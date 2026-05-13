Patrón Omega en EEUU

Calor récord en centro

Tormentas en ambos extremos

Un inusual patrón atmosférico mantiene bajo presión a gran parte de Estados Unidos esta semana, con temperaturas muy por encima de lo habitual en el centro del país y sistemas de tormentas activos en ambos extremos del mapa.

El fenómeno, conocido como Bloque Omega, recibe su nombre por la forma que adopta en los mapas meteorológicos, similar a la letra griega Ω.

Este tipo de configuración genera un bloqueo en la atmósfera que frena el avance normal de los sistemas climáticos de oeste a este.

El resultado es un estancamiento que concentra calor en una zona y envía lluvias y tormentas hacia los flancos del sistema.

Centro del país bajo calor inusual

En la parte central del Bloque Omega domina una potente área de alta presión que impulsa las temperaturas entre 15 y 25 grados por encima del promedio.