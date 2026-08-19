Luto en Telemundo: Muere integrante en terrible accidente aéreo (FOTOS Y VIDEO)
Publicado el19/08/2026 a las 11:03
- Trágico accidente aéreo en Kenia.
- Fallece ejecutivo de Telemundo Florida.
- Conmoción en NBCUniversal News Group.
Muere José Alberto Suárez: El adiós a un referente de la televisión hispana. José Alberto Suárez, presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida a los 55 años tras un trágico accidente de helicóptero en una zona remota del norte de Kenia. Según Telemundo fue durante un safari.
La aeronave, operada por la empresa Lady Lori Kenya, se estrelló en las estribaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, cobrando la vida de los siete ocupantes que viajaban a bordo, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses.
One of those killed was 55-year-old José Suárez, a longtime Telemundo executive in the U.S…. how many of these helicopter accidents carrying high level executives has happened now? https://t.co/imlvHcJ7M9
— Miss Mary (@DivintyMary) August 19, 2026
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el siniestro a través de un comunicado emitido a NBC News, mientras que la Autoridad de Aviación Civil de Kenia detalló que el impacto ocurrió a las 9:13 am hora local.
Por su parte, la Cruz Roja de Kenia informó que las labores de búsqueda y rescate enfrentaron serios obstáculos debido a lo accidentado del terreno y a un incendio desatado en el lugar del impacto, requiriendo el desplazamiento de equipos de apoyo adicionales.
Muere José Alberto Suárez: Una trayectoria de dos décadas marcadas por el liderazgo
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A lo largo de más de 20 años en la compañía, Suárez consolidó una sólida carrera que incluyó la dirección de estaciones en mercados clave como San Antonio, Sacramento, Fresno, Salt Lake City y Las Vegas.
Previamente, ocupó cargos estratégicos en programación, medios digitales y servicios creativos para Telemundo Station Group, NBC6 y Telemundo 51 en Miami, además de sumar experiencia previa en medios de Florida, Ohio y Texas.
César Conde, presidente de NBCUniversal News Group, junto con Valari Staab y José Cancela, lamentaron profundamente la pérdida en un mensaje conjunto dirigido a los empleados.
“José fue un líder muy respetado, además de un querido amigo y colega para muchos en NBCU Local y NBCU News Group. Fue un colega excepcional y un mentor para muchos”, aseguraron los directivos en el escrito. «Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia», informó Telemundo en un comunicado firmado por sus máximos directivos y que describió a Suárez, de 55 años «José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas», agregó Telemundo.
Legado y reconocimiento internacional en el periodismo
#ATENCION | El periodista José Alberto Suárez falleció en el mismo accidente de helicóptero en Kenia donde perdieron la vida el director de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa Stephany Hollihan, según informa Telemundo. pic.twitter.com/cCvyFRFJyS
— CENTRO Digital (@radiocentroec) August 19, 2026
Muere José Alberto Suárez. El impacto del ejecutivo trascendió las fronteras de las plazas que lideró, destacando por su calidad humana y profesionalismo constante.
Sus superiores subrayaron que aportaba “energía, sentido del humor, calidez y un firme sentido de propósito a su trabajo”, cuidando siempre de sus equipos y de las comunidades hispanas a las que servía diariamente a través de la televisión.
A lo largo de su carrera periodística, Suárez fue acreedor a múltiples galardones, entre los que destacan un premio Lone Star Emmy por excelencia general en San Antonio, un reconocimiento del capítulo Suncoast y tres premios Emmy del capítulo de Cleveland por sus impecables coberturas de noticieros diarios.
La cadena anunció que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre los homenajes planeados para honrar su memoria y legado.
José Alberto Suárez, president and general manager of Telemundo Orlando, Telemundo Tampa and Telemundo Ft. Myers–Naples stations, was among those killed. https://t.co/sRb4BHtEVO
— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 19, 2026