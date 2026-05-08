Custodia en llamas: Paulina Rubio responde a las graves acusaciones de su hijo en plena batalla legal
Paulina Rubio responde a acusaciones Custodia en disputa Un juicio mediático La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera sumó un nuevo y delicado capítulo tras hacerse públicas acusaciones realizadas por Andrea Nicolás contra su madre. En medio del juicio para definir la custodia del menor, salieron a la luz señalamientos sobre presunto […]
Publicado el08/05/2026 a las 07:57
- Paulina Rubio responde a acusaciones
- Custodia en disputa
- Un juicio mediático
La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera sumó un nuevo y delicado capítulo tras hacerse públicas acusaciones realizadas por Andrea Nicolás contra su madre.
En medio del juicio para definir la custodia del menor, salieron a la luz señalamientos sobre presunto consumo de sustancias y un entorno descrito como una “tremenda tortura”.
Ante el impacto mediático, la cantante decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado difundido el 7 de mayo por su agencia de representación.
“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, expresó.
Paulina defiende su papel como madre
En su mensaje, la intérprete dejó claro que la maternidad es el eje central de su vida y la responsabilidad más significativa que asume día a día.
Señaló que una madre lleva a sus hijos dentro durante nueve meses, pero afirmó que “el verdadero amor” comienza “mucho antes” de su nacimiento y continúa creciendo con el paso del tiempo.
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Sus palabras llegan en un momento especialmente sensible, cuando su rol materno está siendo cuestionado ante una corte.
El comunicado no menciona directamente las acusaciones, pero enfatiza su compromiso y entrega como madre en medio del proceso judicial.
Las acusaciones que estremecen el juicio
Las audiencias iniciaron el lunes 4 de mayo, con los equipos legales de ambas partes presentando argumentos para que una jueza determine con quién deberá vivir Andrea Nicolás.
Durante el interrogatorio realizado por la abogada Aliette Hernández Carolan, representante de “Colate”, la guardiana del menor, Amber Glasper, confirmó que el niño habría hecho señalamientos delicados contra su madre.
“Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de droga, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana”, declaró.
Además, según el testimonio del reportero Ricardo Manjarrez, presente en la sala, la abogada afirmó que “a este niño lo tienen aquí en una tremenda tortura”, en referencia a que reside con la cantante.
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Señalamientos sobre conducta y disciplina
La defensa del padre también sostuvo que el problema no radica en su comportamiento, sino en el de la artista.
“Las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella”, alegó Hernández.
Asimismo, se mencionaron presuntas “batallas constantes” entre madre e hijo y castigos como retirarle el celular, el cual sería “su única forma de comunicación” con su padre.
Mientras el proceso continúa, la decisión final quedará en manos de la jueza, quien deberá valorar las pruebas y testimonios presentados para determinar el futuro del menor en una disputa que ya se libra tanto en tribunales como en la opinión pública, señaló ‘Univisión‘.