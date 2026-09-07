Actriz de novela Rebelde Estefanía Villarreal preocupa con mensaje sobre depresión y ansiedad: “Ya no puedo más”

Estefanía Villarreal habló sobre su salud mental

Su mensaje generó preocupación entre seguidores

Villarreal interpretó a Celina en “Rebelde”.

Estefanía Villarreal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en la exitosa telenovela “Rebelde”, generó preocupación después de compartir un mensaje en Instagram en el que habló abiertamente de su batalla contra la depresión y la ansiedad.

La publicación estuvo dirigida no solamente a sus seguidores, sino también a familiares y seres queridos. En ella, la actriz utilizó palabras que encendieron las alarmas por el difícil momento emocional que estaría atravesando.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”, escribió Villarreal, de acuerdo con Contramuro.

Dirige un mensaje a su madre

La actriz profundizó todavía más en su mensaje al dirigirse directamente a su madre. Con una breve frase, expresó el nivel de agotamiento emocional que estaría experimentando.

“Mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió Villarreal. La publicación provocó preocupación entre quienes han seguido su carrera desde sus primeros años en la televisión mexicana.

El Universal también reportó que Villarreal utilizó su cuenta de Instagram para sincerarse sobre el momento que atraviesa emocionalmente y hablar sobre su salud mental. La Prensa Gráfica, citando a El Universal México/GDA, recogió igualmente las declaraciones.

Hasta la información proporcionada por estas fuentes, no se detallan circunstancias adicionales sobre la situación de la actriz, por lo que cualquier interpretación más allá de sus propias palabras sería especulativa.