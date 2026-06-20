Tragedia en el cine: actor de ‘Superman’ muere junto a su esposa en incendio que conmociona a su familia
Publicado el20/06/2026 a las 11:22
- Muere el actor Paul Avery
- Incendio deja víctimas
- Familia expresa dolor
El actor Paul Avery, recordado por su participación en la película ‘Superman’ de 1978, murió junto a su esposa Sheila tras un incendio que consumió su vivienda en Nueva Jersey.
El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando equipos de emergencia llegaron al domicilio y encontraron la casa completamente envuelta en llamas.
Ambos fueron rescatados en estado crítico e inconscientes, por lo que recibieron maniobras de reanimación, aunque fallecieron poco después debido a la gravedad de sus lesiones.
Las autoridades continúan investigando el origen del incendio, mientras la familia aseguró que no existen indicios de que se trate de un hecho sospechoso.
Hijas expresan dolor y recuerdan su legado
La noticia provocó una fuerte reacción entre sus seres queridos, especialmente sus hijas, quienes compartieron mensajes públicos para despedirlos.
“Es la mayor pérdida de nuestras vidas”, expresó Kyle Avery, quien describió el momento como una devastación imposible de explicar.
TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa
Por su parte, Parker Sánchez destacó el vínculo familiar y el amor que caracterizaba a sus padres: “Si se pudiera elegir a unos padres de un catálogo, serían ellos”.
Ambas coincidieron en que la pareja dejó una huella profunda en su entorno, no solo como familia, sino también dentro de su comunidad.
Una vida marcada por la cercanía y la comunidad
Paul y Sheila Avery estuvieron casados durante más de cuatro décadas, tiempo en el que construyeron una vida centrada en la convivencia y el apoyo mutuo.
Sus hijas recordaron que el hogar familiar era un punto de encuentro constante, donde amigos y familiares eran recibidos con hospitalidad.
“Llevaban casados más de 40 años y les encantaba organizar fiestas. Hacían las fiestas más increíbles”, relató Sánchez sobre los momentos compartidos.
También resaltaron la labor de Sheila, quien fue enfermera y artista, además de apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, lo que la convirtió en una figura inspiradora.
Ver esta publicación en Instagram
Trayectoria y vida fuera de los reflectores
A lo largo de su carrera, Paul Avery participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas, destacando su papel en la telenovela ‘All My Children’.
Durante más de una década interpretó a un personaje que lo acercó al público, aunque su familia aseguró que nunca buscó la fama como objetivo principal.
Fuera de la actuación, fue veterano de guerra, piloto y participó activamente en su comunidad tras retirarse del entretenimiento.
En sus últimos años, se dedicó al cuidado de su esposa, reflejando una vida marcada por el compromiso personal y familiar hasta el final, señaló ‘Diario AS‘ y ‘Univisión‘.