Conductores mexicanos atacan a Alejandra Jaramillo y dicen que cada día se ‘hunde más’ (VIDEO)
Publicado el18/08/2026 a las 12:14
- Alejandra Jaramillo niega arrepentimiento real.
- Conductores mexicanos cuestionan su sinceridad.
- Polémica mundialista marca su carrera
Conductores mexicanos critican a Alejandra Jaramillo. Las recientes declaraciones de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, tras su polémica salida de ¡Siéntese Quien Pueda!, han generado una ola de rechazo entre comunicadores mexicanos.
A pesar de que Jaramillo intentó cerrar el capítulo de su controversia mundialista durante un evento en Jalisco, sus palabras fueron interpretadas como una falta de autocrítica que, lejos de ayudarla, parece hundirla más ante la audiencia.
La conductora sostuvo que no existe motivo para sentir arrepentimiento cuando no hubo una «mala intención» al celebrar la derrota de la selección mexicana.
Sin embargo, para los críticos, esta postura refleja una desconexión total con la sensibilidad del público que la sostenía. Según el criterio de diversos conductores de México como los dle programa Chismorreo de Multimedios TV, Jaramillo ha mostrado una actitud que minimiza el impacto de sus acciones, calificándolas de simples «perspectivas».
Lo que dijo Alejandra: entre la disculpa y la justificación
¡BOMBAZO! Alejandra Jaramillo NO se arrepiente de sus comentarios sobre México | #Chismorreo pic.twitter.com/lybkle38Hp
— Chismorreo (@ChismorreoTv) August 14, 2026
En una entrevista para Canela TV, la presentadora buscó marcar una línea divisoria entre el arrepentimiento y la empatía. Afirmó que, aunque no siente que haya cometido un error real, entendió que otros pudieron sentirse afectados y, por ello, pidió disculpas públicas. «Lo que para ti puede parecer un error, para mí no», declaró la conductora, intentando suavizar su imagen pública.
No obstante, esta distinción semántica fue recibida con escepticismo por parte de sus colegas del medio. La defensa de Jaramillo se basa en la idea de que estaba viviendo «la fiesta del fútbol» y que su pasión no debía ser leída como una ofensa hacia una nación.
Aun así, sus intentos por justificar los videos donde se burlaba de «El Tri» han sido insuficientes para aplacar el descontento digital que persiste meses después.
Las críticas de los conductores… ¿se hunde más?
La respuesta de los conductores mexicanos fue contundente y sin filtros, señalando que la actitud de Jaramillo solo agrava su situación profesional.
Esteban Macías, figura crítica en este debate, sentenció: «Habla muy bonito, pero son palabras que se convierten en un sin sentido». Macías enfatizó que, aunque ella insista en que no hubo mala fe, los resultados fueron evidentes al perder su puesto laboral. «Tan fue un error para la mayorí que acabaste perdiendo el trabajo. En la empresa que trabajabas te tuvieron que decir gracias mamacita, porque esto es un error y ahí sí cabe el arrepentimiento. No nos vamos a hacer los cancheros en decir, «No, yo no lo dije tratando de herir, no!… te salió del corazón y eres ecuatoriana y te dio gusto que eliminaran a México.Es la realidad. Las formas son las que acabaron molestando y por eso perdiste».
Por su parte, Luisa Fernanda, otra de las voces críticas, señaló que el problema no fue el equipo al que apoyó, sino la soberbia en su manejo de crisis. «No es que nos molestara el que le fuera a otro equipo, es todo lo que pasó después», afirmó.
Los conductores coincidieron en que, al intentar dar explicaciones y luego publicar contenido contradictorio, la ecuatoriana terminó demostrando una falta de tacto inaceptable para alguien que trabajaba en una empresa mexicana.
Conductores mexicanos critican a Alejandra Jaramillo ¿Se acabó el odio o persiste el rechazo?
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A pesar de la dureza de los comentarios, no todos los involucrados en el debate buscan mantener la animosidad. Algunos conductores aclararon que, aunque no le crean sus disculpas, tampoco se le desea el mal de forma permanente.
«Ya tampoco la vamos a crucificar para el resto de la vida», añadieron, subrayando que el fútbol es un deporte y no debe ser motivo de rupturas diplomáticas entre ciudadanos.
Aun así, la percepción colectiva es que la conductora fue víctima de su propia «soberbia».
Varios integrantes del panel coincidieron en que ella continuó alimentando la polémica a través de redes sociales días después de los hechos. Esta insistencia en no aceptar el error de forma genuina es lo que ha provocado que gran parte del público mexicano mantenga una postura firme de rechazo ante cualquier intento de reconciliación.
Conductores mexicanos critican a Alejandra Jaramillo: El termómetro social: la gente no perdona
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Las redes sociales han sido el escenario donde el descontento se manifiesta con mayor crudeza. Usuarios en plataformas digitales han calificado a Jaramillo como «mala actriz» y cuestionan la autenticidad de su reciente visita a Jalisco.
Comentarios como «Nadie te creemos» o señalamientos de hipocresía se han vuelto una constante en cada publicación donde la presentadora intenta hablar de su relación con México.
Mientras Jaramillo se enfoca en sus nuevos proyectos profesionales, que incluyen coberturas de Fórmula 1 con Disney y ESPN, el público sigue sin cerrar la herida.
La conductora asegura amar al país, pero sus acciones pasadas en redes sociales parecen haber dejado una huella indeleble que sus actuales disculpas no logran borrar, evidenciando una desconexión crítica entre su narrativa personal y la percepción pública.