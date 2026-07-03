Hombre intenta desarmar a agente de ICE en Massachusetts
Publicado el03/07/2026 a las 11:03
- Intentó quitar arma
- Arresto termina en forcejeo
- Afrontaría nuevos cargos
Un hombre intentó desarmar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un arresto en Everett, Massachusetts, dentro del área metropolitana de Boston.
El incidente ocurrió en medio de un forcejeo entre el detenido y los agentes federales.
La situación quedó marcada por un momento de tensión cuando uno de los oficiales lanzó una advertencia a sus compañeros.
El caso podría derivar en nuevos cargos contra el hombre, según fuentes federales.
Intento de desarme a agente de ICE desata momentos de máxima tensión
Durante el procedimiento de detención, el hombre presuntamente se resistió al arresto, según Univision.
En medio del enfrentamiento físico, uno de los agentes alertó a los demás con un grito.
«¡Está agarrando tu arma!», exclamó el oficial mientras intentaban controlar la situación.
La advertencia reflejó el nivel de riesgo que enfrentaban los agentes durante el incidente.
Las autoridades federales sostienen que el detenido habría logrado sacar la pistola de la funda de uno de los oficiales.
Según esas fuentes, el arma fue extraída durante el forcejeo.
Otro agente intervino de inmediato para recuperar la pistola.
La rápida reacción evitó que el arma permaneciera en poder del detenido.
Autoridades describen cómo recuperaron el arma
Tras recuperar el arma, los agentes continuaron con el procedimiento.
El hombre finalmente fue sometido y puesto bajo custodia.
Las autoridades no informaron que el arma fuera disparada durante el incidente.
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Tampoco se dieron a conocer detalles adicionales sobre posibles personas lesionadas.
Fuentes federales indicaron que el detenido podría enfrentar cargos adicionales.
Esos posibles cargos estarían relacionados con lo ocurrido durante el arresto.
Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre el proceso judicial.
Las autoridades tampoco han ofrecido información adicional sobre la identidad del detenido.
El detenido permanece bajo custodia
El incidente ocurrió en Everett, Massachusetts.
La ciudad forma parte del área metropolitana de Boston.
El caso continúa bajo la jurisdicción de las autoridades federales.
Por ahora, la información oficial se limita a los hechos descritos por fuentes federales.
Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido durante el arresto.
El episodio volvió a poner el foco en los riesgos que pueden presentarse durante procedimientos de detención.
Mientras avanzan las investigaciones, el hombre permanece bajo custodia.
Las autoridades federales señalaron que podría enfrentar nuevos cargos derivados del incidente.