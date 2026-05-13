Patrón Omega dispara calor extremo y rodea a EEUU con tormentas intensas
Patrón Omega en EEUU Calor récord en centro Tormentas en ambos extremos Un inusual patrón atmosférico mantiene bajo presión a gran parte de Estados Unidos esta semana, con temperaturas muy por encima de lo habitual en el centro del país y sistemas de tormentas activos en ambos extremos del mapa. El fenómeno, conocido como Bloque […]
Publicado el13/05/2026 a las 07:44
- Patrón Omega en EEUU
- Calor récord en centro
- Tormentas en ambos extremos
Un inusual patrón atmosférico mantiene bajo presión a gran parte de Estados Unidos esta semana, con temperaturas muy por encima de lo habitual en el centro del país y sistemas de tormentas activos en ambos extremos del mapa.
El fenómeno, conocido como Bloque Omega, recibe su nombre por la forma que adopta en los mapas meteorológicos, similar a la letra griega Ω.
Este tipo de configuración genera un bloqueo en la atmósfera que frena el avance normal de los sistemas climáticos de oeste a este.
El resultado es un estancamiento que concentra calor en una zona y envía lluvias y tormentas hacia los flancos del sistema.
Centro del país bajo calor inusual
En la parte central del Bloque Omega domina una potente área de alta presión que impulsa las temperaturas entre 15 y 25 grados por encima del promedio.
En varias regiones de las Grandes Llanuras, las Dakotas y Texas, los termómetros alcanzan valores más propios de mediados o finales de junio.
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Se prevé que ciudades del centro registren máximas en los 80 y 90 grados, con posibilidad de romper récords tanto miércoles como jueves.
Las condiciones cálidas y secas también elevan el riesgo de incendios forestales en zonas del oeste, donde la vegetación comienza a resentir la falta de humedad.
Noroeste bajo amenaza de tormentas
Mientras el calor se concentra en el corazón del país, el borde occidental del sistema recibe el impacto de un frente de tormentas.
Un sistema activo frente a la costa del Pacífico Noroeste envía bandas de lluvia hacia tierra, afectando estados como Montana e Idaho.
El Centro de Predicción de Tormentas ha colocado a parte de esta región bajo un nivel 2 de 5 por riesgo de tiempo severo.
Se esperan precipitaciones de moderadas a ligeras hasta el jueves, junto con descargas eléctricas y ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h.
Riesgo de incendios en el oeste montañoso
La combinación de tormentas eléctricas y vientos fuertes en las Montañas Rocosas del Norte aumenta la preocupación por nuevos focos de incendio.
Zonas desde Idaho hasta Utah, así como el oeste de Colorado, Wyoming y Arizona, permanecen en vigilancia ante posibles brotes.
Los rayos asociados a las tormentas podrían encender vegetación seca, mientras el viento facilitaría la propagación del fuego.
Las autoridades monitorean de cerca la evolución del clima en estas áreas vulnerables.
Valle de Ohio y noreste, próximos en la lista
En el flanco oriental del Bloque Omega, una profunda ondulación en la corriente en chorro favorece el desarrollo de tormentas primaverales.
El valle de Ohio y partes del norte del estado de Nueva York enfrentan cielos nublados y lluvias intensas.
Existe un nivel 1 de 5 por tormentas severas desde Syracuse hacia el sur, atravesando Pensilvania y Virginia Occidental.
Las precipitaciones avanzarán hacia el Atlántico Medio, incluyendo Filadelfia y Washington, antes de alcanzar el corredor del noreste.
El patrón comenzará a debilitarse
Para el viernes se anticipa que el Bloque Omega pierda fuerza gradualmente.
Sin embargo, el alivio no será inmediato, ya que las tormentas podrían regresar al centro del país.
Los sistemas severos tenderán a desplazarse hacia el este durante la próxima semana.
El comportamiento de este patrón deja en evidencia cómo un bloqueo atmosférico puede alterar de forma simultánea el clima en distintas regiones del país, señaló ‘Fox Weather‘.