Actriz de novela Rebelde Estefanía Villarreal preocupa con mensaje sobre depresión y ansiedad: “Ya no puedo más”
Publicado el07/09/2026 a las 09:10
- Estefanía Villarreal habló sobre su salud mental
- Su mensaje generó preocupación entre seguidores
- Villarreal interpretó a Celina en “Rebelde”.
Estefanía Villarreal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en la exitosa telenovela “Rebelde”, generó preocupación después de compartir un mensaje en Instagram en el que habló abiertamente de su batalla contra la depresión y la ansiedad.
La publicación estuvo dirigida no solamente a sus seguidores, sino también a familiares y seres queridos. En ella, la actriz utilizó palabras que encendieron las alarmas por el difícil momento emocional que estaría atravesando.
“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”, escribió Villarreal, de acuerdo con Contramuro.
Dirige un mensaje a su madre
La actriz profundizó todavía más en su mensaje al dirigirse directamente a su madre. Con una breve frase, expresó el nivel de agotamiento emocional que estaría experimentando.
“Mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió Villarreal. La publicación provocó preocupación entre quienes han seguido su carrera desde sus primeros años en la televisión mexicana.
El Universal también reportó que Villarreal utilizó su cuenta de Instagram para sincerarse sobre el momento que atraviesa emocionalmente y hablar sobre su salud mental. La Prensa Gráfica, citando a El Universal México/GDA, recogió igualmente las declaraciones.
Hasta la información proporcionada por estas fuentes, no se detallan circunstancias adicionales sobre la situación de la actriz, por lo que cualquier interpretación más allá de sus propias palabras sería especulativa.
De Celina Ferrer a una carrera de más de dos décadas
Villarreal alcanzó una enorme exposición gracias a “Rebelde”, producción juvenil de Televisa transmitida originalmente entre 2004 y 2006. Allí dio vida a Celina Ferrer, uno de los personajes cercanos a Mía Colucci, interpretada por Anahí.
Su carrera, sin embargo, continuó después del fenómeno televisivo. La Prensa Gráfica menciona entre sus trabajos posteriores producciones como “Cuidado con el ángel”, “Un refugio para el amor” y “Yo no creo en los hombres”, además de proyectos más recientes.
La actriz también regresó al universo de “Rebelde” en la adaptación producida por Netflix. Contramuro señala que Villarreal participó desde el desarrollo del personaje para presentar una versión diferente de Celina, alejada de algunos de los estereotipos que marcaron la producción original.
“Fui parte del proyecto desde el guion, aporté muchas ideas”, explicó entonces la actriz al referirse a su participación en esa nueva etapa.
Una publicación que pone atención sobre su salud mental
El reciente mensaje adquiere especial relevancia porque fue la propia Villarreal quien mencionó explícitamente la depresión y la ansiedad al describir la batalla emocional que enfrenta.
Contramuro informó que la publicación provocó muestras de preocupación y cariño entre sus seguidores, mientras que otros medios retomaron las palabras de la actriz debido a la seriedad del mensaje.
Por ahora, las fuentes proporcionadas no reportan mayores detalles sobre su situación ni una actualización posterior que permita establecer cómo se encuentra actualmente.
La publicación, sin embargo, volvió a colocar a Estefanía Villarreal frente a la atención pública, esta vez no por un personaje o un nuevo proyecto profesional, sino por un mensaje profundamente personal sobre la depresión, la ansiedad y el momento emocional que atraviesa.
View this post on Instagram