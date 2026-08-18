Conductores mexicanos atacan a Alejandra Jaramillo y dicen que cada día se ‘hunde más’ (VIDEO)

Alejandra Jaramillo niega arrepentimiento real.

Conductores mexicanos cuestionan su sinceridad.

Polémica mundialista marca su carrera

Conductores mexicanos critican a Alejandra Jaramillo. Las recientes declaraciones de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, tras su polémica salida de ¡Siéntese Quien Pueda!, han generado una ola de rechazo entre comunicadores mexicanos.

A pesar de que Jaramillo intentó cerrar el capítulo de su controversia mundialista durante un evento en Jalisco, sus palabras fueron interpretadas como una falta de autocrítica que, lejos de ayudarla, parece hundirla más ante la audiencia.

La conductora sostuvo que no existe motivo para sentir arrepentimiento cuando no hubo una «mala intención» al celebrar la derrota de la selección mexicana.

Sin embargo, para los críticos, esta postura refleja una desconexión total con la sensibilidad del público que la sostenía. Según el criterio de diversos conductores de México como los dle programa Chismorreo de Multimedios TV, Jaramillo ha mostrado una actitud que minimiza el impacto de sus acciones, calificándolas de simples «perspectivas».

Lo que dijo Alejandra: entre la disculpa y la justificación

¡BOMBAZO! Alejandra Jaramillo NO se arrepiente de sus comentarios sobre México | #Chismorreo pic.twitter.com/lybkle38Hp — Chismorreo (@ChismorreoTv) August 14, 2026

En una entrevista para Canela TV, la presentadora buscó marcar una línea divisoria entre el arrepentimiento y la empatía. Afirmó que, aunque no siente que haya cometido un error real, entendió que otros pudieron sentirse afectados y, por ello, pidió disculpas públicas. «Lo que para ti puede parecer un error, para mí no», declaró la conductora, intentando suavizar su imagen pública.

No obstante, esta distinción semántica fue recibida con escepticismo por parte de sus colegas del medio. La defensa de Jaramillo se basa en la idea de que estaba viviendo «la fiesta del fútbol» y que su pasión no debía ser leída como una ofensa hacia una nación.

Aun así, sus intentos por justificar los videos donde se burlaba de «El Tri» han sido insuficientes para aplacar el descontento digital que persiste meses después.