Paulina Rubio responde a acusaciones

Custodia en disputa

Un juicio mediático

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera sumó un nuevo y delicado capítulo tras hacerse públicas acusaciones realizadas por Andrea Nicolás contra su madre.

En medio del juicio para definir la custodia del menor, salieron a la luz señalamientos sobre presunto consumo de sustancias y un entorno descrito como una “tremenda tortura”.

Ante el impacto mediático, la cantante decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado difundido el 7 de mayo por su agencia de representación.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, expresó.

Paulina defiende su papel como madre

En su mensaje, la intérprete dejó claro que la maternidad es el eje central de su vida y la responsabilidad más significativa que asume día a día.