias en la región.

La detención ocurrió en medio de una intensificación de las acciones de ICE.

Durante junio aumentaron los reportes relacionados con operativos migratorios en distintos estados.

La tendencia también se ha mantenido durante los primeros días de julio.