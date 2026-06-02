Paulina Rubio negocia su regreso a Timbiriche y desata polémica por sus exigencias
Publicado el02/06/2026 a las 13:41
- Paulina Rubio regreso a Timbiriche
- Serie oficial en producción
- Gira por aniversario 45
Timbiriche prepara un nuevo reencuentro que promete ser uno de los más ambiciosos de su historia. Aunque varios integrantes han participado en giras pasadas, Paulina Rubio había permanecido al margen.
Durante años, la cantante priorizó su carrera como solista. Sin embargo, versiones cercanas al grupo aseguran que ahora estaría dispuesta a regresar.
El proyecto buscaría conmemorar los 45 años de la primera aparición de la banda. La gira podría arrancar en abril del próximo año.
Se habla de que sería el último gran reencuentro como agrupación. Por ello, la presencia de “La Chica dorada” se considera clave.
Condiciones y estrategia profesional
Fuentes cercanas revelan que Paulina ve esta etapa como una oportunidad de relanzamiento. “Quieren que el próximo reencuentro sea digno de lo que la agrupación representó”, señalaron.
Según la versión difundida, la cantante busca repetir el impulso que obtuvo tras el reencuentro de los años 90. “Ella quiere que se repita lo que vivió después del primer reencuentro… Resurgió como ave fénix”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira
También trascendió que ha pausado proyectos personales para concentrarse en esta etapa. “Pausó el disco en el que estaba trabajando… ya cuando se vaya acabando esta, soltará canciones”.
No obstante, se afirma que su participación estaría sujeta a varias condiciones. Entre ellas, mantener protagonismo dentro del espectáculo.
La serie y el pasado que no quiere revivir
Paralelamente, avanza una serie sobre la historia de Timbiriche. El proyecto abordará la formación del grupo y su transición a la adolescencia.
“Todo esto de la serie empezó en 2024… es probable que se estrene a través de ViX”, compartieron fuentes. Se indica que ya estaría en grabación en Colombia.
Al inicio, Paulina se mostró renuente a participar en el relato audiovisual. “Al principio, Paulina no quería, porque sabía que todos hablarían un poco mal del pasado”.
Finalmente habría aceptado bajo una condición clara. “La convencieron con la condición de que no se hablara de eso”.
Conversaciones internas y lo que viene
Benny Ibarra y Erik Rubín habrían sido piezas clave en el acercamiento. “Le empezó a insistir que lo mejor que podría pasar para todos es que ella esté en el reencuentro”.
Tras meses de diálogo, Paulina habría dado el sí. “Fueron varios meses de convencimiento hasta que dijo que sí”.
Se contempla que otros exintegrantes como Thalía, Edith Márquez y Eduardo Capetillo participen en algunos shows. La intención sería ofrecer un espectáculo que celebre toda la historia del grupo.
Aunque el entusiasmo crece entre los fans, también resurgen tensiones del pasado. El regreso de Paulina podría convertirse en el movimiento más comentado del reencuentro, señaló ‘Tv y Notas‘.