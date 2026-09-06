Bad Bunny hace historia en los Emmy: su polémico Super Bowl le entrega un nuevo récord

Bad Bunny gana un Emmy

Super Bowl se lleva siete premios

Show latino rompe otro récord

Bad Bunny acaba de sumar un premio inédito a su carrera: el puertorriqueño consiguió su primer Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo que protagonizó en el Super Bowl LX.

El reconocimiento llegó durante la primera noche de los Creative Arts Emmy Awards, celebrada este sábado 5 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, antes de la ceremonia principal.

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny terminó como la producción más premiada de la jornada, al conquistar siete Emmys, confirmó la Television Academy.

El especial había llegado a los premios con nueve nominaciones y convirtió un espectáculo cargado de referencias latinas y mensajes sobre América en uno de los grandes triunfadores de la televisión estadounidense.

Bad Bunny consigue su primer Emmy con el Super Bowl

Entre sus siete victorias sobresale la de mejor especial de variedades en vivo, categoría que entrega estatuillas a productores del programa y que permitió a Bad Bunny obtener personalmente su primer Emmy.

La producción también ganó en dirección, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, iluminación y dirección técnica y trabajo de cámaras, según el recuento oficial de la Television Academy.

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El brasileño Miguel Gandelman obtuvo el premio por dirección musical, mientras Charm La’Donna y Karina Ortiz triunfaron en coreografía por varias de las secuencias presentadas durante el espectáculo.

Hamish Hamilton, responsable de dirigir la transmisión, también fue reconocido por su trabajo en un evento que alcanzó aproximadamente 125 millones de espectadores durante el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots.