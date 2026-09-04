¿Te los perdiste? Los festivales y conciertos que marcaron la semana en EEUU

Festivales y conciertos 2026

Burning Man cerró su edición

Septiembre llega cargado de conciertos

El verano comenzó a despedirse con música, festivales y grandes concentraciones que marcaron la agenda de entretenimiento entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

En Estados Unidos, Burning Man concentró buena parte de las miradas desde Black Rock Desert, Nevada, durante los últimos días de su edición 2026.

El calendario también empezó a preparar el terreno para Riot Fest, uno de los encuentros de punk y rock alternativo más reconocidos del país, previsto para septiembre.

Además, conciertos al aire libre y ferias de temporada aprovecharon los últimos días del verano antes de que el entretenimiento estadounidense comience su transición hacia el otoño.

Burning Man 2026 despide otra edición en Nevada

Burning Man volvió a convertir temporalmente el desierto de Black Rock en un enorme espacio dedicado al arte, la música y las experiencias comunitarias.

Sus jornadas finales coincidieron con condiciones meteorológicas cambiantes, incluyendo lluvias que generaron preocupación por la posibilidad de que reapareciera el característico lodo del desierto.

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Mientras Burning Man llegaba a su recta final, Riot Fest 2026 avanzaba con los preparativos y detalles para recibir a los seguidores del rock alternativo y punk durante septiembre.

Así, el Labor Day sirvió como una especie de frontera entre las últimas grandes actividades del verano y una nueva temporada de conciertos y festivales en Estados Unidos.