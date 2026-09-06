Bad Bunny hace historia en los Emmy: su polémico Super Bowl le entrega un nuevo récord
Publicado el06/09/2026 a las 16:40
- Bad Bunny gana un Emmy
- Super Bowl se lleva siete premios
- Show latino rompe otro récord
Bad Bunny acaba de sumar un premio inédito a su carrera: el puertorriqueño consiguió su primer Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo que protagonizó en el Super Bowl LX.
El reconocimiento llegó durante la primera noche de los Creative Arts Emmy Awards, celebrada este sábado 5 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, antes de la ceremonia principal.
The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny terminó como la producción más premiada de la jornada, al conquistar siete Emmys, confirmó la Television Academy.
El especial había llegado a los premios con nueve nominaciones y convirtió un espectáculo cargado de referencias latinas y mensajes sobre América en uno de los grandes triunfadores de la televisión estadounidense.
Bad Bunny consigue su primer Emmy con el Super Bowl
Entre sus siete victorias sobresale la de mejor especial de variedades en vivo, categoría que entrega estatuillas a productores del programa y que permitió a Bad Bunny obtener personalmente su primer Emmy.
La producción también ganó en dirección, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, iluminación y dirección técnica y trabajo de cámaras, según el recuento oficial de la Television Academy.
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El brasileño Miguel Gandelman obtuvo el premio por dirección musical, mientras Charm La’Donna y Karina Ortiz triunfaron en coreografía por varias de las secuencias presentadas durante el espectáculo.
Hamish Hamilton, responsable de dirigir la transmisión, también fue reconocido por su trabajo en un evento que alcanzó aproximadamente 125 millones de espectadores durante el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots.
Un espectáculo latino que desató conversación en EEUU
La presentación trascendió la música porque Bad Bunny utilizó uno de los escenarios televisivos más grandes de Estados Unidos para reivindicar una visión de América que abarca a todo el continente.
El cierre reforzó ese mensaje con las banderas y nombres de países americanos y un balón con la frase “Together we’re America”, elementos que rápidamente generaron conversación después de la presentación.
El espectáculo también contó con invitados de enorme alcance internacional: Lady Gaga apareció para interpretar una versión en salsa de Die With A Smile y compartir escenario con el cantante puertorriqueño.
Ricky Martin participó con una interpretación acústica de Lo Que Le Pasó a Hawái, canción en la que Bad Bunny aborda asuntos relacionados con Puerto Rico, la gentrificación y su relación histórica con Estados Unidos.
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De récord de nominaciones a siete premios Emmy
Antes de la ceremonia, el espectáculo ya había marcado un precedente al convertirse en el show de medio tiempo del Super Bowl con más nominaciones al Emmy, superando el récord asociado anteriormente a Lady Gaga.
La cosecha de siete estatuillas confirmó el peso televisivo de aquella presentación: ningún otro programa consiguió tantos premios durante la primera jornada de los Creative Arts Emmys de este año.
El reconocimiento llega además mientras Bad Bunny mantiene presencia en otros espacios de la televisión estadounidense: un episodio de Saturday Night Live que presentó en octubre de 2025 también obtuvo un Emmy por maquillaje.
Ahora la atención se traslada a la ceremonia principal de los 78th Emmy Awards, que se celebrará el lunes 14 de septiembre y será transmitida en vivo por NBC y Peacock desde Los Ángeles, señaló ‘EFE’ y ‘CNN‘.