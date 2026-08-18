Karizma hija de Lupillo Rivera, impacta a sus 22 años: reaparece irreconocible, estrena novio y enciende las redes
Publicado el18/08/2026 a las 11:45
- Karizma Rivera celebra 22 años irreconocible.
- Presenta a su novio entre severas críticas.
- Seguidores discuten su físico y parecido familiar
Karizma hija de Lupillo Rivera. El festejo de los 22 años de Karizma Rivera no solo estuvo marcado por su cambio físico, sino por la presentación pública de su pareja sentimental. La joven compartió una serie de fotografías junto a un joven que en redes sociales se identifica como 5k.bandzj.
La publicación en la plataforma Instagram, que fue marcada con un me gusta por su propia madre, Mayeli Alonso, desató de inmediato una ola de comentarios divididos.
Diversos usuarios cuestionaron la elección de la joven y señalaron que la dinámica de sus relaciones amorosas es un reflejo de lo que ha visto en su entorno familiar.
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Entre las reacciones más duras en la caja de comentarios se leen críticas como: «Esta chiquilla está igual que su mamá, cambia de novio cada mes», mientras que otros usuarios agregaron sin filtro: «Pero nada que ver con ese hombre, bueno lo aprendió de su mamá fue su escuela».
Otros detractores llegaron a calificar al joven con frases despectivas como «El novio bueno para nada».
A pesar de los ataques, varios fans salieron en su defensa para pedir que no se juzgue a la joven pareja: «Son dos jovencitos que están enamorados y trabajadores porque él tiene su propia compañía», comentó un usuario para frenar el veneno vertido en la publicación de la hija del cantante regional.
Hija de Lupillo Rivera y Mayeli causa revuelo con nuevas fotos
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Karizma Rivera, la hija en común del cantante Lupillo Rivera y la empresaria Mayeli Alonso, se convirtió en el centro de la atención mediática tras reaparecer en sus plataformas digitales luciendo un aspecto radicalmente distinto al que sus seguidores recordaban.
El impacto visual fue tal que diversos usuarios en plataformas digitales reaccionaron de inmediato ante las imágenes publicadas en su cuenta personal de Instagram. La joven celebró un año más de vida, pero el foco se desplazó rápidamente hacia su rostro y su transformación estética.
Las especulaciones en la caja de comentarios no se hicieron esperar. Cientos de internautas señalaron que la joven luce completamente irreconocible y aseguraron que habría recurrido a procedimientos cosméticos y retoques estéticos para modificar sus rasgos, especialmente en la zona de los labios.
Karizma hija de Lupillo Rivera: Mensaje a sus 22 años…
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A la par de las imágenes que desataron el debate por su apariencia, Karizma compartió un emotivo mensaje dedicado a su proceso de crecimiento personal y al cumplimiento de sus 22 años de edad, redactando una carta abierta dirigida a su propia «niña interior».
En su texto, la joven reflexionó sobre la madurez que ha adquirido tras superar diversos retos personales: «Aprendí a hacerme más fuerte y a dejarme ser feliz. Gracias, Diosito, por regalarme un año más de vida», escribió la creadora de contenido al inicio de su publicación.
También aprovechó para enviar unas palabras de gratitud por su evolución: «Hoy puedo decir, orgullosamente, que logré cosas que ni yo misma imaginé que podía hacer. A mi niña interior, espero que estés feliz y que nunca dejes de vivir el momento», concluyó la hija de las celebridades en su emotivo posteo.
Karizma hija de Lupillo Rivera: Dudan de su belleza al natural y la critican
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El drástico cambio en las facciones de Karizma provocó que la conversación digital se llenara de observaciones escépticas sobre la autenticidad de su imagen. Muchos usuarios argumentaron que la joven abusa de los filtros, del maquillaje denso y de los retoques estéticos.
Las críticas sobre su madurez prematura y el exceso de arreglos cosméticos fueron contundentes. Un usuario comentó con ironía en su foto de cumpleaños: «Parece de 35 😂😂😂», mientras que otro internauta criticó el recargado estilismo señalando: «Un chingo de maquillaje, uppss».
Incluso hubo quienes cuestionaron los accesorios utilizados durante su sesión fotográfica de aniversario, escribiendo mensajes sarcásticos como: «Y esos guantes jediondos qué», demostrando que un sector de la audiencia no aprobó la imagen sofisticada y adulta que proyectó la joven en sus redes.
Dicen que es la hija más hermosa de Lupillo
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Pese a los ataques por sus retoques y por su relación amorosa, Karizma también recibió una enorme ola de afecto por parte de sus fanáticos y de los seguidores de sus famosos padres. La propia Mayeli Alonso compartió una felicitación especial etiquetando a su hija con la frase: «Peque hermosa te quiero feliz por siempre, mi compañera fiel My first Love».
En la publicación realizada por su madre, la sección de comentarios se llenó de halagos dedicados a la joven de 22 años. Muchos fanáticos no dudaron en calificarla como la integrante más bella de toda la dinastía del «Toro del Corrido».
Entre los mensajes de apoyo destacan comentarios como: «Feliz cumpleaños a tu hija Karisma, es la más hermosa de las hijas de Lupillo», mientras que otros afirmaron que heredó el atractivo de la empresaria: «La más bonita de las hijas de Lupillo, será por la mamá guapa». De esta manera, entre aplausos y duras críticas, la joven sigue abriéndose paso bajo el ojo público.