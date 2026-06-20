Tragedia en el cine: actor de ‘Superman’ muere junto a su esposa en incendio que conmociona a su familia

Muere el actor Paul Avery

Incendio deja víctimas

Familia expresa dolor

El actor Paul Avery, recordado por su participación en la película ‘Superman’ de 1978, murió junto a su esposa Sheila tras un incendio que consumió su vivienda en Nueva Jersey.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando equipos de emergencia llegaron al domicilio y encontraron la casa completamente envuelta en llamas.

Ambos fueron rescatados en estado crítico e inconscientes, por lo que recibieron maniobras de reanimación, aunque fallecieron poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades continúan investigando el origen del incendio, mientras la familia aseguró que no existen indicios de que se trate de un hecho sospechoso.

Hijas expresan dolor y recuerdan su legado

La noticia provocó una fuerte reacción entre sus seres queridos, especialmente sus hijas, quienes compartieron mensajes públicos para despedirlos.

“Es la mayor pérdida de nuestras vidas”, expresó Kyle Avery, quien describió el momento como una devastación imposible de explicar.

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Por su parte, Parker Sánchez destacó el vínculo familiar y el amor que caracterizaba a sus padres: “Si se pudiera elegir a unos padres de un catálogo, serían ellos”.

Ambas coincidieron en que la pareja dejó una huella profunda en su entorno, no solo como familia, sino también dentro de su comunidad.