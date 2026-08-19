Paty Navidad enfrenta dolorosa pérdida: despide al compañero que estuvo 14 años a su lado

Paty Navidad de luto

Querido compañero murió tras 14 años

Famosas enviaron mensajes de apoyo

Paty Navidad atraviesa un momento doloroso tras confirmar la muerte de Brunito, su perro y compañero durante más de 14 años, a quien despidió con un emotivo mensaje publicado en Instagram.

La actriz mexicana, ganadora de la tercera temporada de Top Chef VIP, describió a Brunito como su “compañero de vida” y su “ángel de luz”, dejando ver el profundo vínculo que construyeron.

Su relación también fue conocida por el público. Brunito incluso visitó a la actriz durante su participación en La casa de los famosos, donde ambos pudieron compartir algunos días frente a las cámaras.

Ahora, Navidad enfrenta una ausencia que, según expresó, ha cambiado el ambiente de su hogar y dejado un profundo dolor entre quienes convivieron durante años con su inseparable mascota.

Paty Navidad despide a Brunito tras más de 14 años juntos

En su publicación, la actriz recordó que Brunito llegó a su vida durante una tarde de 2012 y que, desde entonces, se convirtió en una presencia fundamental en su historia personal.

“¡El amor nunca muere! Gracias mi Brunito hermoso por estos más de 14 años compartiendo y caminando juntos”, escribió Navidad al comenzar el mensaje con el que anunció su despedida.

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La intérprete de producciones como La fea más bella y Por ella soy Eva también explicó lo que aprendió durante todos esos años junto a su mascota.

“Te convertiste en mi ángel de luz que no solo iluminó mis días, sino también me enseñaste lo que realmente es la lealtad y el amor puro e incondicional”, expresó.