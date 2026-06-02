Paulina Rubio negocia su regreso a Timbiriche y desata polémica por sus exigencias

Paulina Rubio regreso a Timbiriche

Serie oficial en producción

Gira por aniversario 45

Timbiriche prepara un nuevo reencuentro que promete ser uno de los más ambiciosos de su historia. Aunque varios integrantes han participado en giras pasadas, Paulina Rubio había permanecido al margen.

Durante años, la cantante priorizó su carrera como solista. Sin embargo, versiones cercanas al grupo aseguran que ahora estaría dispuesta a regresar.

El proyecto buscaría conmemorar los 45 años de la primera aparición de la banda. La gira podría arrancar en abril del próximo año.

Se habla de que sería el último gran reencuentro como agrupación. Por ello, la presencia de “La Chica dorada” se considera clave.

Condiciones y estrategia profesional

Fuentes cercanas revelan que Paulina ve esta etapa como una oportunidad de relanzamiento. “Quieren que el próximo reencuentro sea digno de lo que la agrupación representó”, señalaron.

Según la versión difundida, la cantante busca repetir el impulso que obtuvo tras el reencuentro de los años 90. “Ella quiere que se repita lo que vivió después del primer reencuentro… Resurgió como ave fénix”.

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También trascendió que ha pausado proyectos personales para concentrarse en esta etapa. “Pausó el disco en el que estaba trabajando… ya cuando se vaya acabando esta, soltará canciones”.

No obstante, se afirma que su participación estaría sujeta a varias condiciones. Entre ellas, mantener protagonismo dentro del espectáculo.