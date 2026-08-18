Lili Estefan explota tras ser exhibida por defender en el pasado a Trump y decir que Obama es el presidente que más ha deportado

Lili Estefan responde a video viral.

Incluye citas textuales de la conductora.

Aclara polémicos comentarios sobre Obama y Trump. Lili Estefan es exhibida. El ex corresponsal de Primer Impacto y Univision, Pablo Padula, causó revuelo al publicar un video de 2025 en el que expuso los comentarios de Lili Estefan sobre Donald Trump y Barack Obama, asegurando que la conductora está desconectada de su público inmigrante. Ante la controversia, la propia presentadora de El Gordo y la Flaca acudió a las redes sociales para confrontar los señalamientos de manera directa y detallada. En su mensaje dirigido al periodista, la conductora aclaró el contexto original de la grabación: «Mi flaco bellooooo como estas !!!!! te escribo por aquí porque no tengo tu número de teléfono, y te recuerdo de cuando trabajabas en Univisión hace cómo 20 años atrás. Solo para que sepas que ese comentario es de ENERO DEL 2025 y para recordarte que estamos en AGOSTO del 2026!!!!!». Asimismo, enfatizó que la charla giraba en torno a una emergencia local: «Ese comentario fue parte de una conversación larguísima que tuvimos referente a lo FUEGOS de MALIBÚ ( PALISADES ) el año pasado en LOS ÁNGELES !!! Eso es viejísimo, La historia era de los fuegos, y yo prefiero NO hablar de política ya q nuestro show es de entretenimiento. Por eso aprendí a quedarme callada cuando se habla de política para respetar los dos lados como se merecen !!!! Besosss y Gracias por siempre tenernos presente». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Padula (@pablopadula)

Lili Estefan es exhibida: El debate en la sección de comentarios y la postura de la audiencia La publicación no tardó en encender los ánimos entre los usuarios de las plataformas digitales, quienes reaccionaron de manera inmediata ante las declaraciones y la defensa de la conductora. Mientras un sector de la comunidad digital respaldó los argumentos presentados por la presentadora, otros internautas cuestionaron fuertemente su postura y la pertinencia de traer a colación las cifras de administraciones pasadas. Entre los mensajes más destacados que poblaron la conversación digital, los seguidores expresaron posturas divididas sobre la situación migratoria actual y la mención de los exmandatarios: «Lili Estefan dijo la PURA VERDAD!!!!! Y qué bueno no tenerle miedo a la VERDAD», señaló un usuario defendiendo las cifras mencionadas por la conductora sobre el gobierno demócrata. «Obama deportó los inmigrantes de la frontera pero no a las familias que ya vivían aquí», replicó otro internauta cuestionando la comparación entre las políticas de Obama y Trump. «Lili reconoce que eres republicana y que eres pro Trump. Porqué lo niegas?», cuestionó abiertamente otro seguidor en la sección de comentarios de la publicación.

Lili Estefan es exhibida: Postura sobre las deportaciones y cifras de Obama frente a Trump En medio del debate digital generado en la sección de comentarios, la titular del programa de entretenimiento profundizó sobre las medidas migratorias y los antecedentes de las administraciones estadounidenses. Al interactuar con los usuarios, la presentadora señaló su perspectiva sobre los casos observados: «De acuerdo!!!!! Totalmente innecesario muchos de los casos que he tenido la oportunidad de ver lo que ha pasado. Es que siempre se pensó que iban a deportar a los criminales». Para respaldar sus señalamientos sobre los registros históricos de repatriación, Lili Estefan añadió en la misma conversación digital: «te cuento que el día que dije eso jamás pensé que iba a causar tanto revuelo, pero efectivamente la administración del presidente Obama tiene el récord más alto de deportación de inmigrantes, la diferencia es de la manera que se hizo. Pero hasta el día de hoy ocupa el primer lugar». Estas declaraciones provocaron que la comunidad digital continuara dividiendo opiniones entre quienes apoyan sus argumentos sobre Obama y quienes reprueban sus comparaciones políticas frente a las acciones de Trump en la actualidad.