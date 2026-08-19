Paty Navidad enfrenta dolorosa pérdida: despide al compañero que estuvo 14 años a su lado
Publicado el19/08/2026 a las 13:20
- Paty Navidad de luto
- Querido compañero murió tras 14 años
- Famosas enviaron mensajes de apoyo
Paty Navidad atraviesa un momento doloroso tras confirmar la muerte de Brunito, su perro y compañero durante más de 14 años, a quien despidió con un emotivo mensaje publicado en Instagram.
La actriz mexicana, ganadora de la tercera temporada de Top Chef VIP, describió a Brunito como su “compañero de vida” y su “ángel de luz”, dejando ver el profundo vínculo que construyeron.
Su relación también fue conocida por el público. Brunito incluso visitó a la actriz durante su participación en La casa de los famosos, donde ambos pudieron compartir algunos días frente a las cámaras.
Ahora, Navidad enfrenta una ausencia que, según expresó, ha cambiado el ambiente de su hogar y dejado un profundo dolor entre quienes convivieron durante años con su inseparable mascota.
Paty Navidad despide a Brunito tras más de 14 años juntos
En su publicación, la actriz recordó que Brunito llegó a su vida durante una tarde de 2012 y que, desde entonces, se convirtió en una presencia fundamental en su historia personal.
“¡El amor nunca muere! Gracias mi Brunito hermoso por estos más de 14 años compartiendo y caminando juntos”, escribió Navidad al comenzar el mensaje con el que anunció su despedida.
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La intérprete de producciones como La fea más bella y Por ella soy Eva también explicó lo que aprendió durante todos esos años junto a su mascota.
“Te convertiste en mi ángel de luz que no solo iluminó mis días, sino también me enseñaste lo que realmente es la lealtad y el amor puro e incondicional”, expresó.
La muerte de Brunito deja un enorme vacío en su hogar
Paty Navidad reconoció que la partida de Brunito deja “un vacío y un silencio enorme en su casa”, además de una ausencia que todavía no sabe cómo podrá superar.
Sin embargo, frente al dolor, la actriz aseguró que conserva innumerables momentos vividos juntos y una huella que permanecerá tanto en ella como en los demás integrantes de su familia.
“Pero también miles de recuerdos extraordinarios y hermosos, una imborrable huella que permanecerá por siempre en mi corazón y en el corazón de toda la familia”, señaló.
La despedida terminó con otro mensaje cargado de emoción: “Vuela alto mi bello compañero de vida, me quedaré abrazando cada recuerdo y cada bendición que viví a tu lado”.
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Dania Méndez y Samira Jalil reaccionan a la pérdida de Paty Navidad
La noticia provocó rápidamente mensajes de cariño y condolencias entre los seguidores de la actriz, quienes conocían la importancia que Brunito había tenido en su vida durante más de una década.
Entre las personas que reaccionaron estuvo Dania Méndez, quien coincidió con Navidad en la tercera temporada de La casa de los famosos: “Paty, te abrazo, fortaleza y mucho amor. Gracias por todo Brunito”.
Samira Jalil, también exhabitante del reality, se sumó a las muestras de apoyo y escribió: “Brunito hermoso, todos sabemos lo importante que es para ti Bruno. Te abrazo mi Paty”.
Paty Navidad cerró su mensaje con una frase que resume el vínculo que mantuvo con Brunito hasta su partida: “¡Gracias por tanto, te amo infinitamente!”.
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