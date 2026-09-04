¿Te los perdiste? Los festivales y conciertos que marcaron la semana en EEUU
Publicado el04/09/2026 a las 17:19
- Festivales y conciertos 2026
- Burning Man cerró su edición
- Septiembre llega cargado de conciertos
El verano comenzó a despedirse con música, festivales y grandes concentraciones que marcaron la agenda de entretenimiento entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.
En Estados Unidos, Burning Man concentró buena parte de las miradas desde Black Rock Desert, Nevada, durante los últimos días de su edición 2026.
El calendario también empezó a preparar el terreno para Riot Fest, uno de los encuentros de punk y rock alternativo más reconocidos del país, previsto para septiembre.
Además, conciertos al aire libre y ferias de temporada aprovecharon los últimos días del verano antes de que el entretenimiento estadounidense comience su transición hacia el otoño.
Burning Man 2026 despide otra edición en Nevada
Burning Man volvió a convertir temporalmente el desierto de Black Rock en un enorme espacio dedicado al arte, la música y las experiencias comunitarias.
Sus jornadas finales coincidieron con condiciones meteorológicas cambiantes, incluyendo lluvias que generaron preocupación por la posibilidad de que reapareciera el característico lodo del desierto.
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Mientras Burning Man llegaba a su recta final, Riot Fest 2026 avanzaba con los preparativos y detalles para recibir a los seguidores del rock alternativo y punk durante septiembre.
Así, el Labor Day sirvió como una especie de frontera entre las últimas grandes actividades del verano y una nueva temporada de conciertos y festivales en Estados Unidos.
México también arrancó septiembre con grandes festivales
Para los seguidores de MundoNOW que viven en México, la semana también llegó cargada de actividades, comenzando con la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA 2026).
La celebración arrancó con un programa de música, actividades culturales y espacios dirigidos a distintas generaciones, en el marco de la conmemoración de los 480 años de Zacatecas.
En Ciudad de México, el Festival Arre 2026 ultimó detalles para un fin de semana dedicado a la música regional mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana figuran entre los nombres destacados de una programación que reúne corridos, rancheras y música de banda.
Yuridia, David Byrne y Tini ponen música a septiembre
Los grandes conciertos tampoco se quedaron atrás: Yuridia llevó su Las Cartas Sobre La Mesa Tour al Estadio GNP Seguros durante las fechas del 3 y 4 de septiembre.
David Byrne, exlíder de Talking Heads, comenzó además una serie de presentaciones en el Teatro Metropólitan con su espectáculo Who Is The Sky?.
La agenda del viernes 4 de septiembre también incluyó a Tini Stoessel en la Arena CDMX, con una propuesta enfocada en el pop y los ritmos urbanos.
Fuera de los grandes recintos, eventos como Plant Fest y encuentros gastronómicos ofrecieron alternativas para quienes buscaban planes más pequeños durante el primer fin de semana de septiembre.
Del vino en Guanajuato a las ferias gastronómicas
Guanajuato también aprovechó la temporada con la Ruta de las Vendimias, que combina cosechas vitivinícolas, gastronomía y experiencias en distintos viñedos del estado.
Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende figuran entre los destinos vinculados a estas actividades, que ofrecen una alternativa diferente a los conciertos multitudinarios.
En la capital mexicana, propuestas gastronómicas y urbanas comenzaron a recibir visitantes, entre ellas encuentros dedicados a plantas, pulque, mezcal y cocina tradicional.
La primera semana de septiembre confirmó así que el final del verano no significó una pausa: festivales, conciertos y ferias mantienen activa la agenda a ambos lados de la frontera, detalló ‘Song Kick‘, ‘Trip Advisor‘ y ‘Evet Brite‘.