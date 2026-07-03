Hombre intenta desarmar a agente de ICE en Massachusetts

Intentó quitar arma

Arresto termina en forcejeo

Afrontaría nuevos cargos

Un hombre intentó desarmar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un arresto en Everett, Massachusetts, dentro del área metropolitana de Boston.

El incidente ocurrió en medio de un forcejeo entre el detenido y los agentes federales.

La situación quedó marcada por un momento de tensión cuando uno de los oficiales lanzó una advertencia a sus compañeros.

El caso podría derivar en nuevos cargos contra el hombre, según fuentes federales.

Intento de desarme a agente de ICE desata momentos de máxima tensión

Durante el procedimiento de detención, el hombre presuntamente se resistió al arresto, según Univision.

En medio del enfrentamiento físico, uno de los agentes alertó a los demás con un grito.

«¡Está agarrando tu arma!», exclamó el oficial mientras intentaban controlar la situación.

La advertencia reflejó el nivel de riesgo que enfrentaban los agentes durante el incidente.

Las autoridades federales sostienen que el detenido habría logrado sacar la pistola de la funda de uno de los oficiales.

Según esas fuentes, el arma fue extraída durante el forcejeo.

Otro agente intervino de inmediato para recuperar la pistola.

La rápida reacción evitó que el arma permaneciera en poder del detenido.