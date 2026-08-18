Karizma hija de Lupillo Rivera, impacta a sus 22 años: reaparece irreconocible, estrena novio y enciende las redes

Karizma Rivera celebra 22 años irreconocible.

Presenta a su novio entre severas críticas.

Seguidores discuten su físico y parecido familiar

Karizma hija de Lupillo Rivera. El festejo de los 22 años de Karizma Rivera no solo estuvo marcado por su cambio físico, sino por la presentación pública de su pareja sentimental. La joven compartió una serie de fotografías junto a un joven que en redes sociales se identifica como 5k.bandzj.

La publicación en la plataforma Instagram, que fue marcada con un me gusta por su propia madre, Mayeli Alonso, desató de inmediato una ola de comentarios divididos.

Diversos usuarios cuestionaron la elección de la joven y señalaron que la dinámica de sus relaciones amorosas es un reflejo de lo que ha visto en su entorno familiar.

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Entre las reacciones más duras en la caja de comentarios se leen críticas como: «Esta chiquilla está igual que su mamá, cambia de novio cada mes», mientras que otros usuarios agregaron sin filtro: «Pero nada que ver con ese hombre, bueno lo aprendió de su mamá fue su escuela».

Otros detractores llegaron a calificar al joven con frases despectivas como «El novio bueno para nada».

A pesar de los ataques, varios fans salieron en su defensa para pedir que no se juzgue a la joven pareja: «Son dos jovencitos que están enamorados y trabajadores porque él tiene su propia compañía», comentó un usuario para frenar el veneno vertido en la publicación de la hija del cantante regional.

Hija de Lupillo Rivera y Mayeli causa revuelo con nuevas fotos

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Karizma Rivera, la hija en común del cantante Lupillo Rivera y la empresaria Mayeli Alonso, se convirtió en el centro de la atención mediática tras reaparecer en sus plataformas digitales luciendo un aspecto radicalmente distinto al que sus seguidores recordaban.

El impacto visual fue tal que diversos usuarios en plataformas digitales reaccionaron de inmediato ante las imágenes publicadas en su cuenta personal de Instagram. La joven celebró un año más de vida, pero el foco se desplazó rápidamente hacia su rostro y su transformación estética.

Las especulaciones en la caja de comentarios no se hicieron esperar. Cientos de internautas señalaron que la joven luce completamente irreconocible y aseguraron que habría recurrido a procedimientos cosméticos y retoques estéticos para modificar sus rasgos, especialmente en la zona de los labios.