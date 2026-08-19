Luto en Telemundo: Muere integrante en terrible accidente aéreo (FOTOS Y VIDEO)

Trágico accidente aéreo en Kenia.

Fallece ejecutivo de Telemundo Florida.

Conmoción en NBCUniversal News Group.

Muere José Alberto Suárez: El adiós a un referente de la televisión hispana. José Alberto Suárez, presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida a los 55 años tras un trágico accidente de helicóptero en una zona remota del norte de Kenia. Según Telemundo fue durante un safari.

La aeronave, operada por la empresa Lady Lori Kenya, se estrelló en las estribaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, cobrando la vida de los siete ocupantes que viajaban a bordo, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses.

One of those killed was 55-year-old José Suárez, a longtime Telemundo executive in the U.S…. how many of these helicopter accidents carrying high level executives has happened now? https://t.co/imlvHcJ7M9 — Miss Mary (@DivintyMary) August 19, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el siniestro a través de un comunicado emitido a NBC News, mientras que la Autoridad de Aviación Civil de Kenia detalló que el impacto ocurrió a las 9:13 am hora local.

Por su parte, la Cruz Roja de Kenia informó que las labores de búsqueda y rescate enfrentaron serios obstáculos debido a lo accidentado del terreno y a un incendio desatado en el lugar del impacto, requiriendo el desplazamiento de equipos de apoyo adicionales.

Muere José Alberto Suárez: Una trayectoria de dos décadas marcadas por el liderazgo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Telemundo (@noticiastelemundo)

A lo largo de más de 20 años en la compañía, Suárez consolidó una sólida carrera que incluyó la dirección de estaciones en mercados clave como San Antonio, Sacramento, Fresno, Salt Lake City y Las Vegas.

Previamente, ocupó cargos estratégicos en programación, medios digitales y servicios creativos para Telemundo Station Group, NBC6 y Telemundo 51 en Miami, además de sumar experiencia previa en medios de Florida, Ohio y Texas.

César Conde, presidente de NBCUniversal News Group, junto con Valari Staab y José Cancela, lamentaron profundamente la pérdida en un mensaje conjunto dirigido a los empleados.

“José fue un líder muy respetado, además de un querido amigo y colega para muchos en NBCU Local y NBCU News Group. Fue un colega excepcional y un mentor para muchos”, aseguraron los directivos en el escrito. «Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia», informó Telemundo en un comunicado firmado por sus máximos directivos y que describió a Suárez, de 55 años «José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas», agregó Telemundo.